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- 8 QuickFit musluk montaj adaptörü, PureProtect Uyarısı
WP3861
Kolaylıkla elde edebileceğiniz daha lezzetli su
Gümüş kaplamalı aktif karbon filtresiyle klor ve diğer yabancı maddeleri ortadan kaldırarak içmeniz ve yemeklerde kullanmanız için lezzetli su üreten kompakt ve kurulumu kolay su arıtıcı.Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
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Musluğa takılır su arıtıcısı
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Pure Taste filtre, musluk suyunuzdaki hoş olmayan klor, kötü tat ve kokuların yanı sıra tortuları gidererek, içmek, yemek pişirmek ve meyve sebzeleri temizlemek için daha temiz ve daha lezzetli su sağlar. Ayrıca, gümüş kaplamalı etkin karbon, filtre içinde bakterilerin üremesini engelleyerek suyunuzun ekstra güvenli olmasını sağlar.
Saflık Koruma uyarısı, filtre kapağını kullanabileceğiniz ayları gösteren bir çıkartmadır. Değiştirdiğiniz ayı işaretlediğinizde, filtreyi daha sonra ne zaman değiştirmeniz gerektiğini bilecek ve suyunuzun daima Pure Taste olduğundan emin olacaksınız.
Bu kompakt su arıtıcı, dakikada maksimum 2 litre su akışına sahiptir ve filtrelenmemiş suyun normal akış hızında çok az bir değişikliğe neden olur. Su seçim kolunu çevirerek, normal veya sprey akışlı filtrelenmemiş su veya sprey akışı filtrelenmiş su seçeneğine sahip olursunuz.
Bu gelişmiş su arıtıcı, arıtıcınızı musluğunuza kolayca ve zahmetsizce takabilmenize yardımcı olmak için pek çok özel Quick Fit musluk adaptörüyle birlikte satılıyor: Gerçek duygu ve sadelik.
Üstün Hızlı Döndürme filtre değiştirme mekanizması, su arıtıcınıza duygu ve sadelik katarak filtre değiştirmeyi hızlı, kolay ve güvenli hale getiriyor.
Arıtma sistemi
Tasarım özellikleri
Filtre teknik özellikleri
Su giriş koşulları
Genel özellikler
Sürdürülebilirlik
Menşei
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