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    • Kolaylıkla elde edebileceğiniz daha lezzetli su Kolaylıkla elde edebileceğiniz daha lezzetli su Kolaylıkla elde edebileceğiniz daha lezzetli su

      Musluğa takılır su arıtıcısı

      WP3861

      Kolaylıkla elde edebileceğiniz daha lezzetli su

      Gümüş kaplamalı aktif karbon filtresiyle klor ve diğer yabancı maddeleri ortadan kaldırarak içmeniz ve yemeklerde kullanmanız için lezzetli su üreten kompakt ve kurulumu kolay su arıtıcı.

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      Bu ürün satışta değil

      Musluğa takılır su arıtıcısı

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      Musluğa takılır su arıtıcısı
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      Musluğa takılır su arıtıcısı

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      Kolaylıkla elde edebileceğiniz daha lezzetli su

      Pure Taste filtre ile

      • Pure Taste

      Daha temiz ve daha lezzetli su için Pure Taste filtre

      Pure Taste filtre, musluk suyunuzdaki hoş olmayan klor, kötü tat ve kokuların yanı sıra tortuları gidererek, içmek, yemek pişirmek ve meyve sebzeleri temizlemek için daha temiz ve daha lezzetli su sağlar. Ayrıca, gümüş kaplamalı etkin karbon, filtre içinde bakterilerin üremesini engelleyerek suyunuzun ekstra güvenli olmasını sağlar.

      Saflık Koruma uyarısı, filtre değiştirme zamanını gösterir

      Saflık Koruma uyarısı, filtre kapağını kullanabileceğiniz ayları gösteren bir çıkartmadır. Değiştirdiğiniz ayı işaretlediğinizde, filtreyi daha sonra ne zaman değiştirmeniz gerektiğini bilecek ve suyunuzun daima Pure Taste olduğundan emin olacaksınız.

      Hi-flow ile dakikada maksimum 2 litre

      Bu kompakt su arıtıcı, dakikada maksimum 2 litre su akışına sahiptir ve filtrelenmemiş suyun normal akış hızında çok az bir değişikliğe neden olur. Su seçim kolunu çevirerek, normal veya sprey akışlı filtrelenmemiş su veya sprey akışı filtrelenmiş su seçeneğine sahip olursunuz.

      Musluğunuza kolayca monte etmek için Quick Fit musluk adaptörleri

      Bu gelişmiş su arıtıcı, arıtıcınızı musluğunuza kolayca ve zahmetsizce takabilmenize yardımcı olmak için pek çok özel Quick Fit musluk adaptörüyle birlikte satılıyor: Gerçek duygu ve sadelik.

      Kolay filtre değişimi için üstün Hızlı Döndürme mekanizması

      Üstün Hızlı Döndürme filtre değiştirme mekanizması, su arıtıcınıza duygu ve sadelik katarak filtre değiştirmeyi hızlı, kolay ve güvenli hale getiriyor.

      Teknik Özellikler

      • Arıtma sistemi

        Bulanıklık giderme
        3000 litre ya da yaklaşık olarak 1 yıl
        Klor temizleme
        >75  %

      • Tasarım özellikleri

        Malzemeler
        plastik
        Renkler
        beyaz
        Ürün ağırlığı
        260  g
        Ürün boyutları (U x G x Y)
        65 x 143 x 106  mm

      • Filtre teknik özellikleri

        Filtre ömrü
        2000 L veya yaklaşık 6 ay
        Ana filtre parçaları
        gümüş kaplı GAC

      • Su giriş koşulları

        Min. su giriş basıncı
        0,7  bar
        Maks. su giriş sıcaklığı
        50  °C
        Maks. su giriş basıncı
        3,5  bar

      • Genel özellikler

        Aksesuarlar
        8 QuickFit musluk montaj adaptörü, PureProtect Uyarısı
        Yedek filtre kartuşu
        WP3961
        Su seçimi
        • filtrelenmiş sprey
        • filtrelenmemiş sprey
        • filtrelenmemiş akış
        Su akış hızı
        2  l/dak
        Su akış hızı
        5  °C

      • Sürdürülebilirlik

        Kullanıcı kılavuzu
        %100 geri dönüşümlü kağıt
        Ambalaj
        > %90 geri dönüşümlü malzeme

      • Menşei

        Su arıtıcı
        Japonya
        Yedek filtre
        Japonya

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • 8 QuickFit musluk montaj adaptörü, PureProtect Uyarısı
      Badge-D2C

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