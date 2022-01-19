Albüm kapağı görüntülemeli kolay ve sezgisel kullanıcı arayüzü

Kolay ve sezgisel GoGear kullanıcı arayüzü gelişmiş bir gezinme teknolojisi ile çalıştırılmaktadır. Hızlı ve sorunsuz gezinme sağlamasının yanı sıra kolayca öğrenilebilen keyifli bir multimedya deneyimi sunar. Müzik dosyalarının içinde bulunan albüm kapağı çalışmasını görüntüleyen Albüm Kapağı gibi akıllı özellikler, müziğin tadını çıkarırken CD ya da LP kapağını gördüğünüz eski güzel günlerde olduğu gibi daha zengin bir deneyim sağlar.