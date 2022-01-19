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Üretimden kaldırıldı

StreamiumKablosuz Müzik Merkezi ve İstasyonu

WACS7500/12

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Müziği serbest bırakın

Tüm müzik arşivinizi Philips Streamium Kablosuz Müzik Sistemi WACS7500’ün 80 GB Sabit Diski'nde saklayın ve müziğin keyfini evinizin farklı odalarında çıkarın. Ayrıca, keyfinizi artıracak renkli Albüm Kapağı ve Internet Radyosu özellikleri de vardır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Tüm müziklerinizin keyfini her odada çıkarın - kablosuz

Müziği serbest bırakın

1500 CD'ye kadar saklama ve çalma için 80 GB sabit disk

1500 CD'ye kadar saklama ve çalma için 80 GB sabit disk

80 GB sabit disk, dijital ses dosyalarınız için 1500'e kadar ses CD'sini kolayca saklayabileceğiniz çok geniş bir kapasite sunar. Yerden kazandıran akıllı ve kolay erişimli müzik koleksiyonu yönetimi, üstelik hepsi tek bir yerde.

Albüm kapağı görüntülemeli kolay ve sezgisel kullanıcı arayüzü

Albüm kapağı görüntülemeli kolay ve sezgisel kullanıcı arayüzü

Kolay ve sezgisel GoGear kullanıcı arayüzü gelişmiş bir gezinme teknolojisi ile çalıştırılmaktadır. Hızlı ve sorunsuz gezinme sağlamasının yanı sıra kolayca öğrenilebilen keyifli bir multimedya deneyimi sunar. Müzik dosyalarının içinde bulunan albüm kapağı çalışmasını görüntüleyen Albüm Kapağı gibi akıllı özellikler, müziğin tadını çıkarırken CD ya da LP kapağını gördüğünüz eski güzel günlerde olduğu gibi daha zengin bir deneyim sağlar.

Super Sound Paneli ile 80W RMS/Merkez, 30W RMS/İstasyon

Super Sound Paneli ile 80W RMS/Merkez, 30W RMS/İstasyon

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

19/01/2022

Türkiye

Türkiye

Süper bir cihaz

Dört dörtlük bir sistem. Kullanıyorum ve çok memnunum. Herşeyin ilkini yapan Philips e teşekkürler...

Avantajlar

Compackt bir cihaz fazla yer kaplamıyor ve çok kullanışlı. İstediğiniz odaya taşıyabiliyorsunuz.

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Streamium WACS7500 Kablosuz Müzik Merkezi ve İstasyonu için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-07-19

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Streamium WACS7500 Kablosuz Müzik Merkezi ve İstasyonu için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-07-19

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Yasal Uyarılar

  1. Cihazın ön konfigürasyonu nedeniyle gerçek boş bellek daha az olabilir

  2. Bazı özelliklerin desteklenmesi için geniş bant Internet gereklidir