2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Müziği serbest bırakın
Tüm müzik arşivinizi Philips Streamium Kablosuz Müzik Sistemi WACS7500’ün 80 GB Sabit Diski'nde saklayın ve müziğin keyfini evinizin farklı odalarında çıkarın. Ayrıca, keyfinizi artıracak renkli Albüm Kapağı ve Internet Radyosu özellikleri de vardır.
80 GB sabit disk, dijital ses dosyalarınız için 1500'e kadar ses CD'sini kolayca saklayabileceğiniz çok geniş bir kapasite sunar. Yerden kazandıran akıllı ve kolay erişimli müzik koleksiyonu yönetimi, üstelik hepsi tek bir yerde.
Kolay ve sezgisel GoGear kullanıcı arayüzü gelişmiş bir gezinme teknolojisi ile çalıştırılmaktadır. Hızlı ve sorunsuz gezinme sağlamasının yanı sıra kolayca öğrenilebilen keyifli bir multimedya deneyimi sunar. Müzik dosyalarının içinde bulunan albüm kapağı çalışmasını görüntüleyen Albüm Kapağı gibi akıllı özellikler, müziğin tadını çıkarırken CD ya da LP kapağını gördüğünüz eski güzel günlerde olduğu gibi daha zengin bir deneyim sağlar.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
eaglestr
19/01/2022
Türkiye
Süper bir cihaz
Dört dörtlük bir sistem. Kullanıyorum ve çok memnunum. Herşeyin ilkini yapan Philips e teşekkürler...
Avantajlar
Compackt bir cihaz fazla yer kaplamıyor ve çok kullanışlı. İstediğiniz odaya taşıyabiliyorsunuz.
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Streamium WACS7500 Kablosuz Müzik Merkezi ve İstasyonu için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-07-19
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Streamium WACS7500 Kablosuz Müzik Merkezi ve İstasyonu için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-07-19
Cihazın ön konfigürasyonu nedeniyle gerçek boş bellek daha az olabilir
Bazı özelliklerin desteklenmesi için geniş bant Internet gereklidir