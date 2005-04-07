2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
WACS700/22
Her odadan tüm CD'lerinize erişin
Tüm CD koleksiyonunuzu 40 GB sabit diskte saklayın ve her odadan dinleyin. Her odada farklı müzik dinleyebilirsiniz ve müziğiniz evinizdeki her yerde sizi izleyebilir. Uzaktan Kumanda üzerinde bir dahili ekran bulunmaktadır
Kablosuz akışla, büyük müzik dosyalarını indirip ses cihazınızda saklamanıza gerek yok. En sevdiğiniz şarkıları tüm Müzik İstasyonlarına sürekli olarak yayınlanırken dinleyebilirsiniz. Müzik Beni İzliyor özelliğini kullanarak, gezinme ve çalma işlemlerini tekrarlamadan, evin her yerinde müziğin sizi izlemesini sağlayın. Müzik Yayını, istediğiniz müziği Merkez'den tüm İstasyonlara aynı anda yayınlar. Benim Odam, Benim Müziğim özelliği sayesinde aile üyelerinden herhangi biri Kablosuz Müzik Merkezi veya İstasyonu olan herhangi bir odadan arşivdeki müziklerin tadını çıkarabilir.
40GB sabit disk, dijital müzik dosyalarınızı saklamanız için size çok geniş bir kapasite sunar. Müzik koleksiyonunuzdan 750 CD'yi kolayca alır ve çok yüksek kayıt hızı sayesinde belirli bir şarkıyı hemen hemen aynı anda hem çalabilir hem de kopyalayabilirsiniz.
Evrensel Tak ve Çalıştır, sizi müzik almak veya aktarmak için herhangi bir Evrensel Tak ve Çalıştır cihazına bağlayan endüstri standardı bir teknolojidir. Kablosuz Müzik Merkezi'niz Evrensel Tak ve Çalıştır'ı, diğer Evrensel Tak ve Çalıştır cihazlarına kolay ve standart bir yolla bağlanmanızı sağlamak için kullanılmaktadır. Kablosuz Müzik Merkezi'nizi müzik almak veya aktarmak için kolayca diğer ortam cihazlarına bağlayabilirsiniz.
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Gerçek kapasite az