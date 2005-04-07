PC'den UPnP ile kablosuz akış

Evrensel Tak ve Çalıştır, sizi müzik almak veya aktarmak için herhangi bir Evrensel Tak ve Çalıştır cihazına bağlayan endüstri standardı bir teknolojidir. Kablosuz Müzik Merkezi'niz Evrensel Tak ve Çalıştır'ı, diğer Evrensel Tak ve Çalıştır cihazlarına kolay ve standart bir yolla bağlanmanızı sağlamak için kullanılmaktadır. Kablosuz Müzik Merkezi'nizi müzik almak veya aktarmak için kolayca diğer ortam cihazlarına bağlayabilirsiniz.