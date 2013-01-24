Vücut tüylerinin yeniden uzama kontrolü

Erkekler için Philips Lumea tüy köklerine hassas ışık atışları uygular. Bunun sonucunda tüyler doğal yollarla dökülür ve yeniden uzama önlenmiş olur. Bu uygulamayı her iki haftada bir koltuk altı, kasık bölgesi, göğüs ve karın kısmı, bacak ve sırtta tekrarlamak cildinizin her gün pürüzsüz olmasını sağlar. En etkili uygulama için tüyleriniz yeniden uzadığı sürece uygulama alanını pakete dahil olan vücut bakım aparatı ile önceden tıraş edin