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    Lumea

    IPL tüy alma sistemi

    TT3003/11
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tüylerin yeniden uzamasını önleyin Tüylerin yeniden uzamasını önleyin Tüylerin yeniden uzamasını önleyin
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      Lumea IPL tüy alma sistemi

      TT3003/11
      Genel Derecelendirme / 5

      Tüylerin yeniden uzamasını önleyin

      Philips Lumea Plus IPL tüy alma sistemi TT3003, tüy köklerine hassas ışık atışları uygulayarak tüyleri dinlenme aşamasına geçirir. Tüyler doğal biçimde dökülür ve yeniden uzamaları önlenir. İki haftada bir uygulayarak her gün pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Lumea IPL tüy alma sistemi

      Tüylerin yeniden uzamasını önleyin

      Philips Lumea Plus IPL tüy alma sistemi TT3003, tüy köklerine hassas ışık atışları uygulayarak tüyleri dinlenme aşamasına geçirir. Tüyler doğal biçimde dökülür ve yeniden uzamaları önlenir. İki haftada bir uygulayarak her gün pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Tüylerin yeniden uzamasını önleyin

      Philips Lumea Plus IPL tüy alma sistemi TT3003, tüy köklerine hassas ışık atışları uygulayarak tüyleri dinlenme aşamasına geçirir. Tüyler doğal biçimde dökülür ve yeniden uzamaları önlenir. İki haftada bir uygulayarak her gün pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Lumea IPL tüy alma sistemi

      Tüylerin yeniden uzamasını önleyin

      Philips Lumea Plus IPL tüy alma sistemi TT3003, tüy köklerine hassas ışık atışları uygulayarak tüyleri dinlenme aşamasına geçirir. Tüyler doğal biçimde dökülür ve yeniden uzamaları önlenir. İki haftada bir uygulayarak her gün pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

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        Lumea

        Lumea

        IPL tüy alma sistemi

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        Toplam:

        Tüylerin yeniden uzamasını önleyin

        her gün pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın

        • Erkekler için
        Evde kullanıma uygundur

        Evde kullanıma uygundur

        Philips Lumea, tüylerin alınması için "Yoğun Işık Atımı" (IPL) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan ışığa dayalı bir teknolojiyi kullanır. Lumea şimdi evde kullanıma da uygun olan bu yenilikçi teknolojiyi istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman kullanmanıza olanak sağlıyor.

        Göğüs ve karın kısmı, bacaklar, koltuk altı, sırt ve kasık bölgesi

        Göğüs ve karın kısmı, bacaklar, koltuk altı, sırt ve kasık bölgesi

        Erkekler için Philips Lumea kol, koltuk altı, omuz, karın, kasık bölgesi (testisler hariç), bacaklar, göğüs ve sırtta güvenli, etkili ve hassas uygulama için alanında öncü dermatologlarla yakın işbirliği içinde geliştirilmiştir

        Kızıl, gri, açık sarı saçlar ve cilt tipi VI için kullanıma uygun değildir

        Philips Lumea doğal rengi koyu sarı, kahverengi ve siyah olan tüylerde etkili sonuçlar verir. Philips Lumea doğal rengi kızıl, gri ve açık sarı olan tüylerde etkili DEĞİLDİR. Philips Lumea çok koyu ciltler için uygun DEĞİLDİR (cilt tipi VI)

        Tüyler uzamadan önce ortadan kaldırılır

        Tüyler uzamadan önce ortadan kaldırılır

        Vücut tüylerinin yeniden uzama kontrolü

        Erkekler için Philips Lumea tüy köklerine hassas ışık atışları uygular. Bunun sonucunda tüyler doğal yollarla dökülür ve yeniden uzama önlenmiş olur. Bu uygulamayı her iki haftada bir koltuk altı, kasık bölgesi, göğüs ve karın kısmı, bacak ve sırtta tekrarlamak cildinizin her gün pürüzsüz olmasını sağlar. En etkili uygulama için tüyleriniz yeniden uzadığı sürece uygulama alanını pakete dahil olan vücut bakım aparatı ile önceden tıraş edin

        Tahmini lamba ömrü: 100.000 ışık atışı

        Philips Lumea, 100.000 ışık atışı ömrü olan dayanıklı bir lambayla birlikte gelir

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          5 ışık enerjisi ayarı
          Cildinizin türüne göre ayarlanabilir
          dahili UV filtresi
          Cildinizi UV ışınlarına karşı korur
          Atıma hazır ışık
          Cilde nasıl doğru bir şekilde uygulanacağını gösterir
          4 cm² uygulama penceresi
          Geniş bölgelerde etkin uygulama için

        • Aksesuarlar

          Saklama çantası
          birlikte verilir
          Temizleme bezi
          birlikte verilir
          AC/DC Adaptör / Şarj cihazı
          birlikte verilir

        • Teknik spesifikasyonlar

          Pil tipi
          Lityum İyon
          Frekans
          50-60  Hz
          Güç
          7,5  W
          Gerilim
          100-240  volt
          Işık enerjisi seviyesi
          2 - 6,5 J/cm² (seçilen ayara göre)
          Işık spektrumu
          >570 nm
          Yüksek performanslı lamba
          100.000'den fazla ışık darbesi

        • Lojistik verileri

          Menşei
          Macaristan

        • Birlikte verilenler

          Kullanım talimatları
          • Tam kullanım kılavuzu
          • Hızlı Başlangıç Kılavuzu

        • Güç

          Şarj süresi
          60 dakika
          Güç sistemi
          Şarj edilebilir pil
          Çalışma süresi
          Minimum 370 seans
          Gerilim
          100-240 V

        • Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar

          Güvenlik halkası sistemi
          İstenmeyen atışları önler

        • Servis

          Garanti
          Dünya çapında 2 yıl garanti

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