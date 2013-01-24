Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Tüylerin yeniden uzamasını önleyin
Philips Lumea Plus IPL tüy alma sistemi TT3003, tüy köklerine hassas ışık atışları uygulayarak tüyleri dinlenme aşamasına geçirir. Tüyler doğal biçimde dökülür ve yeniden uzamaları önlenir. İki haftada bir uygulayarak her gün pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüylerin yeniden uzamasını önleyin
Philips Lumea Plus IPL tüy alma sistemi TT3003, tüy köklerine hassas ışık atışları uygulayarak tüyleri dinlenme aşamasına geçirir. Tüyler doğal biçimde dökülür ve yeniden uzamaları önlenir. İki haftada bir uygulayarak her gün pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Tüylerin yeniden uzamasını önleyin
Philips Lumea Plus IPL tüy alma sistemi TT3003, tüy köklerine hassas ışık atışları uygulayarak tüyleri dinlenme aşamasına geçirir. Tüyler doğal biçimde dökülür ve yeniden uzamaları önlenir. İki haftada bir uygulayarak her gün pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüylerin yeniden uzamasını önleyin
Philips Lumea Plus IPL tüy alma sistemi TT3003, tüy köklerine hassas ışık atışları uygulayarak tüyleri dinlenme aşamasına geçirir. Tüyler doğal biçimde dökülür ve yeniden uzamaları önlenir. İki haftada bir uygulayarak her gün pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
IPL tüy alma sistemi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips Lumea, tüylerin alınması için "Yoğun Işık Atımı" (IPL) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan ışığa dayalı bir teknolojiyi kullanır. Lumea şimdi evde kullanıma da uygun olan bu yenilikçi teknolojiyi istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman kullanmanıza olanak sağlıyor.
Erkekler için Philips Lumea kol, koltuk altı, omuz, karın, kasık bölgesi (testisler hariç), bacaklar, göğüs ve sırtta güvenli, etkili ve hassas uygulama için alanında öncü dermatologlarla yakın işbirliği içinde geliştirilmiştir
Philips Lumea doğal rengi koyu sarı, kahverengi ve siyah olan tüylerde etkili sonuçlar verir. Philips Lumea doğal rengi kızıl, gri ve açık sarı olan tüylerde etkili DEĞİLDİR. Philips Lumea çok koyu ciltler için uygun DEĞİLDİR (cilt tipi VI)
Tüyler uzamadan önce ortadan kaldırılır
Erkekler için Philips Lumea tüy köklerine hassas ışık atışları uygular. Bunun sonucunda tüyler doğal yollarla dökülür ve yeniden uzama önlenmiş olur. Bu uygulamayı her iki haftada bir koltuk altı, kasık bölgesi, göğüs ve karın kısmı, bacak ve sırtta tekrarlamak cildinizin her gün pürüzsüz olmasını sağlar. En etkili uygulama için tüyleriniz yeniden uzadığı sürece uygulama alanını pakete dahil olan vücut bakım aparatı ile önceden tıraş edin
Philips Lumea, 100.000 ışık atışı ömrü olan dayanıklı bir lambayla birlikte gelir
Özellikler
Aksesuarlar
Teknik spesifikasyonlar
Lojistik verileri
Birlikte verilenler
Güç
Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar
Servis