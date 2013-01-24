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    Bodygroom

    Erkek vücut bakım seti

    TT2021/50
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin
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      Bodygroom Erkek vücut bakım seti

      TT2021/50
      Genel Derecelendirme / 5

      Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin

      Özellikle erkekler için tümü bir arada vücut bakım sistemi, tüm vücut bölgelerini düzeltir ve tıraş eder. Güvenli ve kolaydır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Bodygroom Erkek vücut bakım seti

      Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin

      Özellikle erkekler için tümü bir arada vücut bakım sistemi, tüm vücut bölgelerini düzeltir ve tıraş eder. Güvenli ve kolaydır. Tüm faydaları görün

      Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin

      Özellikle erkekler için tümü bir arada vücut bakım sistemi, tüm vücut bölgelerini düzeltir ve tıraş eder. Güvenli ve kolaydır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Bodygroom Erkek vücut bakım seti

      Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin

      Özellikle erkekler için tümü bir arada vücut bakım sistemi, tüm vücut bölgelerini düzeltir ve tıraş eder. Güvenli ve kolaydır. Tüm faydaları görün

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        Bodygroom

        Bodygroom

        Erkek vücut bakım seti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin

        Dünyanın bir numaralı Erkek Vücut Bakım ürünü

        • Orijinal
        • Sırt aparatı ile
        Farklı uzunluklar için 3 tarak

        Farklı uzunluklar için 3 tarak

        Tüm vücut bölgelerinde güvenli ve kolay düzeltme için 3, 5 ve 7 mm sabit ayarlı 3 tarak

        Kolay saklama için şarj standı

        Kolay saklama için şarj standı

        Şarj standı cihazın kolayca saklanmasını, her zaman şarjlı ve kullanıma hazır olmasını sağlar

        Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin

        Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin

        Bu Philips vücut bakım setiyle vücudunuzun tüm bölgelerini düzeltin ve tıraş edin.

        Duşta kullanım ve kolay temizlik olanağı sağlayan ıslak ve kuru kullanım seçenekleri

        Duşta kullanım ve kolay temizlik olanağı sağlayan ıslak ve kuru kullanım seçenekleri

        Philips tıraş makinesi %100 su geçirmez olduğundan, duşta düzeltme yapabilir, tıraş olabilir ve kolayca temizleyebilirsiniz.

        Güvenli, daha az tahriş edici, en konforlu vücut bakım seti

        Güvenli, daha az tahriş edici, en konforlu vücut bakım seti

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Kesici genişliği
          32  mm
          Uzunluk ayarı sayısı
          3
          Tıraş aparatı
          İki ön düzelticili folyo

        • Kullanım kolaylığı

          Bakım gerektirmez - Yağlama gerektirmez
          Evet
          Kablosuz
          Evet
          Islak ve kuru kullanım
          Duşta kullanılır ve kolay temizlenir

        • Güç sistemi

          Şarj süresi
          8 saat
          Çalışma süresi
          50 dakika
          Kullanım
          Sadece kablosuz kullanım

        • Aksesuarlar

          Saklama ve şarj standı
          Evet
          Sırt bölgesi için özel aparat
          Evet

        • Servis

          Uluslararası 2 yıl garanti
          Evet

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Tarzlar
          Vücut kıllarını tıraş edin ve düzeltin

        • Düzeltme ve tıraş performansı

          Tıraş sistemi
          Yakın tıraş için tıraş folyosu
          Cilt rahatlığı
          Ciltle dost tıraş başlığı

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