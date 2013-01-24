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Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin
Özellikle erkekler için tümü bir arada vücut bakım sistemi, tüm vücut bölgelerini düzeltir ve tıraş eder. Güvenli ve kolaydır. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin
Özellikle erkekler için tümü bir arada vücut bakım sistemi, tüm vücut bölgelerini düzeltir ve tıraş eder. Güvenli ve kolaydır. Tüm faydaları görün
Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin
Özellikle erkekler için tümü bir arada vücut bakım sistemi, tüm vücut bölgelerini düzeltir ve tıraş eder. Güvenli ve kolaydır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin
Özellikle erkekler için tümü bir arada vücut bakım sistemi, tüm vücut bölgelerini düzeltir ve tıraş eder. Güvenli ve kolaydır. Tüm faydaları görün
Erkek vücut bakım seti
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Tüm vücut bölgelerinde güvenli ve kolay düzeltme için 3, 5 ve 7 mm sabit ayarlı 3 tarak
Şarj standı cihazın kolayca saklanmasını, her zaman şarjlı ve kullanıma hazır olmasını sağlar
Bu Philips vücut bakım setiyle vücudunuzun tüm bölgelerini düzeltin ve tıraş edin.
Philips tıraş makinesi %100 su geçirmez olduğundan, duşta düzeltme yapabilir, tıraş olabilir ve kolayca temizleyebilirsiniz.
Kesme sistemi
Kullanım kolaylığı
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