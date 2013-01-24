Yedek alarm olarak zil sesi kullanın

Bu saatte titreşim modunun yanı sıra zil sesi de bulunmaktadır, böylece nasıl uyanmak istediğinizi siz seçebilirsiniz. Yalnızca zil sesini, yalnızca titreşimi ya da her ikisini kullanabilirsiniz. Uykusu ağır olanlar içlerinin rahat etmesi için hem zil sesini hem de titreşimi seçebilir.