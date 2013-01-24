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İki seviyeli titreşimli alarm
Bu ince Philips Çalar saatle mükemmel sabahlara uyanın. Hem titreşim hem de sesli alarmı bulunduğundan güne istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Klipsi ile yastığınıza tutturabilir veya desteğiyle yatağınızın başında kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İki seviyeli titreşimli alarm
Bu ince Philips Çalar saatle mükemmel sabahlara uyanın. Hem titreşim hem de sesli alarmı bulunduğundan güne istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Klipsi ile yastığınıza tutturabilir veya desteğiyle yatağınızın başında kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
İki seviyeli titreşimli alarm
Bu ince Philips Çalar saatle mükemmel sabahlara uyanın. Hem titreşim hem de sesli alarmı bulunduğundan güne istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Klipsi ile yastığınıza tutturabilir veya desteğiyle yatağınızın başında kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İki seviyeli titreşimli alarm
Bu ince Philips Çalar saatle mükemmel sabahlara uyanın. Hem titreşim hem de sesli alarmı bulunduğundan güne istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Klipsi ile yastığınıza tutturabilir veya desteğiyle yatağınızın başında kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Çalar saat
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Güç azaldığında, düşük pil gücü göstergesi yanar.
Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.
Bu özellik sayesinde nazik titreşimlerle rahatlatıcı bir şekilde uyanın. Alarm türü düğmesini titreşim moduna kaydırın; ayarlanan saatte titreşimler sizi uyandırır. Titreşimler eşinizi rahatsız etmeden sizi uyandıracak biçimde ayarlanmıştır. Uyanma hızı insandan insana değiştiğinden iki farklı titreşim seviyesi bulunmaktadır. Ancak, yüksek seviyede bile saat titreşimleri eşinize değil, yalnızca size gönderir. Uykusu ağır olanlar vaktinde kalkabilmek için yedek alarm olarak zil sesi ayarlayabilir.
Uykuya dalarken içiniz rahat olsun. Bu Philips Çalar saatle birlikte verilen isteğe bağlı klipsi kullanarak saati yastığınıza kolayca takabilirsiniz. Bu klips sayesinde saati kolayca bulabilirsiniz, üstelik saat siz uyurken ya da titreşim başladığında düşmez. Tercihe göre klipsi kendi kordonunuzla da kullanabilirsiniz; kordonu saatin deliğinden geçirmeniz yeter.
Yastığın altına yerleştirilecek biçimde tasarlanan bu çalar saat ultra ince olmanın yanı sıra keskin kenarlara veya çıkıntılara sahip değildir. Düğmeler yüzeyle aynı seviyededir ve destek standı rahatça ve güvenle katlanarak arka kabinin parçası haline dönüşür. Bu saati yastığınızın altına yerleştirdiğinizde orada olduğunu fark etmeyecek ve yatağınızın rahatlığının tadını çıkarmaya devam edeceksiniz.
Size yüksek kullanım esnekliği sunan bu saat dahili destek standına sahiptir. Saati masaüstüne yerleştirdiğinizde hafifçe eğilerek sağlam bir duruş alır ve en iyi görüş açısını sunar. Destek standı üzerindeki parmakla tutma yeri, kolay kullanım için destek standının açılmasını sağlar. Lastik ayar saatin kaymadan durmasını sağlar. Stand katlanıp yerine oturduğunda saatin arka muhafazasıyla birleşir ve saat hemen yastık altında kullanılabilir hale gelir.
Bu saatte titreşim modunun yanı sıra zil sesi de bulunmaktadır, böylece nasıl uyanmak istediğinizi siz seçebilirsiniz. Yalnızca zil sesini, yalnızca titreşimi ya da her ikisini kullanabilirsiniz. Uykusu ağır olanlar içlerinin rahat etmesi için hem zil sesini hem de titreşimi seçebilir.
Philips ile doğal bir şekilde uyanın. Bu saat sizi uyandırmak için hafiften başlayıp kademeli olarak artan titreşimler gönderir. Hafif salınımlar, kulak tırmalayan zil sesi olmadan doğal bir şekilde uyanmanızı sağlar. Doğal bir şekilde uyandığınızda daha enerjik ve yepyeni bir güne başlamaya hazır olursunuz.
En iyi taşınabilirlik ve konumlandırma için iki AA pille çalışır.
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