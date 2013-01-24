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    Çalar saat

    TCJ330/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • İki seviyeli titreşimli alarm İki seviyeli titreşimli alarm İki seviyeli titreşimli alarm
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      Çalar saat

      TCJ330/12
      Genel Derecelendirme / 5

      İki seviyeli titreşimli alarm

      Bu ince Philips Çalar saatle mükemmel sabahlara uyanın. Hem titreşim hem de sesli alarmı bulunduğundan güne istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Klipsi ile yastığınıza tutturabilir veya desteğiyle yatağınızın başında kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Çalar saat

      İki seviyeli titreşimli alarm

      Bu ince Philips Çalar saatle mükemmel sabahlara uyanın. Hem titreşim hem de sesli alarmı bulunduğundan güne istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Klipsi ile yastığınıza tutturabilir veya desteğiyle yatağınızın başında kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      İki seviyeli titreşimli alarm

      Bu ince Philips Çalar saatle mükemmel sabahlara uyanın. Hem titreşim hem de sesli alarmı bulunduğundan güne istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Klipsi ile yastığınıza tutturabilir veya desteğiyle yatağınızın başında kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Çalar saat

      İki seviyeli titreşimli alarm

      Bu ince Philips Çalar saatle mükemmel sabahlara uyanın. Hem titreşim hem de sesli alarmı bulunduğundan güne istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Klipsi ile yastığınıza tutturabilir veya desteğiyle yatağınızın başında kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Çalar saat

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        İki seviyeli titreşimli alarm

        • titreşimli çalar saat
        Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir

        Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir

        Güç azaldığında, düşük pil gücü göstergesi yanar.

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

        Dahili titreşimli alarmla kimseyi rahatsız etmeden nazik bir şekilde uyanın

        Bu özellik sayesinde nazik titreşimlerle rahatlatıcı bir şekilde uyanın. Alarm türü düğmesini titreşim moduna kaydırın; ayarlanan saatte titreşimler sizi uyandırır. Titreşimler eşinizi rahatsız etmeden sizi uyandıracak biçimde ayarlanmıştır. Uyanma hızı insandan insana değiştiğinden iki farklı titreşim seviyesi bulunmaktadır. Ancak, yüksek seviyede bile saat titreşimleri eşinize değil, yalnızca size gönderir. Uykusu ağır olanlar vaktinde kalkabilmek için yedek alarm olarak zil sesi ayarlayabilir.

        Yastığa takmak için kullanışlı klips

        Uykuya dalarken içiniz rahat olsun. Bu Philips Çalar saatle birlikte verilen isteğe bağlı klipsi kullanarak saati yastığınıza kolayca takabilirsiniz. Bu klips sayesinde saati kolayca bulabilirsiniz, üstelik saat siz uyurken ya da titreşim başladığında düşmez. Tercihe göre klipsi kendi kordonunuzla da kullanabilirsiniz; kordonu saatin deliğinden geçirmeniz yeter.

        İnce ve düz tasarımıyla yastığın altına rahatça yerleşir

        Yastığın altına yerleştirilecek biçimde tasarlanan bu çalar saat ultra ince olmanın yanı sıra keskin kenarlara veya çıkıntılara sahip değildir. Düğmeler yüzeyle aynı seviyededir ve destek standı rahatça ve güvenle katlanarak arka kabinin parçası haline dönüşür. Bu saati yastığınızın altına yerleştirdiğinizde orada olduğunu fark etmeyecek ve yatağınızın rahatlığının tadını çıkarmaya devam edeceksiniz.

        Masaüstüne esnek yerleşim imkanı için destek standı

        Size yüksek kullanım esnekliği sunan bu saat dahili destek standına sahiptir. Saati masaüstüne yerleştirdiğinizde hafifçe eğilerek sağlam bir duruş alır ve en iyi görüş açısını sunar. Destek standı üzerindeki parmakla tutma yeri, kolay kullanım için destek standının açılmasını sağlar. Lastik ayar saatin kaymadan durmasını sağlar. Stand katlanıp yerine oturduğunda saatin arka muhafazasıyla birleşir ve saat hemen yastık altında kullanılabilir hale gelir.

        Yedek alarm olarak zil sesi kullanın

        Bu saatte titreşim modunun yanı sıra zil sesi de bulunmaktadır, böylece nasıl uyanmak istediğinizi siz seçebilirsiniz. Yalnızca zil sesini, yalnızca titreşimi ya da her ikisini kullanabilirsiniz. Uykusu ağır olanlar içlerinin rahat etmesi için hem zil sesini hem de titreşimi seçebilir.

        Güne keyifli başlamak için nazik titreşimler

        Philips ile doğal bir şekilde uyanın. Bu saat sizi uyandırmak için hafiften başlayıp kademeli olarak artan titreşimler gönderir. Hafif salınımlar, kulak tırmalayan zil sesi olmadan doğal bir şekilde uyanmanızı sağlar. Doğal bir şekilde uyandığınızda daha enerjik ve yepyeni bir güne başlamaya hazır olursunuz.

        Kolay konumlandırma ve taşınabilirlik için pille çalışır

        En iyi taşınabilirlik ve konumlandırma için iki AA pille çalışır.

        Teknik Özellikler

        • Alarm

          Alarm sayısı
          1
          Alarm kaynağı
          • Zil Sesi
          • Titreşim (yüksek, düşük)

        • Kullanılabilirlik

          Ekran tipi
          LCD ekran
          Renkli arka ışık
          Beyaz
          Saat
          Dijital
          Ekrandaki Basamak Sayısı
          4

        • Güç

          Pil tipi
          AAA
          Pil sayısı
          3 (dahil değil)

        • Aksesuarlar

          Tutturma klipsi
          Evet
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          Garanti
          Garanti belgesi

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          82 x 19 x 82  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          88 x 29 x 92 mm
          Ürün ağırlığı
          0,05  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          0,15  kg

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