DTS Play-Fi. Yüksek kaliteli çoklu oda ses sistemi

Bu kablosuz hoparlör DTS Play-Fi ile uyumludur. Yani diğer Play-Fi ile uyumlu hoparlörlerle kolayca senkronize ederek çoklu oda ses sistemi oluşturabilirsiniz. Hatta soundbar'ınız Play-Fi Surround teknolojisini destekliyorsa bu hoparlörü film akşamlarında gerçek bir surround ses kurulumunun parçası haline getirebilirsiniz.