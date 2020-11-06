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Her odada daha güçlü ses.
Tek başına veya çoklu oda sisteminin parçası olarak kullanabileceğiniz bu güçlü kablosuz hoparlör, 80 W gücünde zengin ses veriyor. İster TV'nize ister diğer hoparlörlerinize bağlayın; ayrıntılarla dolu, mükemmel şekilde senkronize olan ve kolayca kontrol edilebilen stereo ses elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her odada daha güçlü ses.
Tek başına veya çoklu oda sisteminin parçası olarak kullanabileceğiniz bu güçlü kablosuz hoparlör, 80 W gücünde zengin ses veriyor. İster TV'nize ister diğer hoparlörlerinize bağlayın; ayrıntılarla dolu, mükemmel şekilde senkronize olan ve kolayca kontrol edilebilen stereo ses elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Her odada daha güçlü ses.
Tek başına veya çoklu oda sisteminin parçası olarak kullanabileceğiniz bu güçlü kablosuz hoparlör, 80 W gücünde zengin ses veriyor. İster TV'nize ister diğer hoparlörlerinize bağlayın; ayrıntılarla dolu, mükemmel şekilde senkronize olan ve kolayca kontrol edilebilen stereo ses elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her odada daha güçlü ses.
Tek başına veya çoklu oda sisteminin parçası olarak kullanabileceğiniz bu güçlü kablosuz hoparlör, 80 W gücünde zengin ses veriyor. İster TV'nize ister diğer hoparlörlerinize bağlayın; ayrıntılarla dolu, mükemmel şekilde senkronize olan ve kolayca kontrol edilebilen stereo ses elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kablosuz ev hoparlörü
Toplam:
Bu kablosuz hoparlör DTS Play-Fi ile uyumludur. Yani diğer Play-Fi ile uyumlu hoparlörlerle kolayca senkronize ederek çoklu oda ses sistemi oluşturabilirsiniz. Hatta soundbar'ınız Play-Fi Surround teknolojisini destekliyorsa bu hoparlörü film akşamlarında gerçek bir surround ses kurulumunun parçası haline getirebilirsiniz.
İki woofer, iki pasif yayıcı ve iki tweeter'dan oluşan kombinasyon, güçlü basları ve canlı tizleriyle odayı dolduran bir ses sunar. Wi-Fi üzerinden akış özelliği en yüksek sinyal kalitesini sunar ve sesin hoparlörler veya odalar arasında mükemmel biçimde senkronize olmasını sağlar.
Alexa özellikli cihazlara ya da Google Asistan özelliğine sahip herhangi bir cihaza hoparlörden müzik çalmasını söyleyin. Parti için sesi açın. Akşam olduğunda sesi kısın. Haberleri ve daha fazlasını öğrenin. Tüm bunları ellerinizi kullanmadan yapın.
Bu hoparlörle doğrudan Spotify'dan akış gerçekleştirebilir ya da Play-Fi uygulaması üzerinden Tidal'daki yüksek çözünürlüklü albümlere erişebilirsiniz. Salonda dinlediğiniz parti çalma listelerinden ofiste dinlediğiniz podcast'lere kadar tüm sevdiğiniz içerikler daha zengin, güçlü ve net bir ses kalitesine sahip olur.
Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast ve Apple AirPlay 2 uyumluluğu sayesinde favori müziklerinizi ve podcast'lerinizi dilediğiniz şekilde dinleyebilirsiniz. iOS cihaz kullanıyorsanız Siri'yi kullanarak hoparlörü sesinizle kontrol edebilirsiniz.
Bu kablosuz hoparlörün tek işlevi müzik çalmak değildir. Aynı zamanda Ambilight teknolojisini de destekler. Hoparlörün üzerindeki Ambilight bağlantı düğmesine bastığınızda hoparlör, TV'nize bağlanır. Film izlerken, oyun oynarken ve müzik dinlerken daha güçlü bir Ambilight efektinin keyfini çıkarın.
Ses
Hoparlör
Güç
Kullanılabilirlik
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