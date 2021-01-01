2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAW6505/10
Her odada daha güçlü ses.
Tek başına veya çoklu oda sisteminin parçası olarak kullanabileceğiniz bu güçlü kablosuz hoparlör, 80 W gücünde zengin ses veriyor. İster TV'nize ister diğer hoparlörlerinize bağlayın; ayrıntılarla dolu, mükemmel şekilde senkronize olan ve kolayca kontrol edilebilen stereo ses elde edebilirsiniz.
Wi-Fi. Çoklu oda ses sistemi
DTS Play-Fi ile uyumlu
Sesli asistanlarla çalışır
Dahili LED
Bu kablosuz hoparlör DTS Play-Fi ile uyumludur. Yani diğer Play-Fi ile uyumlu hoparlörlerle kolayca senkronize ederek çoklu oda ses sistemi oluşturabilirsiniz. Hatta soundbar'ınız Play-Fi Surround teknolojisini destekliyorsa bu hoparlörü film akşamlarında gerçek bir surround ses kurulumunun parçası haline getirebilirsiniz.
İki woofer, iki pasif yayıcı ve iki tweeter'dan oluşan kombinasyon, güçlü basları ve canlı tizleriyle odayı dolduran bir ses sunar. Wi-Fi üzerinden akış özelliği en yüksek sinyal kalitesini sunar ve sesin hoparlörler veya odalar arasında mükemmel biçimde senkronize olmasını sağlar.
Alexa özellikli cihazlara ya da Google Asistan özelliğine sahip herhangi bir cihaza hoparlörden müzik çalmasını söyleyin. Parti için sesi açın. Akşam olduğunda sesi kısın. Haberleri ve daha fazlasını öğrenin. Tüm bunları ellerinizi kullanmadan yapın.
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