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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz ev hoparlörü

TAW6505/10

Her odada daha güçlü ses.

Tek başına veya çoklu oda sisteminin parçası olarak kullanabileceğiniz bu güçlü kablosuz hoparlör, 80 W gücünde zengin ses veriyor. İster TV'nize ister diğer hoparlörlerinize bağlayın; ayrıntılarla dolu, mükemmel şekilde senkronize olan ve kolayca kontrol edilebilen stereo ses elde edebilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Her odada daha güçlü ses.

  • Wi-Fi. Çoklu oda ses sistemi

  • DTS Play-Fi ile uyumlu

  • Sesli asistanlarla çalışır

  • Dahili LED

DTS Play-Fi. Yüksek kaliteli çoklu oda ses sistemi

DTS Play-Fi. Yüksek kaliteli çoklu oda ses sistemi

Bu kablosuz hoparlör DTS Play-Fi ile uyumludur. Yani diğer Play-Fi ile uyumlu hoparlörlerle kolayca senkronize ederek çoklu oda ses sistemi oluşturabilirsiniz. Hatta soundbar'ınız Play-Fi Surround teknolojisini destekliyorsa bu hoparlörü film akşamlarında gerçek bir surround ses kurulumunun parçası haline getirebilirsiniz.

Her odada zengin ses. Odalar arasında mükemmel senkronizasyon

İki woofer, iki pasif yayıcı ve iki tweeter'dan oluşan kombinasyon, güçlü basları ve canlı tizleriyle odayı dolduran bir ses sunar. Wi-Fi üzerinden akış özelliği en yüksek sinyal kalitesini sunar ve sesin hoparlörler veya odalar arasında mükemmel biçimde senkronize olmasını sağlar.

Akıllı asistan hoparlörlerinizin sesini artırın

Alexa özellikli cihazlara ya da Google Asistan özelliğine sahip herhangi bir cihaza hoparlörden müzik çalmasını söyleyin. Parti için sesi açın. Akşam olduğunda sesi kısın. Haberleri ve daha fazlasını öğrenin. Tüm bunları ellerinizi kullanmadan yapın.

Teknik Özellikler

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