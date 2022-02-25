2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
İkonik stil
Elektrikle çalışan bu Bluetooth özellikli radyo, 1950'lerin özgün stilini modern performansla bir araya getirir. Ahşap kabin, bakır kadranlar ve kısılabilir ekran her odaya mükemmel uyum sağlar. Dijital radyo tuner, net sinyal alımı sunar.
Bluetooth®
20 W Çıkış Gücü
Bakır tonlarındaki ağ detaylı ızgara sesin akmasına olanak tanır
Bluetooth özellikli bu radyo, ikonik Philips Philetta 254 masaüstü radyosunu hatırlatır. Vintage görünümlü ahşap kabin dikkatleri üstüne çeker. İkili kontrol kadranlarının ve hoparlör ızgarasının üzerindeki 1950'lere özgü detaylar sizi cazın ve rock müziğin revaçta olduğu döneme götürür.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
tunci
25/02/2022
Türkiye
Ürün mükemmelde nerden alıcaz
Ürün mükemmel. herkese öneririmde nereden alıcağız.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAVS700 Orijinal radyo için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2022-01-25
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAVS700 Orijinal radyo için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2022-01-25