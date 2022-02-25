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Üretimden kaldırıldı

Orijinal radyo

TAVS700/10

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

İkonik stil

Elektrikle çalışan bu Bluetooth özellikli radyo, 1950'lerin özgün stilini modern performansla bir araya getirir. Ahşap kabin, bakır kadranlar ve kısılabilir ekran her odaya mükemmel uyum sağlar. Dijital radyo tuner, net sinyal alımı sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

İkonik stil

  • Bluetooth®

  • 20 W Çıkış Gücü

Bakır tonlarındaki ağ detaylı ızgara sesin akmasına olanak tanır

Bakır tonlarındaki ağ detaylı ızgara sesin akmasına olanak tanır

Vintage ahşap kabin. 1950'lerden izler taşır

Bluetooth özellikli bu radyo, ikonik Philips Philetta 254 masaüstü radyosunu hatırlatır. Vintage görünümlü ahşap kabin dikkatleri üstüne çeker. İkili kontrol kadranlarının ve hoparlör ızgarasının üzerindeki 1950'lere özgü detaylar sizi cazın ve rock müziğin revaçta olduğu döneme götürür.

Ağrılık 2,55 kg

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

25/02/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün mükemmelde nerden alıcaz

Ürün mükemmel. herkese öneririmde nereden alıcağız.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAVS700 Orijinal radyo için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2022-01-25

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAVS700 Orijinal radyo için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2022-01-25

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