Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Orijinal radyo

    TAVS700/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • İkonik stil İkonik stil İkonik stil
      -{discount-value}
    • Play Pause

      Orijinal radyo

      TAVS700/10
      Genel Derecelendirme / 5

      İkonik stil

      Elektrikle çalışan bu Bluetooth özellikli radyo, 1950'lerin özgün stilini modern performansla bir araya getirir. Ahşap kabin, bakır kadranlar ve kısılabilir ekran her odaya mükemmel uyum sağlar. Dijital radyo tuner, net sinyal alımı sunar. Tüm faydaları görün

      Orijinal radyo

      İkonik stil

      Elektrikle çalışan bu Bluetooth özellikli radyo, 1950'lerin özgün stilini modern performansla bir araya getirir. Ahşap kabin, bakır kadranlar ve kısılabilir ekran her odaya mükemmel uyum sağlar. Dijital radyo tuner, net sinyal alımı sunar. Tüm faydaları görün

      İkonik stil

      Elektrikle çalışan bu Bluetooth özellikli radyo, 1950'lerin özgün stilini modern performansla bir araya getirir. Ahşap kabin, bakır kadranlar ve kısılabilir ekran her odaya mükemmel uyum sağlar. Dijital radyo tuner, net sinyal alımı sunar. Tüm faydaları görün

      Orijinal radyo

      İkonik stil

      Elektrikle çalışan bu Bluetooth özellikli radyo, 1950'lerin özgün stilini modern performansla bir araya getirir. Ahşap kabin, bakır kadranlar ve kısılabilir ekran her odaya mükemmel uyum sağlar. Dijital radyo tuner, net sinyal alımı sunar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör radyolar-ve-calar-saatler

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Orijinal radyo

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        İkonik stil

        • Bluetooth®
        • 20 W Çıkış Gücü

        Vintage ahşap kabin. 1950'lerden izler taşır

        Bluetooth özellikli bu radyo, ikonik Philips Philetta 254 masaüstü radyosunu hatırlatır. Vintage görünümlü ahşap kabin dikkatleri üstüne çeker. İkili kontrol kadranlarının ve hoparlör ızgarasının üzerindeki 1950'lere özgü detaylar sizi cazın ve rock müziğin revaçta olduğu döneme götürür.

        Geniş, net dijital saat göstergesi. Kısılabilir

        Geniş, net dijital saat göstergesi kısılabilir olduğu için odanıza yönelik ideal düzeyi kolayca bulabilirsiniz. Güneş battığında, menü düğmesine basıp aydınlatma yoğunluğu ayarlarına erişebilir ve aydınlatma düzeyini ayarlayabilirsiniz.

        İstasyon hafızalı DAB+ ve FM dijital radyo

        Retro görünümlü bu radyoda, radyoya yönelik bir FM tuner bulunur. Radyo, mobil cihazınızdan müzik çalmanızı sağlayan Bluetooth bağlantısı sağlar. Dijital radyo tuner, net sinyal alımı sağlar ve 20'ye kadar en sevdiğiniz DAB+ ya da FM istasyonu hafızası sunar.

        Net ve ayrıntılı ses. 2x3 inç tam kapsamlı hoparlörler

        İkili 3 inç tam kapsamlı hoparlörler net bir ses sunar. Bas refleks portu, bas sesleri doldurarak yumuşak, güçlü bir bas tepkisi elde etmenizi sağlar. Bakır tonlarındaki ağ detaylı ızgara sesin akmasına olanak tanır.

        İkili çift katmanlı kontrol düğmeleri

        Güç düğmesine kısa bastığınızda radyo eşleşmeye hazır hale gelir. 10 metrelik kablosuz kapsama alanı, cihazınız başka odadaysa kolaylık sağlar. Retro tarzındaki çift katmanlı iki düğme ile ses düzeyi, kaynak, DAB+/FM istasyonları ve çok daha fazlası kontrol edilebilir.

        Bas refleks portu. Kapsamlı, güçlü bas tonlar

        Bas refleks portu. Kapsamlı, güçlü bas tonlar

        Bakır tonlarındaki ağ detaylı ızgara sesin akmasına olanak tanır

        Bakır tonlarındaki ağ detaylı ızgara sesin akmasına olanak tanır

        10 metreye kadar kablosuz kapsama alanı

        Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Hızlı kurulum kılavuzu
          • AC güç kablosu (VDE & BK)

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        • Ses

          Ses Seviyesi Kontrolü
          dönen
          Ses sistemi
          stereo
          Çıkış gücü (RMS)
          20 W

        • Uyumluluk

          Bluetooth özellikli diğer cihazlar
          Evet

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Bluetooth sürümü
          5
          USB şarjı
          • Evet
          • 5V, 2A
          Bluetooth mesafesi
          Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT

        • Tuner/Alım/İletim

          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          Radyo Bantları
          FM Stereo
          DAB
          • bilgi ekranı
          • menü
          • akıllı arama
          Radyo bantları
          DAB (Bant III)
          Hafızadaki istasyon sayısı
          20 (DAB), 20 (FM)
          DAB frekans aralığı
          174,9 - 239,2  MHz
          174,9 - 239,2
          FM frekans aralığı
          87,5 - 108  MHz
          Radyo Ekranı
          PLL

        • Kullanılabilirlik

          Saat/Sürüm
          Dijital
          Saat
          kapanma zamanlayıcısı

        • Saat

          Zaman formatı
          • 12 saat
          • 24 saat

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          2,55  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          33,5 x 14,6 x 18,3 cm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          2,75  kg
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          40,8 x 18,6 x 23,4 cm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Hızlı kurulum kılavuzu
        • AC güç kablosu (VDE & BK)

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi