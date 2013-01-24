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İkonik stil
Elektrikle çalışan bu Bluetooth özellikli radyo, 1950'lerin özgün stilini modern performansla bir araya getirir. Ahşap kabin, bakır kadranlar ve kısılabilir ekran her odaya mükemmel uyum sağlar. Dijital radyo tuner, net sinyal alımı sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İkonik stil
Elektrikle çalışan bu Bluetooth özellikli radyo, 1950'lerin özgün stilini modern performansla bir araya getirir. Ahşap kabin, bakır kadranlar ve kısılabilir ekran her odaya mükemmel uyum sağlar. Dijital radyo tuner, net sinyal alımı sunar. Tüm faydaları görün
İkonik stil
Elektrikle çalışan bu Bluetooth özellikli radyo, 1950'lerin özgün stilini modern performansla bir araya getirir. Ahşap kabin, bakır kadranlar ve kısılabilir ekran her odaya mükemmel uyum sağlar. Dijital radyo tuner, net sinyal alımı sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İkonik stil
Elektrikle çalışan bu Bluetooth özellikli radyo, 1950'lerin özgün stilini modern performansla bir araya getirir. Ahşap kabin, bakır kadranlar ve kısılabilir ekran her odaya mükemmel uyum sağlar. Dijital radyo tuner, net sinyal alımı sunar. Tüm faydaları görün
Orijinal radyo
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bluetooth özellikli bu radyo, ikonik Philips Philetta 254 masaüstü radyosunu hatırlatır. Vintage görünümlü ahşap kabin dikkatleri üstüne çeker. İkili kontrol kadranlarının ve hoparlör ızgarasının üzerindeki 1950'lere özgü detaylar sizi cazın ve rock müziğin revaçta olduğu döneme götürür.
Geniş, net dijital saat göstergesi kısılabilir olduğu için odanıza yönelik ideal düzeyi kolayca bulabilirsiniz. Güneş battığında, menü düğmesine basıp aydınlatma yoğunluğu ayarlarına erişebilir ve aydınlatma düzeyini ayarlayabilirsiniz.
Retro görünümlü bu radyoda, radyoya yönelik bir FM tuner bulunur. Radyo, mobil cihazınızdan müzik çalmanızı sağlayan Bluetooth bağlantısı sağlar. Dijital radyo tuner, net sinyal alımı sağlar ve 20'ye kadar en sevdiğiniz DAB+ ya da FM istasyonu hafızası sunar.
İkili 3 inç tam kapsamlı hoparlörler net bir ses sunar. Bas refleks portu, bas sesleri doldurarak yumuşak, güçlü bir bas tepkisi elde etmenizi sağlar. Bakır tonlarındaki ağ detaylı ızgara sesin akmasına olanak tanır.
Güç düğmesine kısa bastığınızda radyo eşleşmeye hazır hale gelir. 10 metrelik kablosuz kapsama alanı, cihazınız başka odadaysa kolaylık sağlar. Retro tarzındaki çift katmanlı iki düğme ile ses düzeyi, kaynak, DAB+/FM istasyonları ve çok daha fazlası kontrol edilebilir.
Bas refleks portu. Kapsamlı, güçlü bas tonlar
Bakır tonlarındaki ağ detaylı ızgara sesin akmasına olanak tanır
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.
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