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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAVS500/00
Sevdiğiniz her şey
Kalbinizi ısıtan tasarımlar. Harekete geçiren sesler. Retro stilindeki bu büyük Bluetooth hoparlör, size 10 saatlik oynatma süresi, güçlü bas ve istediğiniz kaynağa bağlayabilmeniz için aux girişi olanağı sunar. Aslına uygun 1950'ler tarzı ayrıntılar, müziğinize zamana meydan okuyan sihirli bir stil kazandırır.
Bluetooth®
10 W Çıkış Gücü
10 saat oynatma süresi
Retro tarzındaki bu Bluetooth hoparlör, 1950'lerden fırlamış gibidir. Vintage ahşap kabin. Pirinç rengi ses kontrol düğmesi ve hoparlör ızgarası. Cazın revaçta olduğu, rock müziğin yeni ortaya çıkmaya başladığı dönemlere ait izler.
Pilin şarkı tam doluyken 10 saat oynatma süresi sunar. Yaklaşık 4 saatte şarj olur ve birlikte sunulan mikro USB kablo sayesinde şarj etmek kolaydır. Hoparlörü Bluetooth cihazınızla eşlemek için hoparlördeki Bluetooth düğmesine basmanız yeterlidir.
Bu hoparlörün caz müziği andırması, sadece caz müzik çalabildiği anlamına gelmez. Hip-hop müzikten elektronik dans müziğine kadar, ne tür müzik dinlerseniz dinleyin 3 inç tam kapsamlı sürücü, net ve ayrıntılı ses sunar. Bas refleks portu, bas sesleri doldurarak yumuşak, güçlü bir bas tepkisi elde etmenizi sağlar.
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