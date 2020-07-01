Net, ayrıntılı ses. 3 inç tam kapsamlı sürücü

Bu hoparlörün caz müziği andırması, sadece caz müzik çalabildiği anlamına gelmez. Hip-hop müzikten elektronik dans müziğine kadar, ne tür müzik dinlerseniz dinleyin 3 inç tam kapsamlı sürücü, net ve ayrıntılı ses sunar. Bas refleks portu, bas sesleri doldurarak yumuşak, güçlü bir bas tepkisi elde etmenizi sağlar.