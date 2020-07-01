Modern ve retro

Kendi tarzınızda müzik dinleyin. Bu Bluetooth hoparlör, retro bir tasarımda taşınabilir ses sunar. 10 saatlik oynatma süresi, net ses ve dilediğiniz kaynağa bağlayabilmek için aux girişi özellikleri bulunur. 1950'ler tarzı özgün ahşap ve bakır ayrıntıları, zamana meydan okuyan büyülü bir stil kazandırır.