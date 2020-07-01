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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz hoparlör

TAVS300/00

Modern ve retro

Kendi tarzınızda müzik dinleyin. Bu Bluetooth hoparlör, retro bir tasarımda taşınabilir ses sunar. 10 saatlik oynatma süresi, net ses ve dilediğiniz kaynağa bağlayabilmek için aux girişi özellikleri bulunur. 1950'ler tarzı özgün ahşap ve bakır ayrıntıları, zamana meydan okuyan büyülü bir stil kazandırır.

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Modern ve retro

  • Bluetooth®

  • 4 W Çıkış Gücü

  • 10 saat oynatma süresi

Vintage ahşap kabin. 1950'lerden izler taşır

Retro tarzındaki bu Bluetooth hoparlör, 1950'lerden fırlamış gibidir. Vintage ahşap kabin. Pirinç rengi ses kontrol düğmesi ve hoparlör ızgarası. Cazın revaçta olduğu, rock müziğin yeni ortaya çıkmaya başladığı dönemlere ait izler.

10 saat oynatma süresi

Pilin şarkı tam doluyken 10 saat oynatma süresi sunar. Yaklaşık 4 saatte şarj olur ve birlikte sunulan mikro USB kablo sayesinde şarj etmek kolaydır. Hoparlörü Bluetooth cihazınızla eşlemek için hoparlördeki Bluetooth düğmesine basmanız yeterlidir.

Net, ayrıntılı ses. 1,75 inç tam kapsamlı sürücü

Cazdan elektronik müziğe... Bu hoparlörün sofistike görünmesi, sadece caz müzik çalabildiği anlamına gelmez. Ne tür müzik dinlerseniz dinleyin 1,75 inç tam kapsamlı sürücü, canlı ve net ses sunar. Pasif radyatör bası artırarak düşük frekanslı tonlarda hoş bir güç sağlar.

Teknik Özellikler

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