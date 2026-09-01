ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • The Stevie Pro
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro

Yeni

RetroBluetooth® pikap

TAV5000/10

The Stevie Pro

Dahili 2 yollu hoparlörlere sahip retro Bluetooth® pikapla bırakın müzik işini yapsın. Stevie Pro, çaldığınız plaklara ve aktardığınız parçalara daha güçlü, daha net ve daha geniş bir stereo ses kazandırır.

Tüm avantajları görüntüleyin

The Stevie Pro

  • Retro tasarım, modern ses

  • 2 hızlı pikap

  • Bluetooth® 6.0

  • 2 yollu bas refleks hoparlörler

Görünümü geçmişten, sesi bugünden

Amcanızın pikabına benziyor olabilir ancak bu pikap, zengin ve sıcak sesiyle modern işlevleri bir araya getirerek günümüzü yakalıyor. Hepsi bir arada tasarımı çalışma masalarına ve konsollara mükemmel uyum sağlar. Üstelik Bluetooth® rahatlığından ve plaklarınıza eşlik eden kullanışlı uygulamamızdan da yararlanabilirsiniz.

Daha zengin, daha derin stereo ses. 2 yollu bas refleks hoparlörler

The Stevie Pro ortamı nasıl coşturacağını iyi bilir. Dahili 2 yollu bas refleks hoparlörler; yükselen tizler, etkileyici orta frekanslar ve derin, güçlü baslarla ortamı doldurur. Dinamikler sıkı, ses sahnesi geniş ve çıkış gücü küçük bir odayı dolduracak kadar yüksektir.

2 hızlı, kayış tahrikli pikap. Yüksek kaliteli bileşenler

Plak kasalarında keşfettiğiniz parçalardan en değerli sınırlı sürümlerinize kadar tüm plaklarınızı döküm alüminyum tabla üzerinde 33 1/3 veya 45 rpm hızda çalabilirsiniz. Karşı ağırlıklı alüminyum pikap kolu ve değiştirilebilir Audio-Technica iğne, olukları hassas bir şekilde takip eder; otomatik durdurma özelliği ise plakların bittikten sonra dönmeye devam etmesini önler.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. Bluetooth® sözcük işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır. Auracast™ sözcük işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait ticari markalardır.