Görünümü geçmişten, sesi bugünden

Amcanızın pikabına benziyor olabilir ancak bu pikap, zengin ve sıcak sesiyle modern işlevleri bir araya getirerek günümüzü yakalıyor. Hepsi bir arada tasarımı çalışma masalarına ve konsollara mükemmel uyum sağlar. Üstelik Bluetooth® rahatlığından ve plaklarınıza eşlik eden kullanışlı uygulamamızdan da yararlanabilirsiniz.