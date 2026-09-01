2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
TAV5000/10
The Stevie Pro
Dahili 2 yollu hoparlörlere sahip retro Bluetooth® pikapla bırakın müzik işini yapsın. Stevie Pro, çaldığınız plaklara ve aktardığınız parçalara daha güçlü, daha net ve daha geniş bir stereo ses kazandırır.
Retro tasarım, modern ses
2 hızlı pikap
Bluetooth® 6.0
2 yollu bas refleks hoparlörler
Amcanızın pikabına benziyor olabilir ancak bu pikap, zengin ve sıcak sesiyle modern işlevleri bir araya getirerek günümüzü yakalıyor. Hepsi bir arada tasarımı çalışma masalarına ve konsollara mükemmel uyum sağlar. Üstelik Bluetooth® rahatlığından ve plaklarınıza eşlik eden kullanışlı uygulamamızdan da yararlanabilirsiniz.
The Stevie Pro ortamı nasıl coşturacağını iyi bilir. Dahili 2 yollu bas refleks hoparlörler; yükselen tizler, etkileyici orta frekanslar ve derin, güçlü baslarla ortamı doldurur. Dinamikler sıkı, ses sahnesi geniş ve çıkış gücü küçük bir odayı dolduracak kadar yüksektir.
Plak kasalarında keşfettiğiniz parçalardan en değerli sınırlı sürümlerinize kadar tüm plaklarınızı döküm alüminyum tabla üzerinde 33 1/3 veya 45 rpm hızda çalabilirsiniz. Karşı ağırlıklı alüminyum pikap kolu ve değiştirilebilir Audio-Technica iğne, olukları hassas bir şekilde takip eder; otomatik durdurma özelliği ise plakların bittikten sonra dönmeye devam etmesini önler.
Yorumlar
Bluetooth® sözcük işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır. Auracast™ sözcük işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait ticari markalardır.