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    Kulaklıklar

    TAUE100BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bas Ses Bas Ses Bas Ses
      -{discount-value}

      Kulaklıklar

      TAUE100BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bas Ses

      Güçlendirilmiş bas performansına sahip bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde ulaşmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Kulaklıklar

      Bas Ses

      Güçlendirilmiş bas performansına sahip bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde ulaşmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Bas Ses

      Güçlendirilmiş bas performansına sahip bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde ulaşmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Kulaklıklar

      Bas Ses

      Güçlendirilmiş bas performansına sahip bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde ulaşmasını sağlar. Tüm faydaları görün

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        Kulaklıklar

        Kulaklıklar

        - {discount-value}

        Toplam:

        Bas Ses

        daha güçlü bir ses için

        • Zengin ses
        • Rahatça uyum
        Zengin bas ve net ses için 14,2 mm hoparlör sürücüleri

        Zengin bas ve net ses için 14,2 mm hoparlör sürücüleri

        Zengin bas ve net ses sunan, Neodimyum mıknatısa sahip kaliteli 14,2 mm hoparlör sürücüleri.

        Neodimyum hoparlör sürücüleri saf dengeli ses sağlar

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

        Kulak geometrisine rahatça oturması için tasarlanmıştır

        Tasarımı, rahat kullanım ve herkese uyum sağlaması için kulak geometrisine dayanır.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Empedans
          32 Ohm
          Hoparlör çapı
          14,2 mm
          Hassasiyet
          106 dB (1k Hz)
          Frekans aralığı
          20 - 20.000 Hz
          Maksimum güç girişi
          5 mW
          Sürücü tipi
          Dinamik

        • Bağlantı

          Konektör
          3,5 mm
          Kablo uzunluğu
          1,2 m

        • Tasarım

          Renk
          Siyah
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak içi
          Kulak içi bağlantı parçası tipi
          Açık kesim

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,79  kg
          GTIN
          2 48 95229 10055 2
          Yükseklik
          11,8  cm
          Uzunluk
          31  cm
          Net ağırlık
          0,312  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          0,478  kg
          Genişlik
          16,2  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          3,64  kg
          GTIN
          1 48 95229 10055 5
          Yükseklik
          26,4  cm
          Uzunluk
          34,9  cm
          Net ağırlık
          1,248  kg
          Ambalaj sayısı
          96
          Dara ağırlığı
          2,392  kg
          Genişlik
          32,5  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          2,1  cm
          Yükseklik
          14,6  cm
          Ağırlık
          0,013  kg
          Genişlik
          4,9  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,5  cm
          EAN
          48 95229 10055 8
          Brüt ağırlık
          0,029  kg
          Yükseklik
          17  cm
          Net ağırlık
          0,013  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Kutu
          Dara ağırlığı
          0,016  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Genişlik
          5  cm

        • UPC

          UPC
          8 40063 20036 4

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