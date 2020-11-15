Kulaklıklar TAUE100BK/00
Bas Ses
Güçlendirilmiş bas performansına sahip bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde ulaşmasını sağlar.
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bas Ses
Güçlendirilmiş bas performansına sahip bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde ulaşmasını sağlar.
Tüm faydaları görün
Bas Ses
Güçlendirilmiş bas performansına sahip bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde ulaşmasını sağlar.
Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bas Ses
Güçlendirilmiş bas performansına sahip bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde ulaşmasını sağlar.
Tüm faydaları görün
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Bas Ses daha güçlü bir ses için Zengin bas ve net ses için 14,2 mm hoparlör sürücüleri
Zengin bas ve net ses sunan, Neodimyum mıknatısa sahip kaliteli 14,2 mm hoparlör sürücüleri.
Neodimyum hoparlör sürücüleri saf dengeli ses sağlar
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.
Kulak geometrisine rahatça oturması için tasarlanmıştır
Tasarımı, rahat kullanım ve herkese uyum sağlaması için kulak geometrisine dayanır.
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Ses
Empedans
32 Ohm Hoparlör çapı
14,2 mm Hassasiyet
106 dB (1k Hz) Frekans aralığı
20 - 20.000 Hz Maksimum güç girişi
5 mW Sürücü tipi
Dinamik
Bağlantı
Konektör
3,5 mm Kablo uzunluğu
1,2 m
Tasarım
Renk
Siyah Kulağa uyan tasarım
Kulak içi Kulak içi bağlantı parçası tipi
Açık kesim
İç Karton
Brüt ağırlık
0,79
kg GTIN
2 48 95229 10055 2 Yükseklik
11,8
cm Uzunluk
31
cm Net ağırlık
0,312
kg Ambalaj sayısı
24 Dara ağırlığı
0,478
kg Genişlik
16,2
cm
Dış Karton
Brüt ağırlık
3,64
kg GTIN
1 48 95229 10055 5 Yükseklik
26,4
cm Uzunluk
34,9
cm Net ağırlık
1,248
kg Ambalaj sayısı
96 Dara ağırlığı
2,392
kg Genişlik
32,5
cm
Ürün boyutları
Derinlik
2,1
cm Yükseklik
14,6
cm Ağırlık
0,013
kg Genişlik
4,9
cm
Ambalaj boyutları
Derinlik
2,5
cm EAN
48 95229 10055 8 Brüt ağırlık
0,029
kg Yükseklik
17
cm Net ağırlık
0,013
kg Birlikte verilen ürün sayısı
1 Ambalaj türü
Kutu Dara ağırlığı
0,016
kg Raf yerleşimi tipi
Asılabilir Genişlik
5
cm
UPC
UPC
8 40063 20036 4
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