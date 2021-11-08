Şıklığınızı konuşturun
Göründüğü kadar iyi ses veren true wireless kulaklıklarla doğru notaları bulun. Gürültü Engelleyici Pro, harici gürültüyü engelleyerek podcast'lere ve çalma listelerine odaklanabilmenizi sağlar. Dışarıda bir arama mı yapıyorsunuz? Hava rüzgarlı olsa bile sesiniz net bir şekilde duyulur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Şıklığınızı konuşturun
Göründüğü kadar iyi ses veren true wireless kulaklıklarla doğru notaları bulun. Gürültü Engelleyici Pro, harici gürültüyü engelleyerek podcast'lere ve çalma listelerine odaklanabilmenizi sağlar. Dışarıda bir arama mı yapıyorsunuz? Hava rüzgarlı olsa bile sesiniz net bir şekilde duyulur. Tüm faydaları görün
Şıklığınızı konuşturun
Göründüğü kadar iyi ses veren true wireless kulaklıklarla doğru notaları bulun. Gürültü Engelleyici Pro, harici gürültüyü engelleyerek podcast'lere ve çalma listelerine odaklanabilmenizi sağlar. Dışarıda bir arama mı yapıyorsunuz? Hava rüzgarlı olsa bile sesiniz net bir şekilde duyulur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Şıklığınızı konuşturun
Göründüğü kadar iyi ses veren true wireless kulaklıklarla doğru notaları bulun. Gürültü Engelleyici Pro, harici gürültüyü engelleyerek podcast'lere ve çalma listelerine odaklanabilmenizi sağlar. Dışarıda bir arama mı yapıyorsunuz? Hava rüzgarlı olsa bile sesiniz net bir şekilde duyulur. Tüm faydaları görün
True Wireless Kulaklıklar
Toplam:
Duymak istediğiniz seslere odaklanın. Hibrit gürültü önleme özelliği, dışarıdan gelen gürültüyü filtrelemek için birden fazla mikrofon ve gelişmiş ses işleme kullanır. Kulaklıklardan birine dokunarak Farkındalık Modunu etkinleştirebilir ve Philips Headphones uygulamasıyla rüzgar gürültüsü azaltma özelliğini kontrol edebilirsiniz.
Mükemmel şekilde ayarlanmış 13 mm sürücüler, şarkılarda ve podcast'lerde zengin baslar ve müthiş netlik sunar. Kulaklıklardan birini çıkardığınızda ses duraklar. iOS veya Android cihazınıza en uygun codec otomatik olarak seçilir. Hangi akış hizmetini kullanırsanız kullanın mükemmel sesin tadını çıkarırsınız.
Kulaklıkların dairesel tasarımı tüm dikkatleri üzerinize çeker. Stilinize uyması için koyu veya açık renklerden birini seçebilirsiniz. Altı farklı boyuttaki silikon kulaklık uçları ve ekstra bir çift uyumlu köpük, sağlam ve rahat bir uyum sağlamaya yardımcı olur.
İş gününüzü kolaylaştırın. Bu true wireless kulaklıklar, aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanabilir ve ihtiyaca göre aralarında geçiş yapabilir. Böylece dizüstü bilgisayarınızdan aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzdan müzik dinleyebilirsiniz.
Birden fazla mikrofon ve özel algoritma, konuşma sesinize odaklanır ve çevrenizdeki gürültüyü azaltır. Rüzgar gürültüsü bile filtrelendiği için dışarıda yaptığınız aramalarda net bir şekilde duyulabilirsiniz.
Cebinize sığabilen kulaklıkları ve kutuyu tamamen şarj ederseniz bir günden fazla oynatma süresiyle seyahat edebilirsiniz. Üstelik kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik durakladığı için tek bir ritmi bile kaçırmazsınız. Qi uyumlu kutu kablosuz olarak veya USB-C üzerinden şarj edilebilir.
Philips Headphones uygulamasında ön ayar modlarını belirleyerek gürültü engelleme düzeyini ayarlayabilir ve rüzgar gürültüsü engelleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Dinlediklerinizi o anki modunuza uyması için ekolayzırla hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz.
Dokunmatik kontroller kullanımı basitleştirir. Google Fast Pair ile kulaklıklarınızı uyumlu bir Android cihazla tek dokunuşla eşleştirebilirsiniz. Kulaklıkları Android cihazın yakınına koyduğunuzda bağlanmak isteyip istemediğiniz otomatik olarak sorulur.
Ses
ANC özellikleri
Telekomünikasyon
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Tasarım
Güç
Sesli asistan
Aksesuarlar
Ürün boyutları
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton
UPC
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.