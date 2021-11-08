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    True Wireless Kulaklıklar

    TAT8506WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Şıklığınızı konuşturun Şıklığınızı konuşturun Şıklığınızı konuşturun
      -{discount-value}

      True Wireless Kulaklıklar

      TAT8506WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Şıklığınızı konuşturun

      Göründüğü kadar iyi ses veren true wireless kulaklıklarla doğru notaları bulun. Gürültü Engelleyici Pro, harici gürültüyü engelleyerek podcast'lere ve çalma listelerine odaklanabilmenizi sağlar. Dışarıda bir arama mı yapıyorsunuz? Hava rüzgarlı olsa bile sesiniz net bir şekilde duyulur. Tüm faydaları görün

      True Wireless Kulaklıklar

      Şıklığınızı konuşturun

      Göründüğü kadar iyi ses veren true wireless kulaklıklarla doğru notaları bulun. Gürültü Engelleyici Pro, harici gürültüyü engelleyerek podcast'lere ve çalma listelerine odaklanabilmenizi sağlar. Dışarıda bir arama mı yapıyorsunuz? Hava rüzgarlı olsa bile sesiniz net bir şekilde duyulur. Tüm faydaları görün

      Şıklığınızı konuşturun

      Göründüğü kadar iyi ses veren true wireless kulaklıklarla doğru notaları bulun. Gürültü Engelleyici Pro, harici gürültüyü engelleyerek podcast'lere ve çalma listelerine odaklanabilmenizi sağlar. Dışarıda bir arama mı yapıyorsunuz? Hava rüzgarlı olsa bile sesiniz net bir şekilde duyulur. Tüm faydaları görün

      True Wireless Kulaklıklar

      Şıklığınızı konuşturun

      Göründüğü kadar iyi ses veren true wireless kulaklıklarla doğru notaları bulun. Gürültü Engelleyici Pro, harici gürültüyü engelleyerek podcast'lere ve çalma listelerine odaklanabilmenizi sağlar. Dışarıda bir arama mı yapıyorsunuz? Hava rüzgarlı olsa bile sesiniz net bir şekilde duyulur. Tüm faydaları görün

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        True Wireless Kulaklıklar

        True Wireless Kulaklıklar

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        Toplam:

        Şıklığınızı konuşturun

        • Gürültü Engelleyici Pro
        • Rüzgar gürültüsü azaltma
        • Gelişmiş tasarım
        • Evrensel uyum
        İstediğiniz yere odaklanın. Gürültü Önleme Pro

        İstediğiniz yere odaklanın. Gürültü Önleme Pro

        Duymak istediğiniz seslere odaklanın. Hibrit gürültü önleme özelliği, dışarıdan gelen gürültüyü filtrelemek için birden fazla mikrofon ve gelişmiş ses işleme kullanır. Kulaklıklardan birine dokunarak Farkındalık Modunu etkinleştirebilir ve Philips Headphones uygulamasıyla rüzgar gürültüsü azaltma özelliğini kontrol edebilirsiniz.

        Ayrıntılı ses. Zengin bas

        Ayrıntılı ses. Zengin bas

        Mükemmel şekilde ayarlanmış 13 mm sürücüler, şarkılarda ve podcast'lerde zengin baslar ve müthiş netlik sunar. Kulaklıklardan birini çıkardığınızda ses duraklar. iOS veya Android cihazınıza en uygun codec otomatik olarak seçilir. Hangi akış hizmetini kullanırsanız kullanın mükemmel sesin tadını çıkarırsınız.

        Göz alıcı dairesel tasarım. Son derece rahat uyum

        Göz alıcı dairesel tasarım. Son derece rahat uyum

        Kulaklıkların dairesel tasarımı tüm dikkatleri üzerinize çeker. Stilinize uyması için koyu veya açık renklerden birini seçebilirsiniz. Altı farklı boyuttaki silikon kulaklık uçları ve ekstra bir çift uyumlu köpük, sağlam ve rahat bir uyum sağlamaya yardımcı olur.

        Çok noktalı Bluetooth bağlantısı. Daha iyi çalışın

        Çok noktalı Bluetooth bağlantısı. Daha iyi çalışın

        İş gününüzü kolaylaştırın. Bu true wireless kulaklıklar, aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanabilir ve ihtiyaca göre aralarında geçiş yapabilir. Böylece dizüstü bilgisayarınızdan aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzdan müzik dinleyebilirsiniz.

        Net arama ses kalitesi. Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji.

        Net arama ses kalitesi. Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji.

        Birden fazla mikrofon ve özel algoritma, konuşma sesinize odaklanır ve çevrenizdeki gürültüyü azaltır. Rüzgar gürültüsü bile filtrelendiği için dışarıda yaptığınız aramalarda net bir şekilde duyulabilirsiniz.

        Qi uyumlu şarj kutusuyla 35 saatlik oynatma süresi

        Qi uyumlu şarj kutusuyla 35 saatlik oynatma süresi

        Cebinize sığabilen kulaklıkları ve kutuyu tamamen şarj ederseniz bir günden fazla oynatma süresiyle seyahat edebilirsiniz. Üstelik kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik durakladığı için tek bir ritmi bile kaçırmazsınız. Qi uyumlu kutu kablosuz olarak veya USB-C üzerinden şarj edilebilir.

        Philips Headphones uygulaması. Gürültü engelleme özelliğini ve daha fazlasını kontrol edin

        Philips Headphones uygulamasında ön ayar modlarını belirleyerek gürültü engelleme düzeyini ayarlayabilir ve rüzgar gürültüsü engelleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Dinlediklerinizi o anki modunuza uyması için ekolayzırla hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

        Hızlı eşleştirme ve dokunmatik kontroller

        Dokunmatik kontroller kullanımı basitleştirir. Google Fast Pair ile kulaklıklarınızı uyumlu bir Android cihazla tek dokunuşla eşleştirebilirsiniz. Kulaklıkları Android cihazın yakınına koyduğunuzda bağlanmak isteyip istemediğiniz otomatik olarak sorulur.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Empedans
          16 Ohm
          Hoparlör çapı
          13 mm
          Hassasiyet
          104 dB (1K Hz)
          Frekans aralığı
          7 - 40.000 Hz
          Maksimum güç girişi
          5 mW
          Yüksek Çözünürlüklü Ses
          Evet
          Sürücü tipi
          Dinamik

        • ANC özellikleri

          ANC (Aktif Gürültü Önleme)
          Evet
          ANC teknolojisi
          Hibrit, ANC Pro+
          Farkındalık modu
          Evet
          Uyumlu ANC
          Evet
          ANC mikrofonu
          4 mikrofon

        • Telekomünikasyon

          Arama mikrofonu
          3 mikrofon
          ENC mikrofon
          Evet
          Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji
          Evet

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,2
          Desteklenen codec
          • LDAC
          • AAC
          • SBC
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m
          Bluetooth profilleri
          • AVRCP
          • A2DP
          • HFP
          Kablosuz iletim türü
          Bluetooth
          Çok noktalı bağlantı
          Evet
          Kablosuz
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Philips Headphones uygulama desteği
          Evet
          Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
          Evet
          Otomatik duraklatma (IR sensörü)
          Evet
          Su geçirmezlik
          IPX4
          Otomatik kapatma
          60 dakika
          TWS için mono modu
          Evet
          Kontrol türü
          Touch

        • Tasarım

          Kullanım şıklığı
          Kulak içi
          Renk
          Beyaz
          Kulak bağlantısı malzemesi
          • Uyumlu köpük
          • Silikon
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak içi
          Kulak içi bağlantı parçası tipi
          Silikon kulaklık ucu

        • Güç

          Müzik oynatma süresi (ANC açık)
          8 + 24 sa
          Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
          9 + 27 sa
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lityum Polimer (dahili)
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          50 mAh
          Pil tipi (Şarj kutusu)
          Lityum Polimer (dahili)
          Pil kapasitesi (Kılıf)
          410 mAh
          Pil ömrü bekleme süresi
          200 saat
          Konuşma süresi
          9 saat
          Şarj süresi
          2  saat
          Hızlı şarj süresi
          1 saatlik kullanım için 15 dakika
          Kablosuz şarj
          Evet
          Pil sayısı
          3 adet
          Pil ağırlığı (Toplam)
          10,1 g
          Şarj edilebilir
          Evet

        • Sesli asistan

          Sesli asistan desteği
          Evet
          Sesli asistan etkinleştirme
          Manuel
          Sesli asistan uyumlu
          • Google Asistan
          • Apple Siri

        • Aksesuarlar

          Şarj etme kılıfı
          Evet
          Uyumlu köpük
          1 çift
          Kulaklık uçları
          6 çift
          Şarj kablosu
          USB-C kablosu, 500 mm
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          4,3  cm
          Genişlik
          6,8  cm
          Derinlik
          3,3  cm
          Ağırlık
          0,071  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Kutu
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Yükseklik
          17,7  cm
          Genişlik
          9,7  cm
          Derinlik
          4,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,243  kg
          Net ağırlık
          0,071  kg
          Dara ağırlığı
          0,172  kg
          EAN
          48 95229 11856 0

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          14,7  cm
          Genişlik
          10,5  cm
          Yükseklik
          16,7  cm
          Brüt ağırlık
          0,633  kg
          Net ağırlık
          0,213  kg
          Dara ağırlığı
          0,42  kg
          GTIN
          2 48 95229 11856 4

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          44,8  cm
          Genişlik
          31,1  cm
          Yükseklik
          19,6  cm
          Brüt ağırlık
          7,045  kg
          Net ağırlık
          1,704  kg
          Dara ağırlığı
          5,341  kg
          GTIN
          1 48 95229 11856 7

        • UPC

          UPC
          8 40063 20171 2

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