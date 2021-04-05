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    True Wireless Kulaklıklar

    TAT2206BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her zaman yola çıkmaya hazır Her zaman yola çıkmaya hazır Her zaman yola çıkmaya hazır
      -{discount-value}

      True Wireless Kulaklıklar

      TAT2206BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Her zaman yola çıkmaya hazır

      Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless kulaklıklardan daha kullanışlı bir şey var mı? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı ürün, kulağınıza tam oturur ve mükemmel ses ve 18 saate kadar oynatma süresi sağlar. Tüm faydaları görün

      True Wireless Kulaklıklar

      Her zaman yola çıkmaya hazır

      Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless kulaklıklardan daha kullanışlı bir şey var mı? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı ürün, kulağınıza tam oturur ve mükemmel ses ve 18 saate kadar oynatma süresi sağlar. Tüm faydaları görün

      Her zaman yola çıkmaya hazır

      Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless kulaklıklardan daha kullanışlı bir şey var mı? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı ürün, kulağınıza tam oturur ve mükemmel ses ve 18 saate kadar oynatma süresi sağlar. Tüm faydaları görün

      True Wireless Kulaklıklar

      Her zaman yola çıkmaya hazır

      Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless kulaklıklardan daha kullanışlı bir şey var mı? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı ürün, kulağınıza tam oturur ve mükemmel ses ve 18 saate kadar oynatma süresi sağlar. Tüm faydaları görün

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        True Wireless Kulaklıklar

        True Wireless Kulaklıklar

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        Toplam:

        Her zaman yola çıkmaya hazır

        • Kulağınıza tam oturan kulaklıklar
        • Son derece küçük şarj kutusu
        • IPX4 su koruması
        • 18 saate kadar oynatma süresi
        IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

        IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

        IPX4 derecesi ve güçlü 6 mm sürücüleri sayesinde bu kulaklıklar, her hava koşulunda mükemmel sesin keyfini çıkarmanızı sağlar. Su sıçramasına tamamen dayanıklı tasarımıyla terlemeniz sorun yaratmaz ve yağmur yağacak diye endişelenmeniz gerekmez.

        12 saate kadar oynatma süresi sunan son derece küçük şarj kutusu

        12 saate kadar oynatma süresi sunan son derece küçük şarj kutusu

        Cebinizde birden fazla şarjla yola çıkmaya hazır olun. Tek bir şarj 6 saate kadar oynatma süresi sunar. Ayrıca tamamen şarj edilmiş bir kutu fazladan 12 saat daha oynatma süresi sunar. Kutuda 15 dakikalık kısa bir şarjla bir saat oynatma süresi elde edersiniz. Kutuyu USB-C kullanarak 2 saatte tamamen şarj edebilirsiniz.

        Tek kulaklık ile arama yapın. Mono modu

        Tek kulaklık ile arama yapın. Mono modu

        Çok fazla arama mı yapıyorsunuz? Kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanarak konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır ve kullandığınız kulaklık tekinin şarjı azaldığında kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.

        Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

        Yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçları gerçek konfor sunar. Her kulaklıkta bulunan kulaklık uçları, kulak kanalınıza güvenli bir şekilde oturarak mükemmel uyumuyla dış sesi azaltır. "Hokey sopası" şeklindeki form faktörü, kulaklıkları güvende tutar.

        Entegre kontroller. Dahili mikrofon. Kolay eşleştirme

        Kulaklıklarda bulunan kontroller ile çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Empedans
          16 Ohm
          Hoparlör çapı
          6 mm
          Hassasiyet
          101 dB (1K Hz)
          Frekans aralığı
          20 - 20.000 Hz
          Maksimum güç girişi
          5 mW
          Sürücü tipi
          Dinamik

        • Telekomünikasyon

          Arama mikrofonu
          1 mikrofon

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,0
          Desteklenen codec
          SBC
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Kablosuz iletim türü
          Bluetooth
          Kablosuz
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Su geçirmezlik
          IPX4
          TWS için mono modu
          Evet
          Kontrol türü
          Düğme
          Otomatik kapatma
          Evet

        • Tasarım

          Renk
          Siyah
          Kullanım şıklığı
          Kulak içi
          Kulak bağlantısı malzemesi
          Silikon
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak içi
          Kulak içi bağlantı parçası tipi
          Silikon kulaklık ucu

        • Güç

          Müzik çalma süresi
          6+12  saat
          Konuşma süresi
          6 sa
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lityum Polimer (dahili)
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          55 mAh
          Pil tipi (Şarj kutusu)
          Lityum Polimer (dahili)
          Pil kapasitesi (Kılıf)
          350 mAh
          Şarj süresi
          2  saat
          Hızlı şarj süresi
          1 saatlik kullanım için 15 dakika
          Pil ömrü bekleme süresi
          200 saat
          Pil sayısı
          3 adet
          Pil ağırlığı (Toplam)
          10,5 g
          Şarj edilebilir
          Evet

        • Sesli asistan

          Sesli asistan desteği
          Evet
          Sesli asistan etkinleştirme
          Manuel
          Sesli asistan uyumlu
          Evet

        • Aksesuarlar

          Şarj kablosu
          USB-C kablosu, 500 mm
          Şarj etme kılıfı
          evet
          Kulaklık uçları
          3 çift (S/M/L)
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          33,8  cm
          Genişlik
          27,8  cm
          Yükseklik
          25  cm
          Brüt ağırlık
          4,279  kg
          Net ağırlık
          1,392  kg
          Dara ağırlığı
          2,887  kg
          GTIN
          1 48 95229 11740 9

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          16  cm
          Genişlik
          13  cm
          Yükseklik
          11  cm
          Brüt ağırlık
          0,479  kg
          Net ağırlık
          0,174  kg
          Dara ağırlığı
          0,305  kg
          GTIN
          2 48 95229 11740 6

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Kutu
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Yükseklik
          17,2  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          4  cm
          Brüt ağırlık
          0,13  kg
          Net ağırlık
          0,058  kg
          Dara ağırlığı
          0,072  kg
          EAN
          48 95229 11740 2

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          4,57  cm
          Genişlik
          5,7  cm
          Derinlik
          3,1  cm
          Ağırlık
          0,037  kg

        • UPC

          UPC
          8 40063 20180 4

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