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Üretimden kaldırıldı

True Wireless Kulaklıklar

TAT2206BK/00

3
| (1) Değerlendirme
Her zaman yola çıkmaya hazır
Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless kulaklıklardan daha kullanışlı bir şey var mı? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı ürün, kulağınıza tam oturur ve mükemmel ses ve 18 saate kadar oynatma süresi sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Her zaman yola çıkmaya hazır

  • Kulağınıza tam oturan kulaklıklar

  • Son derece küçük şarj kutusu

  • IPX4 su koruması

  • 18 saate kadar oynatma süresi

IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

IPX4 derecesi ve güçlü 6 mm sürücüleri sayesinde bu kulaklıklar, her hava koşulunda mükemmel sesin keyfini çıkarmanızı sağlar. Su sıçramasına tamamen dayanıklı tasarımıyla terlemeniz sorun yaratmaz ve yağmur yağacak diye endişelenmeniz gerekmez.

12 saate kadar oynatma süresi sunan son derece küçük şarj kutusu

12 saate kadar oynatma süresi sunan son derece küçük şarj kutusu

Cebinizde birden fazla şarjla yola çıkmaya hazır olun. Tek bir şarj 6 saate kadar oynatma süresi sunar. Ayrıca tamamen şarj edilmiş bir kutu fazladan 12 saat daha oynatma süresi sunar. Kutuda 15 dakikalık kısa bir şarjla bir saat oynatma süresi elde edersiniz. Kutuyu USB-C kullanarak 2 saatte tamamen şarj edebilirsiniz.

Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

Yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçları gerçek konfor sunar. Her kulaklıkta bulunan kulaklık uçları, kulak kanalınıza güvenli bir şekilde oturarak mükemmel uyumuyla dış sesi azaltır. "Hokey sopası" şeklindeki form faktörü, kulaklıkları güvende tutar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
2
1

05/07/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Ne iyi ne kötü

Ürün samsung cihazıma bağlı iken kulağımdan çıkartıp kutusuna koymama rağmen telefondan bağlantısı sonlanmıyor, şarj süresi çok iyi fakat cihazdan kontrol ettiğimde hep %100 yada %80 arasında gösteriyor ve ne zaman biteceğini bilemiyorum buda gereksiz şarj etme ihtiyacı doğurduğundan ürün ömrü azalıyor diye düşünüyorum. Sıkıntılı bi ürün değil fakat en gerekli özelliklerin atlanmış olduğunu düşünüyorum. İlk aldığım zamanlarda bu sıkıntılardan sadece şarj durumu belirgindi diğer sıkıntı yeni olmaya başladı o yüzden ne tavsiye ederim nede etmem

Avantajlar

Şarj süresi, kulağı rahatsız etmeyen yapısı ve ses kalitesi

Dezavantajlar

Bağlantı ve telefon üzerindeki şarj süre bildirim sorunu

Bu değerlendirme TAT2206WT True Wireless Kulaklıklar için yapılmıştır

Bu değerlendirme TAT2206WT True Wireless Kulaklıklar için yapılmıştır

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