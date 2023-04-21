2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAT1138WT/00
Sesleri net bir şekilde duyun
Sesleri mükemmel bir şekilde duyun. Bu True Wireless kulaklıklar, zengin ses ve güçlü bas için 13 mm sürücüler ve net aramalar için yapay zeka destekli bir mikrofon kullanır. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, 15 saatlik oynatma süresi için cep boyu şarj kutusuyla sunulur.
Net arama kalitesi
Güçlü bas için 13 mm sürücüler
Konfor sunan ergonomik tasarım
IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı
Sesleri en gerçekçi haliyle duyun. Bu kulaklıklar, size etkileyici bir dinleme deneyimi sunmak için özel tasarım, 13 mm dinamik sürücüler kullanır. Sürücülerin yüksek güç kapasitesi, dinamikleri ve basları güçlendirir; böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız.
Gününüz ne kadar uzun sürerse sürsün bu kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. Beş saatlik oynatma süresine ek olarak, cep boyutundaki kullanışlı kutusuyla 10 saat daha kullanılabilir.
Dış ortamdaki seslerin dinleme deneyiminizi kesintiye uğratmasına izin vermeyin. Bu kulaklıklarda, duymak istemeyeceğiniz gürültüleri filtrelemek ve net bir arama kalitesi sağlamak için gelişmiş yapay zeka algoritması kullanan yapay zeka destekli mikrofon bulunur. Her seferinde birbirinizi net bir şekilde duyun.
Yorumlar
Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.