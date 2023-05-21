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True Wireless Kulaklıklar

TAT1138BL/00

Sesleri net bir şekilde duyun

Sesleri mükemmel bir şekilde duyun. Bu True Wireless kulaklıklar, zengin ses ve güçlü bas için 13 mm sürücüler ve net aramalar için yapay zeka destekli bir mikrofon kullanır. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, 15 saatlik oynatma süresi için cep boyu şarj kutusuyla sunulur.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sesleri net bir şekilde duyun

  • Net arama kalitesi

  • Güçlü bas için 13 mm sürücüler

  • Konfor sunan ergonomik tasarım

  • IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

Zengin ses ve vurucu baslar için özel 13 mm sürücüler

Seslerinizi duyulması gerektiği gibi duyun. Bu kulaklıklar, size muhteşem bir dinleme deneyimi sunmak için özel tasarımlı 13 mm dinamik sürücüler kullanır. Sürücülerin yüksek güç kapasitesi, dinamikleri ve basları güçlendirir; böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız.

Endişelenmeyin. Kutuyla 15 saate kadar oynatma süresi sunar

Gününüz ne kadar uzun sürerse sürsün bu kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. Beş saatlik oynatma süresine ek olarak, cep boyutundaki kullanışlı kutusuyla 10 saat daha kullanılabilir.

Net arama kalitesi için yapay zeka destekli mikrofon

Dış ortamdaki seslerin dinleme deneyiminizi kesintiye uğratmasına izin vermeyin. Bu kulaklıklarda, duymak istemeyeceğiniz gürültüleri filtrelemek ve net bir arama kalitesi sağlamak için gelişmiş yapay zeka algoritması kullanan yapay zeka destekli mikrofon bulunur. Her seferinde birbirinizi net bir şekilde duyun.

Teknik Özellikler

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