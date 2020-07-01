Kullanıcı dostu düğme kontrolü

Kullanıcı dostu düğme sayesinde çocuklar kolayca bir aramaya yanıt verebilir, bir parçayı atlayabilir ya da dinledikleri parçayı duraklatabilir. Tüm bunları akıllı telefonlarına dokunmadan yapabilirler. Kulaklık başlığının alt kısmındaki ses düzeyi düğmelerine de, LED ışık düğmesine de ulaşmak kolaydır.