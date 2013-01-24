Akıllı antrenman.

Bu su geçirmez, kablosuz kulak içi kulaklıkla kendi antrenman yoğunluğunuzu belirleyin. Kalp atışı monitörü, her antrenmanınızda en iyi performansınızı yakalamanıza yardımcı olur. 6 saat oynatma süresi ve güçlü ses, sizi daima ileriye taşır. Tüm faydaları görün