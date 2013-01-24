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Akıllı antrenman.
Bu su geçirmez, kablosuz kulak içi kulaklıkla kendi antrenman yoğunluğunuzu belirleyin. Kalp atışı monitörü, her antrenmanınızda en iyi performansınızı yakalamanıza yardımcı olur. 6 saat oynatma süresi ve güçlü ses, sizi daima ileriye taşır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Akıllı antrenman.
Bu su geçirmez, kablosuz kulak içi kulaklıkla kendi antrenman yoğunluğunuzu belirleyin. Kalp atışı monitörü, her antrenmanınızda en iyi performansınızı yakalamanıza yardımcı olur. 6 saat oynatma süresi ve güçlü ses, sizi daima ileriye taşır. Tüm faydaları görün
Akıllı antrenman.
Bu su geçirmez, kablosuz kulak içi kulaklıkla kendi antrenman yoğunluğunuzu belirleyin. Kalp atışı monitörü, her antrenmanınızda en iyi performansınızı yakalamanıza yardımcı olur. 6 saat oynatma süresi ve güçlü ses, sizi daima ileriye taşır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Akıllı antrenman.
Bu su geçirmez, kablosuz kulak içi kulaklıkla kendi antrenman yoğunluğunuzu belirleyin. Kalp atışı monitörü, her antrenmanınızda en iyi performansınızı yakalamanıza yardımcı olur. 6 saat oynatma süresi ve güçlü ses, sizi daima ileriye taşır. Tüm faydaları görün
Kablosuz Kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Üç farklı boyutta değiştirilebilir kauçuk kulaklık uçları mükemmel sızdırmazlık sağlar.
Daha hızlı koşun. Daha yükseğe zıplayın. Daha sert tekmeler atın. Kalp hızınızı izlerken bile 6 saat oynatma süresinin keyfini çıkarın. Yalnızca 2 saatte şarj olur.
Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.
Dahili monitörle kalp hızınızı takip edin. Kulaklığın içindeki sensör kalp atışınızı kusursuz biçimde izler. Antrenmanınızdan en iyi sonuçları almak için ne zaman kendinizi zorlayacağınızı, ne zaman dinleneceğinizi bilirsiniz. Fitness takip uygulamalarıyla uyumludur.
Bu spor kulaklıkları IPX5 sıçramaya karşı dayanıklılık derecesine sahiptir, yani uzun süreli ıslanmaya karşı dayanıklıdır. İyice terleyebilir, yağmur altında antrenman yapabilir ve hatta duşta bile takabilirsiniz.
Yalnızca 2 saatte şarj olur. Ekstra güce ihtiyacınız olduğunda yalnızca 15 dakikalık Hızlı Şarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.
Kullanıcı dostu düğmeler sayesinde çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Eşleştirildiklerinde ise en son eşleştirildikleri cihazı hatırlarlar.
Üç farklı boyutta değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel sızdırmazlık sağlar. Esnek uçlar kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturur. Ne kadar sert hareket ederseniz edin, bu spor kulaklıkları durmaları gereken yerde durur.
Kullanıcı dostu düğme sayesinde çocuklar kolayca bir aramaya yanıt verebilir, bir parçayı atlayabilir ya da dinledikleri parçayı duraklatabilir. Tüm bunları akıllı telefonlarına dokunmadan yapabilirler. Kulaklık başlığının alt kısmındaki ses düzeyi düğmelerine de, LED ışık düğmesine de ulaşmak kolaydır.
Hassas bir şekilde ayarlanmış 6 mm sürücülerle kristal netliğinde ve doğal sesin tadını çıkarın. Spor kulaklığınız; hangi müzik türünü dinlerseniz dinleyin net, zengin ayrıntılara sahip ve aynı zamanda da doğal bir ses sunmak üzere dikkatli şekilde tasarlanmıştır.
Tasarım
Ses
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton
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