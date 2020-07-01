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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TASN503BK/00
Akıllı antrenman.
Bu su geçirmez, kablosuz kulak içi kulaklıkla kendi antrenman yoğunluğunuzu belirleyin. Kalp atışı monitörü, her antrenmanınızda en iyi performansınızı yakalamanıza yardımcı olur. 6 saat oynatma süresi ve güçlü ses, sizi daima ileriye taşır.
6 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
6 saat oynatma süresi
Dahili monitörle kalp hızınızı takip edin. Kulaklığın içindeki sensör kalp atışınızı kusursuz biçimde izler. Antrenmanınızdan en iyi sonuçları almak için ne zaman kendinizi zorlayacağınızı, ne zaman dinleneceğinizi bilirsiniz. Fitness takip uygulamalarıyla uyumludur.
Kullanıcı dostu düğme sayesinde çocuklar kolayca bir aramaya yanıt verebilir, bir parçayı atlayabilir ya da dinledikleri parçayı duraklatabilir. Tüm bunları akıllı telefonlarına dokunmadan yapabilirler. Kulaklık başlığının alt kısmındaki ses düzeyi düğmelerine de, LED ışık düğmesine de ulaşmak kolaydır.
Üç farklı boyutta değiştirilebilir kauçuk kulaklık uçları mükemmel sızdırmazlık sağlar.
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