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    Kablosuz Kulaklık

    TASN503BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Akıllı antrenman. Akıllı antrenman. Akıllı antrenman.
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      Kablosuz Kulaklık

      TASN503BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Akıllı antrenman.

      Bu su geçirmez, kablosuz kulak içi kulaklıkla kendi antrenman yoğunluğunuzu belirleyin. Kalp atışı monitörü, her antrenmanınızda en iyi performansınızı yakalamanıza yardımcı olur. 6 saat oynatma süresi ve güçlü ses, sizi daima ileriye taşır. Tüm faydaları görün

      Kablosuz Kulaklık

      Akıllı antrenman.

      Bu su geçirmez, kablosuz kulak içi kulaklıkla kendi antrenman yoğunluğunuzu belirleyin. Kalp atışı monitörü, her antrenmanınızda en iyi performansınızı yakalamanıza yardımcı olur. 6 saat oynatma süresi ve güçlü ses, sizi daima ileriye taşır. Tüm faydaları görün

      Akıllı antrenman.

      Bu su geçirmez, kablosuz kulak içi kulaklıkla kendi antrenman yoğunluğunuzu belirleyin. Kalp atışı monitörü, her antrenmanınızda en iyi performansınızı yakalamanıza yardımcı olur. 6 saat oynatma süresi ve güçlü ses, sizi daima ileriye taşır. Tüm faydaları görün

      Kablosuz Kulaklık

      Akıllı antrenman.

      Bu su geçirmez, kablosuz kulak içi kulaklıkla kendi antrenman yoğunluğunuzu belirleyin. Kalp atışı monitörü, her antrenmanınızda en iyi performansınızı yakalamanıza yardımcı olur. 6 saat oynatma süresi ve güçlü ses, sizi daima ileriye taşır. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz Kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Akıllı antrenman.

        Her hava koşulunda.

        • 6 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi
        • 6 saat oynatma süresi

        Mükemmel kulak içi uyumu için 3 değiştirilebilir kulaklık ucu

        Üç farklı boyutta değiştirilebilir kauçuk kulaklık uçları mükemmel sızdırmazlık sağlar.

        Kalp hızını izlerken 6 saat oynatma süresi

        Daha hızlı koşun. Daha yükseğe zıplayın. Daha sert tekmeler atın. Kalp hızınızı izlerken bile 6 saat oynatma süresinin keyfini çıkarın. Yalnızca 2 saatte şarj olur.

        Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon

        Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.

        Dahili kalp hızı monitörü.

        Dahili monitörle kalp hızınızı takip edin. Kulaklığın içindeki sensör kalp atışınızı kusursuz biçimde izler. Antrenmanınızdan en iyi sonuçları almak için ne zaman kendinizi zorlayacağınızı, ne zaman dinleneceğinizi bilirsiniz. Fitness takip uygulamalarıyla uyumludur.

        IPX5 su geçirmez. Su ve ter geçirmez

        Bu spor kulaklıkları IPX5 sıçramaya karşı dayanıklılık derecesine sahiptir, yani uzun süreli ıslanmaya karşı dayanıklıdır. İyice terleyebilir, yağmur altında antrenman yapabilir ve hatta duşta bile takabilirsiniz.

        Hızlı Şarj. 15 dakika şarj ile ekstra 1 saat antrenman yapın

        Yalnızca 2 saatte şarj olur. Ekstra güce ihtiyacınız olduğunda yalnızca 15 dakikalık Hızlı Şarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.

        Akıllı eşleştirme. Bluetooth cihazınızı otomatik olarak bulun

        Kullanıcı dostu düğmeler sayesinde çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Eşleştirildiklerinde ise en son eşleştirildikleri cihazı hatırlarlar.

        Yumuşak silikonlu kanat uçları. Güvenli ve rahat

        Üç farklı boyutta değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel sızdırmazlık sağlar. Esnek uçlar kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturur. Ne kadar sert hareket ederseniz edin, bu spor kulaklıkları durmaları gereken yerde durur.

        Kullanıcı dostu düğme kontrolü

        Kullanıcı dostu düğme sayesinde çocuklar kolayca bir aramaya yanıt verebilir, bir parçayı atlayabilir ya da dinledikleri parçayı duraklatabilir. Tüm bunları akıllı telefonlarına dokunmadan yapabilirler. Kulaklık başlığının alt kısmındaki ses düzeyi düğmelerine de, LED ışık düğmesine de ulaşmak kolaydır.

        Ayrıntılı ses. İyi ses kalitesi. Mükemmel pasif gürültü yalıtımı.

        Hassas bir şekilde ayarlanmış 6 mm sürücülerle kristal netliğinde ve doğal sesin tadını çıkarın. Spor kulaklığınız; hangi müzik türünü dinlerseniz dinleyin net, zengin ayrıntılara sahip ve aynı zamanda da doğal bir ses sunmak üzere dikkatli şekilde tasarlanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Empedans
          16 Ohm
          Hoparlör çapı
          6 mm
          Hassasiyet
          95  dB
          Diyafram
          PET
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m
          Mikrofon
          Dahili mikrofon

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Arama yönetimi
          • Aramayı Cevapla/Bitir
          • Aramayı reddet
          Çağrı Yönetimi
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Aramayı Tutma
          • Çağrıyı Reddet

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          Evet
          Kulak kapakları
          3 boy
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Şarj edilebilir
          Evet
          Bekleme süresi
          100 saat
          Konuşma süresi
          6 sa
          Müzik çalma süresi
          6  saat

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          48 95229 10086 2
          Derinlik
          3,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,069  kg
          Yükseklik
          15  cm
          Net ağırlık
          0,0225  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,0465  kg
          Genişlik
          9,5  cm

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,255  kg
          GTIN
          2 48 95229 10086 6
          Yükseklik
          16,2  cm
          Uzunluk
          11,5  cm
          Net ağırlık
          0,0675  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,1875  kg
          Genişlik
          10,3  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          2,34  kg
          GTIN
          1 48 95229 10086 9
          Yükseklik
          34,5  cm
          Uzunluk
          24,8  cm
          Net ağırlık
          0,54  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          1,8  kg
          Genişlik
          22,1  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          3  cm
          Yükseklik
          8  cm
          Ağırlık
          0,0145  kg
          Genişlik
          8  cm

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