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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAS7505/00
Harika müzik
Her ortamda mükemmel görünen Bluetooth hoparlör ile dilediğinizi çalın. 20 saatlik oynatma süresinin yanı sıra zengin bir ses ve güzel baslar sunar. Hoparlörde telefonları şarj etmek için power bank işlevi bulunur. Yün karışımlı kumaş ise şıklık kazandırır.
Bluetooth®
30 W Çıkış Gücü
20 saatlik oynatma süresi
Dahili power-bank işlevi
Bu Bluetooth hoparlör ile sabah antrenmanından balkonda akşam yemeği keyfine kadar her yerde müziğinizi dinlerken stilinizi yansıtabilirsiniz. Kabartmalı düğmeler müziği, stereo eşleştirmeyi, Bluetooth'u ve daha fazlasını kontrol etmenize olanak tanır. Taşıma askısı takmak isterseniz hoparlörün kordon deliğini kullanabilirsiniz.
Bu hoparlör, üstün kaliteli ürünler üreten Kvadrat tarafından tasarlanmış birinci sınıf hoparlör kumaşıyla kaplanmıştır. Yün karışımlı bu mükemmel materyal akustik olarak şeffaftır, bu sayede hoparlörden odanıza serbestçe ses akışı sağlanır.
Tam şarjda 20 saat oynatma süresi sunar ve 20 metre kablosuz kapsama alanına sahiptir. Birlikte verilen USB-C kablosu ile hoparlörü 4,5 saatte şarj edebilirsiniz.
Ödüller
Yorumlar
IPX7 derecesi, hoparlörün su altında 1 metre kadar derinlikte 30 dakikaya kadar dayanabileceği anlamına gelir. Hoparlör kumaşı su geçirmez olmasa da su damlalarına dayanabilir.