Biçim ve işlev uyum içinde ve mükemmel bir şekilde bir arada

Bu Bluetooth hoparlör ile sabah antrenmanından balkonda akşam yemeği keyfine kadar her yerde müziğinizi dinlerken stilinizi yansıtabilirsiniz. Kabartmalı düğmeler müziği, stereo eşleştirmeyi, Bluetooth'u ve daha fazlasını kontrol etmenize olanak tanır. Taşıma askısı takmak isterseniz hoparlörün kordon deliğini kullanabilirsiniz.