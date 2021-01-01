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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz hoparlör

TAS7505/00

1 ödül

Harika müzik

Her ortamda mükemmel görünen Bluetooth hoparlör ile dilediğinizi çalın. 20 saatlik oynatma süresinin yanı sıra zengin bir ses ve güzel baslar sunar. Hoparlörde telefonları şarj etmek için power bank işlevi bulunur. Yün karışımlı kumaş ise şıklık kazandırır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Harika müzik

  • Bluetooth®

  • 30 W Çıkış Gücü

  • 20 saatlik oynatma süresi

  • Dahili power-bank işlevi

Biçim ve işlev uyum içinde ve mükemmel bir şekilde bir arada

Biçim ve işlev uyum içinde ve mükemmel bir şekilde bir arada

Bu Bluetooth hoparlör ile sabah antrenmanından balkonda akşam yemeği keyfine kadar her yerde müziğinizi dinlerken stilinizi yansıtabilirsiniz. Kabartmalı düğmeler müziği, stereo eşleştirmeyi, Bluetooth'u ve daha fazlasını kontrol etmenize olanak tanır. Taşıma askısı takmak isterseniz hoparlörün kordon deliğini kullanabilirsiniz.

Kvadrat hoparlör kumaşı. Sesi ulaştırmak için tasarlandı

Bu hoparlör, üstün kaliteli ürünler üreten Kvadrat tarafından tasarlanmış birinci sınıf hoparlör kumaşıyla kaplanmıştır. Yün karışımlı bu mükemmel materyal akustik olarak şeffaftır, bu sayede hoparlörden odanıza serbestçe ses akışı sağlanır.

20 saat çalma süresi. 4,5 saat şarj süresi

20 saat çalma süresi. 4,5 saat şarj süresi

Tam şarjda 20 saat oynatma süresi sunar ve 20 metre kablosuz kapsama alanına sahiptir. Birlikte verilen USB-C kablosu ile hoparlörü 4,5 saatte şarj edebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • AWARD-1679621 görseli

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Yasal Uyarılar

  1. IPX7 derecesi, hoparlörün su altında 1 metre kadar derinlikte 30 dakikaya kadar dayanabileceği anlamına gelir. Hoparlör kumaşı su geçirmez olmasa da su damlalarına dayanabilir.