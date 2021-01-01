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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz hoparlör

TAS6305/00

Sabaha kadar eğlenin

20 saatlik oynatma süresi sunan bu su geçirmez Bluetooth hoparlör ile eğlenceniz bölünmesin. Güçlü bas tonları herkesi coşturur. Hoparlörün yüksek kapasiteli pili ile akıllı cihazınızı USB bağlantı noktasına takarak şarj edebilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sabaha kadar eğlenin

  • Bluetooth®

  • 30 W Çıkış Gücü

  • 20 saatlik oynatma süresi

  • Dahili power-bank işlevi

Su geçirmez ve kullanıma hazır

Su geçirmez ve kullanıma hazır

Bu taşınabilir Bluetooth hoparlör IPX7 koruması sunar. Yani, 30 dakika boyunca 1 metreye kadar derinlikteki suyun içerisinde kalabilir. Duşta, havuz kenarında hatta havuzun içinde parti yapabilirsiniz. Kablosuz kapsama alanı 20 metredir.

20 saatlik oynatma süresi sunar. Dahili power-bank işlevi

20 saatlik oynatma süresi sunar. Dahili power-bank işlevi

4400 mAH gücündeki Li-ion şarj edilebilir pil 20 saatlik oynatma süresi sunar ve akıllı cihazlarınızı hoparlörün USB bağlantı noktası üzerinden şarj edebilirsiniz. Hoparlörü 6 saatte tamamen şarj edebilirsiniz.

Yüksek sesle çalın. Stereo ses için eşleştirin

Yüksek sesle çalın. Stereo ses için eşleştirin

İkili pasif radyatörler güçlü bas sunar ve ses, yüksek ses düzeylerinde bile nettir. Partiyi daha da büyütmek mi istiyorsunuz? Stereo ses için aynı model bir hoparlörle eşleştirin. Hoparlörün her iki ucunda bulunan LED ışıklar şarkıyla birlikte yanıp söner.

Teknik Özellikler

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