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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAS6305/00
Sabaha kadar eğlenin
20 saatlik oynatma süresi sunan bu su geçirmez Bluetooth hoparlör ile eğlenceniz bölünmesin. Güçlü bas tonları herkesi coşturur. Hoparlörün yüksek kapasiteli pili ile akıllı cihazınızı USB bağlantı noktasına takarak şarj edebilirsiniz.
Bluetooth®
30 W Çıkış Gücü
20 saatlik oynatma süresi
Dahili power-bank işlevi
Bu taşınabilir Bluetooth hoparlör IPX7 koruması sunar. Yani, 30 dakika boyunca 1 metreye kadar derinlikteki suyun içerisinde kalabilir. Duşta, havuz kenarında hatta havuzun içinde parti yapabilirsiniz. Kablosuz kapsama alanı 20 metredir.
4400 mAH gücündeki Li-ion şarj edilebilir pil 20 saatlik oynatma süresi sunar ve akıllı cihazlarınızı hoparlörün USB bağlantı noktası üzerinden şarj edebilirsiniz. Hoparlörü 6 saatte tamamen şarj edebilirsiniz.
İkili pasif radyatörler güçlü bas sunar ve ses, yüksek ses düzeylerinde bile nettir. Partiyi daha da büyütmek mi istiyorsunuz? Stereo ses için aynı model bir hoparlörle eşleştirin. Hoparlörün her iki ucunda bulunan LED ışıklar şarkıyla birlikte yanıp söner.
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