Yüksek sesle çalın. Stereo ses için eşleştirin

İkili pasif radyatörler güçlü bas sunar ve ses, yüksek ses düzeylerinde bile nettir. Partiyi daha da büyütmek mi istiyorsunuz? Stereo ses için aynı model bir hoparlörle eşleştirin. Hoparlörün her iki ucunda bulunan LED ışıklar şarkıyla birlikte yanıp söner.