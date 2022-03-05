2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Şık bir şekilde dinlenin
Her iç mekana uyum sağlayan Bluetooth hoparlör ile dinlenin. 12 saat oynatma süresinin yanı sıra zengin bir ses ve güzel baslar sunar. Yün karışımlı kumaşı, hoparlöre sofistike bir dokunuş katarken dahili mikrofon, eller serbest şekilde arama yapmanıza olanak tanır.
Bluetooth®
20 W Çıkış Gücü
12 saat oynatma süresi
Bu hoparlör her yerde şık durur. Kabartmalı düğmeler müziği, Bluetooth'u ve daha fazlasını kontrol etmenize olanak tanır. Dahili mikrofon ile eller serbest şekilde arama yapabilirsiniz. Taşıma askısını hoparlörün kordon deliğine takabilirsiniz.
Çalışma masasından akşam yemeği partisine kolayca geçiş yapın. Tam şarjda 12 saat oynatma süresi sunar ve 20 metre kablosuz kapsama alanına sahiptir. Birlikte verilen USB-C kablosu ile hoparlörü 3,5 saatte şarj edebilirsiniz.
Bu hoparlör, üstün kaliteli ürünler üreten Kvadrat tarafından tasarlanmış birinci sınıf hoparlör kumaşıyla kaplanmıştır. Yün karışımlı bu mükemmel materyal akustik olarak şeffaftır, bu sayede hoparlörden odanıza serbestçe ses akışı sağlanır.
Ödüller
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Burak135
05/03/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Süper
Süper güzel çok beyendim iyi bir ürün çok teşekür ederim
Avantajlar
Güzel
Dezavantajlar
Güzel
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAS5505 Kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-02-05
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAS5505 Kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-02-05
IPX7 derecesi, hoparlörün su altında 1 metre kadar derinlikte 30 dakikaya kadar dayanabileceği anlamına gelir. Hoparlör kumaşı su geçirmez olmasa da su damlalarına dayanabilir.