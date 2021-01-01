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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz hoparlör

TAS5305/00

Partiyi dilediğiniz yere taşıyın

Partiye hazırsınız! Su geçirmez Bluetooth hoparlör ile müziği dilediğiniz yere taşıyın! 12 saat oynatma süresi ile canlı ses ve güçlü bas sunar. Renkli LED'ler ritimlerinizle uyumlu bir ışık gösterisi oluşturur. Ses girişi, diğer kaynaklara bağlanmanıza imkan tanır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Partiyi dilediğiniz yere taşıyın

  • Bluetooth®

  • 16 W Çıkış Gücü

  • 12 saat oynatma süresi

  • IPX7 su geçirmez

Su geçirmez ve kullanıma hazır

Su geçirmez ve kullanıma hazır

Bu taşınabilir Bluetooth hoparlör IPX7 koruması sunar. Yani, 30 dakika boyunca 1 metreye kadar derinlikteki suyun içerisinde kalabilir. Duşta, havuz kenarında hatta havuzun içinde parti yapabilirsiniz. Kablosuz kapsama alanı 20 metredir.

12 saat oynatma süresi ile parti başlasın

12 saat oynatma süresi ile parti başlasın

Yüksek ses düzeyinde bile netlikten ödün vermez, ayrıca pasif yayıcı bası güçlendirir. 6 saatte tamamen şarj ettikten sonra 12 saatlik oynatma süresi elde edersiniz. Partiyi daha da büyütmek mi istiyorsunuz? Stereo ses için aynı model bir hoparlörle eşleştirin.

Ritme ayak uydurur. LED ışıklar

Ritme ayak uydurur. LED ışıklar

Parti son hızla devam ederken, ışık gösterisi de durmuyor. Hoparlörün her iki ucundaki LED ışıklar ritme göre yanıp sönüyor.

Teknik Özellikler

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