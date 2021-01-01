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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAS5305/00
Partiyi dilediğiniz yere taşıyın
Partiye hazırsınız! Su geçirmez Bluetooth hoparlör ile müziği dilediğiniz yere taşıyın! 12 saat oynatma süresi ile canlı ses ve güçlü bas sunar. Renkli LED'ler ritimlerinizle uyumlu bir ışık gösterisi oluşturur. Ses girişi, diğer kaynaklara bağlanmanıza imkan tanır.
Bluetooth®
16 W Çıkış Gücü
12 saat oynatma süresi
IPX7 su geçirmez
Bu taşınabilir Bluetooth hoparlör IPX7 koruması sunar. Yani, 30 dakika boyunca 1 metreye kadar derinlikteki suyun içerisinde kalabilir. Duşta, havuz kenarında hatta havuzun içinde parti yapabilirsiniz. Kablosuz kapsama alanı 20 metredir.
Yüksek ses düzeyinde bile netlikten ödün vermez, ayrıca pasif yayıcı bası güçlendirir. 6 saatte tamamen şarj ettikten sonra 12 saatlik oynatma süresi elde edersiniz. Partiyi daha da büyütmek mi istiyorsunuz? Stereo ses için aynı model bir hoparlörle eşleştirin.
Parti son hızla devam ederken, ışık gösterisi de durmuyor. Hoparlörün her iki ucundaki LED ışıklar ritme göre yanıp sönüyor.
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