12 saat oynatma süresi ile parti başlasın

Yüksek ses düzeyinde bile netlikten ödün vermez, ayrıca pasif yayıcı bası güçlendirir. 6 saatte tamamen şarj ettikten sonra 12 saatlik oynatma süresi elde edersiniz. Partiyi daha da büyütmek mi istiyorsunuz? Stereo ses için aynı model bir hoparlörle eşleştirin.