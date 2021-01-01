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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAS4405N/00
Yüksek sesle şarkı söyleyin
Kablosuz mikrofonlu ve renkli Bluetooth hoparlörle sahne onların! Tek dokunuşla kayıt özelliği, çocukların diledikleri gibi şarkılar, hikayeler ve sunumlar kaydetmelerine olanak tanıyacak. Üstelik net ses ve 6 saatlik oynatma süresi sunar.
5 m kablosuz mikrofon
akıllı Bluetooth eşleştirme
6 saat oynatma süresi
105x105x38 mm
Mükemmel taşınabilirlik sunan bu Bluetooth hoparlör, kablosuz mikrofona sahiptir. Çocuklar en sevdikleri şarkılara eşlik edebilir, hikayeler anlatabilir veya arkadaşlarıyla film sahnelerini canlandırabilir! Üstelik tüm bunları yaparken tek dokunuşla kayıt özelliği sayesinde performanslarını microSD karta kaydedebilirler.
6 saat oynatma süresi sunar ve mikro USB aracılığıyla 2,5 saatte tamamen şarj olur. Net etiketlere sahip beş düğme sayesinde çocuklar oynatma, duraklatma, ses düzeyini kontrol etme, kaynağı değiştirme ve kayıt işlemlerini kolayca gerçekleştirebilir.
Oynat/duraklat düğmesine bir kez uzun bastığınızda kablosuz Bluetooth hoparlör eşleştirmeye hazır hale gelir. Eşleştirildikten sonra hoparlör eşleştirildiği son cihazı hatırlar. Hoparlörün kablosuz aralığı 10 m'dir.
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