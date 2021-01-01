Yüksek sesle şarkı söyleyin

Kablosuz mikrofonlu ve renkli Bluetooth hoparlörle sahne onların! Tek dokunuşla kayıt özelliği, çocukların diledikleri gibi şarkılar, hikayeler ve sunumlar kaydetmelerine olanak tanıyacak. Üstelik net ses ve 6 saatlik oynatma süresi sunar.