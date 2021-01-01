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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz hoparlör

TAS4405N/00

Yüksek sesle şarkı söyleyin

Kablosuz mikrofonlu ve renkli Bluetooth hoparlörle sahne onların! Tek dokunuşla kayıt özelliği, çocukların diledikleri gibi şarkılar, hikayeler ve sunumlar kaydetmelerine olanak tanıyacak. Üstelik net ses ve 6 saatlik oynatma süresi sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Yüksek sesle şarkı söyleyin

  • 5 m kablosuz mikrofon

  • akıllı Bluetooth eşleştirme

  • 6 saat oynatma süresi

  • 105x105x38 mm

Şarkı söyleyin ve anın keyfini çıkarın!

Şarkı söyleyin ve anın keyfini çıkarın!

Mükemmel taşınabilirlik sunan bu Bluetooth hoparlör, kablosuz mikrofona sahiptir. Çocuklar en sevdikleri şarkılara eşlik edebilir, hikayeler anlatabilir veya arkadaşlarıyla film sahnelerini canlandırabilir! Üstelik tüm bunları yaparken tek dokunuşla kayıt özelliği sayesinde performanslarını microSD karta kaydedebilirler.

Oyun zamanı artık çok daha eğlenceli

Oyun zamanı artık çok daha eğlenceli

6 saat oynatma süresi sunar ve mikro USB aracılığıyla 2,5 saatte tamamen şarj olur. Net etiketlere sahip beş düğme sayesinde çocuklar oynatma, duraklatma, ses düzeyini kontrol etme, kaynağı değiştirme ve kayıt işlemlerini kolayca gerçekleştirebilir.

Akıllı Bluetooth eşleştirme

Akıllı Bluetooth eşleştirme

Oynat/duraklat düğmesine bir kez uzun bastığınızda kablosuz Bluetooth hoparlör eşleştirmeye hazır hale gelir. Eşleştirildikten sonra hoparlör eşleştirildiği son cihazı hatırlar. Hoparlörün kablosuz aralığı 10 m'dir.

Teknik Özellikler

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