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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAS3505/00
Evde her yerde
Sabah banyoda dinlediğiniz şarkılar. Ev ofisinde ilham veren podcast'ler. Yün karışımlı kumaşı ve kabartmalı düğmeleriyle bu şık bluetooth hoparlör, daima uyumlu görünür. Şaşırtıcı ölçüde zengin bir sesle birlikte 10 saatlik oynatma süresi sunar.
Bluetooth®
5 W Çıkış Gücü
10 saat oynatma süresi
Sade olduğu kadar çarpıcı olan bu Bluetooth hoparlör, müziğinizi dinlerken stilinizi yansıtmanızı sağlar. Kabartmalı düğmeler müziği, Bluetooth'u ve daha fazlasını kontrol etmenize olanak tanır. Dahili mikrofon ile eller serbest şekilde arama yapabilir, taşıma kolu ile hoparlörü odalar arasında rahatça taşıyabilirsiniz.
Tam şarjda 10 saat oynatma süresi sunar ve 20 metre kablosuz kapsama alanına sahiptir. Birlikte verilen USB-C kablosu ile hoparlörü 2,5 saatte şarj edebilirsiniz. Pasif yayıcılar güçlü bas sunar ve ses, yüksek ses düzeylerinde bile nettir.
Bu hoparlör, üstün kaliteli ürünler üreten Kvadrat tarafından tasarlanmış birinci sınıf hoparlör kumaşıyla kaplanmıştır. Yün karışımlı bu mükemmel materyal akustik olarak şeffaftır, bu sayede hoparlörden odanıza serbestçe ses akışı sağlanır.
Ödüller
Yorumlar
IPX7 derecesi, hoparlörün su altında 1 metre kadar derinlikte 30 dakikaya kadar dayanabileceği anlamına gelir. Hoparlör kumaşı su geçirmez olmasa da su damlalarına dayanabilir.