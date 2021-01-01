Biçim ve işlev uyum içinde ve mükemmel bir şekilde bir arada

Sade olduğu kadar çarpıcı olan bu Bluetooth hoparlör, müziğinizi dinlerken stilinizi yansıtmanızı sağlar. Kabartmalı düğmeler müziği, Bluetooth'u ve daha fazlasını kontrol etmenize olanak tanır. Dahili mikrofon ile eller serbest şekilde arama yapabilir, taşıma kolu ile hoparlörü odalar arasında rahatça taşıyabilirsiniz.