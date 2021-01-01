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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz hoparlör

TAS1505B/00

Eğlence cebinizde

Bileğinize asabileceğiniz kadar küçük olan bu Bluetooth hoparlörle eğlenceyi cebinizde taşıyın. Bu minik hoparlör tamamen su geçirmezdir ve boyutuna göre şaşırtıcı derecede etkileyici ses sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Eğlence cebinizde

  • Bluetooth®

  • 2,5 W Çıkış Gücü

  • 8 saat oynatma süresi

  • IPX7 su geçirmez

Sağlam ve IPX7 su geçirmez

Bu taşınabilir Bluetooth hoparlör IPX7 koruması sunar. Yani, 30 dakika boyunca 1 metreye kadar derinlikteki suyun içerisinde kalabilir. Duşta, havuz kenarında hatta havuzun içinde parti yapabilirsiniz. Kablosuz kapsama alanı 20 metredir.

8 saat oynatma süresi. 2,5 saat şarj süresi

Yüksek ses düzeyinde bile netlikten ödün vermez. Ayrıca pasif yayıcı bası güçlendirir. 8 saat oynatma süresi sunar ve 2,5 saatte tamamen şarj olur. Bluetooth bağlantısı güçlüdür ve eşleştirmesi basittir.

Renginizi seçin. Tarzınızı gösterin

Her zaman sizinle. Tarzınızı gösterebilmeniz için bu küçük Bluetooth hoparlörün pek çok renk seçeneği mevcuttur. Uyumlu taşıma askısı, hoparlörü her yerde kolayca yanınızda taşımanızı sağlar.

Teknik Özellikler

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