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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAS1505B/00
Eğlence cebinizde
Bileğinize asabileceğiniz kadar küçük olan bu Bluetooth hoparlörle eğlenceyi cebinizde taşıyın. Bu minik hoparlör tamamen su geçirmezdir ve boyutuna göre şaşırtıcı derecede etkileyici ses sunar.
Bluetooth®
2,5 W Çıkış Gücü
8 saat oynatma süresi
IPX7 su geçirmez
Bu taşınabilir Bluetooth hoparlör IPX7 koruması sunar. Yani, 30 dakika boyunca 1 metreye kadar derinlikteki suyun içerisinde kalabilir. Duşta, havuz kenarında hatta havuzun içinde parti yapabilirsiniz. Kablosuz kapsama alanı 20 metredir.
Yüksek ses düzeyinde bile netlikten ödün vermez. Ayrıca pasif yayıcı bası güçlendirir. 8 saat oynatma süresi sunar ve 2,5 saatte tamamen şarj olur. Bluetooth bağlantısı güçlüdür ve eşleştirmesi basittir.
Her zaman sizinle. Tarzınızı gösterebilmeniz için bu küçük Bluetooth hoparlörün pek çok renk seçeneği mevcuttur. Uyumlu taşıma askısı, hoparlörü her yerde kolayca yanınızda taşımanızı sağlar.
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