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İnternet Radyosu

TAR8805/10

Sevmek için daha fazla neden

Bu Philips internet radyosuna bayılacaksınız. İnternet, DAB+ ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. Mobil cihazınızı kablosuz Qi şarj pedinde şarj edin.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sevmek için daha fazla neden

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • kablosuz telefon şarj cihazlı

İnternet Radyosu. Binlerce istasyon parmaklarınızın ucunda

İnternet Radyosu. Binlerce istasyon parmaklarınızın ucunda

Bu internet radyosu, aklınıza gelen her türlü radyo programını yayınlayan binlerce global radyo istasyonuna giriş biletiniz. Dijital tuner kristal netliğinde sinyal alır ve 20'ye kadar favori internet, DAB+ ya da FM istasyonu hafızası sunar.

Spotify Connect. Mobil cihazınızı Spotify kumandası olarak kullanın

Spotify Connect. Mobil cihazınızı Spotify kumandası olarak kullanın

Spotify'dan mı müzik dinliyorsunuz? Bu Bluetooth internet radyosunda Spotify Connect özelliği vardır. Doğrudan Spotify sunucularından gelen en kaliteli sinyallerle radyodan Spotify dinlerken cep telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanın. Üstelik mobil cihazınız aracılığıyla diğer müzik servislerinden de müzik akışı sağlayabilirsiniz.

Kablosuz Qi şarj pedi. USB bağlantısı

Kablosuz Qi şarj pedi. USB bağlantısı

Radyonun üzerinde bir kablosuz Qi şarj pedi bulunur. Eski tip telefonlar için bir USB şarj bağlantı noktası yer alır. Geniş ve net bir dijital saat ekranına sahiptir ve temel kontroller ön panelde bulunur.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları