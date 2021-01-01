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    İnternet Radyosu

    TAR8805/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sevmek için daha fazla neden Sevmek için daha fazla neden Sevmek için daha fazla neden
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      İnternet Radyosu

      TAR8805/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Sevmek için daha fazla neden

      Bu Philips internet radyosuna bayılacaksınız. İnternet, DAB+ ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. Mobil cihazınızı kablosuz Qi şarj pedinde şarj edin. Tüm faydaları görün

      İnternet Radyosu

      Sevmek için daha fazla neden

      Bu Philips internet radyosuna bayılacaksınız. İnternet, DAB+ ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. Mobil cihazınızı kablosuz Qi şarj pedinde şarj edin. Tüm faydaları görün

      Sevmek için daha fazla neden

      Bu Philips internet radyosuna bayılacaksınız. İnternet, DAB+ ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. Mobil cihazınızı kablosuz Qi şarj pedinde şarj edin. Tüm faydaları görün

      İnternet Radyosu

      Sevmek için daha fazla neden

      Bu Philips internet radyosuna bayılacaksınız. İnternet, DAB+ ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. Mobil cihazınızı kablosuz Qi şarj pedinde şarj edin. Tüm faydaları görün

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        İnternet Radyosu

        İnternet Radyosu

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        Sevmek için daha fazla neden

        • DAB+
        • Spotify Connect
        • Bluetooth®
        • kablosuz telefon şarj cihazlı
        İnternet Radyosu. Binlerce istasyon parmaklarınızın ucunda

        İnternet Radyosu. Binlerce istasyon parmaklarınızın ucunda

        Bu internet radyosu, aklınıza gelen her türlü radyo programını yayınlayan binlerce global radyo istasyonuna giriş biletiniz. Dijital tuner kristal netliğinde sinyal alır ve 20'ye kadar favori internet, DAB+ ya da FM istasyonu hafızası sunar.

        Spotify Connect. Mobil cihazınızı Spotify kumandası olarak kullanın

        Spotify Connect. Mobil cihazınızı Spotify kumandası olarak kullanın

        Spotify'dan mı müzik dinliyorsunuz? Bu Bluetooth internet radyosunda Spotify Connect özelliği vardır. Doğrudan Spotify sunucularından gelen en kaliteli sinyallerle radyodan Spotify dinlerken cep telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanın. Üstelik mobil cihazınız aracılığıyla diğer müzik servislerinden de müzik akışı sağlayabilirsiniz.

        Kablosuz Qi şarj pedi. USB bağlantısı

        Kablosuz Qi şarj pedi. USB bağlantısı

        Radyonun üzerinde bir kablosuz Qi şarj pedi bulunur. Eski tip telefonlar için bir USB şarj bağlantı noktası yer alır. Geniş ve net bir dijital saat ekranına sahiptir ve temel kontroller ön panelde bulunur.

        Şık görünüm. Geniş 2,4 inç renkli ekran

        Mat siyah renkteki ahşap ünite, yüksek parlaklığa sahip büyük renkli ekran ve siyah metal hoparlör ızgarasını çevreler. Ekranda Spotify Connect'ten albüm kapakları ve şarkı bilgileri görüntülenir. İnternet Radyosu veya DAB kullanılırken istasyon logoları görüntülenir.

        Çift alarm ve uyku zamanlayıcısı

        Uyku Zamanlayıcısı, arka planda favori radyo istasyonunuz çalarken dinlendirici bir uykuya dalmanızı sağlar. İkili Alarm işlevi, iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa bu mükemmel bir seçenektir.

        Bas refleks portu. Kapsamlı, güçlü bas tonlar

        Bas refleks portu. Kapsamlı, güçlü bas tonlar

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          Radyo bantları
          • FM
          • DAB/DAB+
          • İnternet Radyosu
          DAB
          • bilgi ekranı
          • menü
          • akıllı arama
          İstasyon hafızaları
          20 FM, 20 DAB, 20 İnternet radyosu/Podcast, 10 Spotify
          RDS
          Evet.

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          6 W
          Ses Sistemi
          Stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (dijital)

        • Hoparlörler

          Tam kapsamlı sürücü sayısı
          2
          Tam kapsamlı sürücü çapı
          3"

        • Bağlantı

          Bluetooth
          Evet
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          Bluetooth mesafesi
          10 M (boş alan)
          Bluetooth sürümü
          4,2
          Ses girişi
          Hayır

        • Alarm

          Alarm sayısı
          2
          Alarm kaynağı
          • DAB radyo
          • FM tuner
          • Internet radyosu
          • Zil Sesi
          Erteleme (alarm tekrarı)
          Hayır

        • Kullanılabilirlik

          Saat güncellemesi
          DAB / İnternet radyosu

        • Şarj

          Kablosuz güç çıkışı
          Kablosuz güç çıkışı
          10 W
          USB cihazları
          5 V, 1 A

        • Ekran

          Tip
          2,4 inç TFT renkli ekran

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 9 V, 2,5 A
          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC-DC Adaptörü
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Garanti belgesi

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          15,93  cm
          Yükseklik
          11,35  cm
          Ağırlık
          1,31  kg
          Genişlik
          26,8  cm

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          48 95229 10820 2
          Derinlik
          15  cm
          Brüt ağırlık
          1,75  kg
          Yükseklik
          20,8  cm
          Net ağırlık
          1,4  kg
          Dara ağırlığı
          0,35  kg
          Genişlik
          35,8  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Kutu
          Raf yerleşimi tipi
          Döşeme

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC-DC Adaptörü
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Garanti belgesi

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