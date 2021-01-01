2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAR8805/10
Sevmek için daha fazla neden
Bu Philips internet radyosuna bayılacaksınız. İnternet, DAB+ ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. Mobil cihazınızı kablosuz Qi şarj pedinde şarj edin.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
kablosuz telefon şarj cihazlı
Bu internet radyosu, aklınıza gelen her türlü radyo programını yayınlayan binlerce global radyo istasyonuna giriş biletiniz. Dijital tuner kristal netliğinde sinyal alır ve 20'ye kadar favori internet, DAB+ ya da FM istasyonu hafızası sunar.
Spotify'dan mı müzik dinliyorsunuz? Bu Bluetooth internet radyosunda Spotify Connect özelliği vardır. Doğrudan Spotify sunucularından gelen en kaliteli sinyallerle radyodan Spotify dinlerken cep telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanın. Üstelik mobil cihazınız aracılığıyla diğer müzik servislerinden de müzik akışı sağlayabilirsiniz.
Radyonun üzerinde bir kablosuz Qi şarj pedi bulunur. Eski tip telefonlar için bir USB şarj bağlantı noktası yer alır. Geniş ve net bir dijital saat ekranına sahiptir ve temel kontroller ön panelde bulunur.
Yorumlar