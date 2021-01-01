Kutudaki diğer öğeler
- AC-DC Adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti belgesi
Sevmek için daha fazla neden
Bu Philips internet radyosuna bayılacaksınız. İnternet, DAB+ ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. Mobil cihazınızı kablosuz Qi şarj pedinde şarj edin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sevmek için daha fazla neden
Bu Philips internet radyosuna bayılacaksınız. İnternet, DAB+ ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. Mobil cihazınızı kablosuz Qi şarj pedinde şarj edin. Tüm faydaları görün
Sevmek için daha fazla neden
Bu Philips internet radyosuna bayılacaksınız. İnternet, DAB+ ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. Mobil cihazınızı kablosuz Qi şarj pedinde şarj edin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sevmek için daha fazla neden
Bu Philips internet radyosuna bayılacaksınız. İnternet, DAB+ ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. Mobil cihazınızı kablosuz Qi şarj pedinde şarj edin. Tüm faydaları görün
İnternet Radyosu
Toplam:
Bu internet radyosu, aklınıza gelen her türlü radyo programını yayınlayan binlerce global radyo istasyonuna giriş biletiniz. Dijital tuner kristal netliğinde sinyal alır ve 20'ye kadar favori internet, DAB+ ya da FM istasyonu hafızası sunar.
Spotify'dan mı müzik dinliyorsunuz? Bu Bluetooth internet radyosunda Spotify Connect özelliği vardır. Doğrudan Spotify sunucularından gelen en kaliteli sinyallerle radyodan Spotify dinlerken cep telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanın. Üstelik mobil cihazınız aracılığıyla diğer müzik servislerinden de müzik akışı sağlayabilirsiniz.
Radyonun üzerinde bir kablosuz Qi şarj pedi bulunur. Eski tip telefonlar için bir USB şarj bağlantı noktası yer alır. Geniş ve net bir dijital saat ekranına sahiptir ve temel kontroller ön panelde bulunur.
Mat siyah renkteki ahşap ünite, yüksek parlaklığa sahip büyük renkli ekran ve siyah metal hoparlör ızgarasını çevreler. Ekranda Spotify Connect'ten albüm kapakları ve şarkı bilgileri görüntülenir. İnternet Radyosu veya DAB kullanılırken istasyon logoları görüntülenir.
Uyku Zamanlayıcısı, arka planda favori radyo istasyonunuz çalarken dinlendirici bir uykuya dalmanızı sağlar. İkili Alarm işlevi, iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa bu mükemmel bir seçenektir.
Bas refleks portu. Kapsamlı, güçlü bas tonlar
Tuner/Alım/İletim
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Alarm
Kullanılabilirlik
Şarj
Ekran
Güç
Aksesuarlar
Ürün boyutları
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