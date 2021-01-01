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    Saatli Radyo

    TAR7705/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin. Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin. Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.
      -{discount-value}

      Saatli Radyo

      TAR7705/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.

      En sevdiğiniz radyo istasyonunuzun sesiyle veya tamamen şarj olmuş telefonunuzun titreşimiyle uyanın. Bu Bluetooth özellikli saatli radyo, kablosuz Qi şarj cihazına ve USB ile şarj işlevine sahiptir. Radyo istasyonlarını kristal netliğinde ses ile dinleyebilir ve mobil cihazınızdan ses akışı gerçekleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Saatli Radyo

      Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.

      En sevdiğiniz radyo istasyonunuzun sesiyle veya tamamen şarj olmuş telefonunuzun titreşimiyle uyanın. Bu Bluetooth özellikli saatli radyo, kablosuz Qi şarj cihazına ve USB ile şarj işlevine sahiptir. Radyo istasyonlarını kristal netliğinde ses ile dinleyebilir ve mobil cihazınızdan ses akışı gerçekleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.

      En sevdiğiniz radyo istasyonunuzun sesiyle veya tamamen şarj olmuş telefonunuzun titreşimiyle uyanın. Bu Bluetooth özellikli saatli radyo, kablosuz Qi şarj cihazına ve USB ile şarj işlevine sahiptir. Radyo istasyonlarını kristal netliğinde ses ile dinleyebilir ve mobil cihazınızdan ses akışı gerçekleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Saatli Radyo

      Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.

      En sevdiğiniz radyo istasyonunuzun sesiyle veya tamamen şarj olmuş telefonunuzun titreşimiyle uyanın. Bu Bluetooth özellikli saatli radyo, kablosuz Qi şarj cihazına ve USB ile şarj işlevine sahiptir. Radyo istasyonlarını kristal netliğinde ses ile dinleyebilir ve mobil cihazınızdan ses akışı gerçekleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Saatli Radyo

        Saatli Radyo

        - {discount-value}

        Toplam:

        Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.

        • DAB+
        • Bluetooth®
        • kablosuz telefon şarj cihazlı

        Özelliklerle dolu

        Geniş ve net dijital saat göstergesi, Bluetooth özellikli saatli radyonun önünde parıldar. Temel kontroller üst panelde bulunur. Burada ayrıca telefonunuz için gizli bir kablosuz Qi şarj pedi de bulunur. Eski tip telefonlar için USB şarj bağlantı noktası bulunur.

        DAB+/FM radyo. 20'den fazla ön ayarla dijital istasyon ayarı

        Bu dijital radyo ile aralıksız müzikten en yeni haberlere kadar daha iyi bir dinleme deneyimi sizi bekliyor. DAB+ istasyon ayarlayıcı son derece net bir sinyal alımı sunar. Ayrıca en sevdiğiniz radyo istasyonları için 20 ön ayar belirleyebilirsiniz.

        Uyku Zamanlayıcısı. Favori şarkılarınızı dinlerken uykuya dalın

        Arka planda favori radyo kanalınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Saatinizin Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz radyo kanalı 2 saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde radyo kapanır.

        Çift alarm. Tek saat ile iki uyandırma çağrısı

        İkili alarm işlevi, iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır ve sizi en sevdiğiniz radyo istasyonunun sesiyle veya titreşimle uyandırır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa veya partnerinizin sizden önce uyanması gerekiyorsa idealdir.

        Otomatik zaman senkronizasyonu. Elektrik kesintisine karşı pil yedekleme

        Bu çalar saat, otomatik zaman senkronizasyonu ve pil yedekleme özelliğine sahiptir. Elektrik kesintisi olduğunda saati yeniden ayarlamanız gerekmez ve alarm ayarlarınız kaydedilir.

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          Radyo bantları
          • FM
          • DAB/DAB+
          DAB
          • bilgi ekranı
          • menü
          • akıllı arama
          Hafızadaki istasyon sayısı
          20 (FM), 20 (DAB)
          RDS
          Evet.

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          4W
          Ses Sistemi
          Stereo

        • Hoparlörler

          Tam kapsamlı sürücü sayısı
          2
          Tam kapsamlı sürücü çapı
          1,75 inç

        • Bağlantı

          Bluetooth
          Evet
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          Bluetooth mesafesi
          10 M (boş alan)
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Ses girişi
          Hayır

        • Saat

          Ekran
          LCD
          Tip
          Dijital
          Zaman formatı
          • 12 saat
          • 24 saat

        • Alarm

          Alarm sayısı
          2
          Alarm kaynağı
          • DAB radyo
          • FM tuner
          • Bluetooth
          • Zil Sesi
          Erteleme (alarm tekrarı)
          Evet, 9 dk
          Uyku zamanlayıcısı
          15/30/60/90/120 dk

        • Kullanılabilirlik

          Renkli arka ışık
          Beyaz
          Ekran parlaklığı
          Yüksek/Orta/Düşük
          Ses seviyesi kontrolü
          Yukarı/Aşağı

        • Şarj

          Kablosuz şarj
          Destek Samsung hızlı şarj 9 W
          USB cihazları
          5 V, 1 A

        • Güç

          Güç tipi
          AC Girişi
          Güç kaynağı
          100 - 240 V AC, 50/60Hz
          Çalışır durumda güç tüketimi
          < 17,1 W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <1 W
          Yedek pil
          AAA x 2 (dahil değildir)

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Garanti belgesi

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          15,3  cm
          Yükseklik
          6,8  cm
          Ağırlık
          0,606  kg
          Genişlik
          15,3  cm

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          48 95229 10825 7
          Derinlik
          7,6  cm
          Brüt ağırlık
          0,906  kg
          Yükseklik
          16,2  cm
          Net ağırlık
          0,804  kg
          Dara ağırlığı
          0,102  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Kutu
          Genişlik
          21,3  cm
          Raf yerleşimi tipi
          Döşeme

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Garanti belgesi

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