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Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.
En sevdiğiniz radyo istasyonunuzun sesiyle veya tamamen şarj olmuş telefonunuzun titreşimiyle uyanın. Bu Bluetooth özellikli saatli radyo, kablosuz Qi şarj cihazına ve USB ile şarj işlevine sahiptir. Radyo istasyonlarını kristal netliğinde ses ile dinleyebilir ve mobil cihazınızdan ses akışı gerçekleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.
En sevdiğiniz radyo istasyonunuzun sesiyle veya tamamen şarj olmuş telefonunuzun titreşimiyle uyanın. Bu Bluetooth özellikli saatli radyo, kablosuz Qi şarj cihazına ve USB ile şarj işlevine sahiptir. Radyo istasyonlarını kristal netliğinde ses ile dinleyebilir ve mobil cihazınızdan ses akışı gerçekleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.
En sevdiğiniz radyo istasyonunuzun sesiyle veya tamamen şarj olmuş telefonunuzun titreşimiyle uyanın. Bu Bluetooth özellikli saatli radyo, kablosuz Qi şarj cihazına ve USB ile şarj işlevine sahiptir. Radyo istasyonlarını kristal netliğinde ses ile dinleyebilir ve mobil cihazınızdan ses akışı gerçekleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.
En sevdiğiniz radyo istasyonunuzun sesiyle veya tamamen şarj olmuş telefonunuzun titreşimiyle uyanın. Bu Bluetooth özellikli saatli radyo, kablosuz Qi şarj cihazına ve USB ile şarj işlevine sahiptir. Radyo istasyonlarını kristal netliğinde ses ile dinleyebilir ve mobil cihazınızdan ses akışı gerçekleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Saatli Radyo
Toplam:
Geniş ve net dijital saat göstergesi, Bluetooth özellikli saatli radyonun önünde parıldar. Temel kontroller üst panelde bulunur. Burada ayrıca telefonunuz için gizli bir kablosuz Qi şarj pedi de bulunur. Eski tip telefonlar için USB şarj bağlantı noktası bulunur.
Bu dijital radyo ile aralıksız müzikten en yeni haberlere kadar daha iyi bir dinleme deneyimi sizi bekliyor. DAB+ istasyon ayarlayıcı son derece net bir sinyal alımı sunar. Ayrıca en sevdiğiniz radyo istasyonları için 20 ön ayar belirleyebilirsiniz.
Arka planda favori radyo kanalınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Saatinizin Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz radyo kanalı 2 saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde radyo kapanır.
İkili alarm işlevi, iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır ve sizi en sevdiğiniz radyo istasyonunun sesiyle veya titreşimle uyandırır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa veya partnerinizin sizden önce uyanması gerekiyorsa idealdir.
Bu çalar saat, otomatik zaman senkronizasyonu ve pil yedekleme özelliğine sahiptir. Elektrik kesintisi olduğunda saati yeniden ayarlamanız gerekmez ve alarm ayarlarınız kaydedilir.
Tuner/Alım/İletim
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Saat
Alarm
Kullanılabilirlik
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