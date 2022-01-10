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    Saatli Radyo

    TAR7606/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin. Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin. Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.
      -{discount-value}

      Saatli Radyo

      TAR7606/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.

      Tamamen şarj olmuş bir telefon ve en sevdiğiniz radyo istasyonundan müziklerle uyanın! Bu Bluetooth özellikli ve saatli FM radyo, cep telefonunuzdan ses akışı gerçekleştirmenizi de sağlar. Eski cihazlar için USB şarj noktası ve kablosuz Qi şarj sunulur. Tüm faydaları görün

      Saatli Radyo

      Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.

      Tamamen şarj olmuş bir telefon ve en sevdiğiniz radyo istasyonundan müziklerle uyanın! Bu Bluetooth özellikli ve saatli FM radyo, cep telefonunuzdan ses akışı gerçekleştirmenizi de sağlar. Eski cihazlar için USB şarj noktası ve kablosuz Qi şarj sunulur. Tüm faydaları görün

      Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.

      Tamamen şarj olmuş bir telefon ve en sevdiğiniz radyo istasyonundan müziklerle uyanın! Bu Bluetooth özellikli ve saatli FM radyo, cep telefonunuzdan ses akışı gerçekleştirmenizi de sağlar. Eski cihazlar için USB şarj noktası ve kablosuz Qi şarj sunulur. Tüm faydaları görün

      Saatli Radyo

      Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.

      Tamamen şarj olmuş bir telefon ve en sevdiğiniz radyo istasyonundan müziklerle uyanın! Bu Bluetooth özellikli ve saatli FM radyo, cep telefonunuzdan ses akışı gerçekleştirmenizi de sağlar. Eski cihazlar için USB şarj noktası ve kablosuz Qi şarj sunulur. Tüm faydaları görün

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        Saatli Radyo

        Saatli Radyo

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        Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.

        • Kablosuz Qi telefon şarj cihazı
        • Bluetooth ile yayın yapma
        • Geniş ve net ekran
        Özelliklerle dolu

        Özelliklerle dolu

        Geniş ve net dijital saat göstergesi, Bluetooth özellikli saatli radyonun önünde parıldar. Temel kontroller üst panelde bulunur. Burada ayrıca telefonunuz için gizli bir kablosuz Qi şarj pedi de bulunur. Kablolu şarj gerektiren telefonlar için USB şarj bağlantı noktası bulunur.

        Bluetooth akışı. FM radyo

        Bluetooth akışı. FM radyo

        Bu saatli radyo ile müzikten haberlere kadar daha iyi bir dinleme deneyimi sizi bekliyor! En sevdiğiniz 20 FM radyo istasyonunu hafızasına kaydedebilir, Bluetooth özellikli bir cihazdan müzik, podcast ve daha fazlasını dinleyebilirsiniz. Uyanırken ve uykuya dalarken sevdiğiniz sesleri dinleyin.

        Uyku Zamanlayıcısı. Favori seslerinizi dinlerken uykuya dalın

        Uyku Zamanlayıcısı. Favori seslerinizi dinlerken uykuya dalın

        Arka planda favori müziğiniz, podcast'iniz veya radyo programınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Saatinizin Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz kaynağı iki saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde ses otomatik olarak kapanır.

        Çift alarm işlevi. İki alarm ayarlayın

        Çift alarm işlevi. İki alarm ayarlayın

        Çift alarm işlevi, ayrı ayrı alarm tonu, radyo veya çalma listelerinizi kullanmak üzere ayarlanabilen iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa veya partnerinizin sizden önce uyanması gerekiyorsa idealdir.

        Nazik Uyandırma. Alarm tonu, müzik ya da radyo sesi hafifçe yükselir

        Nazik Uyandırma. Alarm tonu, müzik ya da radyo sesi hafifçe yükselir

        Nazik Uyandırma işleviyle güne rahatça hazırlanın. İster alarm tonunu, ister çalma listelerinizi veya radyoyu seçin, ses seviyesi düşük olarak başlar ve kademeli olarak yükselir. Artık korkarak uyanmak yok!

        Otomatik zaman senkronizasyonu. Elektrik kesintisine karşı pil yedekleme

        Saati asla yeniden ayarlamayacaksınız. Bu çalar saat, otomatik zaman senkronizasyonu ve pil yedekleme özelliğine sahiptir. Elektrik kesintisi olduğunda saati yeniden ayarlamanız gerekmez ve alarm ayarlarınız kaydedilir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          4W
          Ses Sistemi
          Stereo

        • Hoparlörler

          Tam kapsamlı sürücü çapı
          1,75 inç
          Tam kapsamlı sürücü sayısı
          2

        • Bağlantı

          Bluetooth
          Evet
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          Bluetooth mesafesi
          10 M (boş alan)
          Ses girişi
          Hayır

        • Tuner/Alım/İletim

          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          Radyo bantları
          FM
          Hafızadaki istasyon sayısı
          20 (FM)
          RDS
          Evet.

        • Kullanılabilirlik

          Renkli arka ışık
          Beyaz
          Ses seviyesi kontrolü
          Yukarı/Aşağı
          Ekran parlaklığı
          Yüksek/Orta/Düşük

        • Güç

          Güç kaynağı
          100 - 240 V AC, 50/60Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <1 W
          Güç tipi
          AC Girişi
          Yedek pil
          AAA x 2 (dahil değildir)
          Çalışır durumda güç tüketimi
          < 17,1 W

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          16.2  cm
          Ambalaj türü
          Kutu
          Raf yerleşimi tipi
          Döşeme
          Genişlik
          21.3  cm
          Derinlik
          7.6  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          48 95229 12163 8
          Brüt ağırlık
          0.961  kg
          Net ağırlık
          0.864  kg
          Dara ağırlığı
          0.097  kg

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          6.8  cm
          Genişlik
          15.3  cm
          Derinlik
          15.3  cm
          Ağırlık
          0.621  kg

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Garanti belgesi

        • Alarm

          Alarm kaynağı
          • FM tuner
          • Bluetooth
          • Zil Sesi
          Alarm sayısı
          2
          Uyku zamanlayıcısı
          15/30/60/90/120 dk
          Erteleme (alarm tekrarı)
          Evet, 9 dk

        • Şarj

          USB cihazları
          5 V, 1 A
          Kablosuz şarj
          Destek Samsung hızlı şarj 9 W

        • Saat

          Ekran
          LCD
          Tip
          Dijital
          Zaman formatı
          • 12 saat
          • 24 saat

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        • Garanti belgesi

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