Kutudaki diğer öğeler
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti belgesi
Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.
Tamamen şarj olmuş bir telefon ve en sevdiğiniz radyo istasyonundan müziklerle uyanın! Bu Bluetooth özellikli ve saatli FM radyo, cep telefonunuzdan ses akışı gerçekleştirmenizi de sağlar. Eski cihazlar için USB şarj noktası ve kablosuz Qi şarj sunulur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.
Tamamen şarj olmuş bir telefon ve en sevdiğiniz radyo istasyonundan müziklerle uyanın! Bu Bluetooth özellikli ve saatli FM radyo, cep telefonunuzdan ses akışı gerçekleştirmenizi de sağlar. Eski cihazlar için USB şarj noktası ve kablosuz Qi şarj sunulur. Tüm faydaları görün
Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.
Tamamen şarj olmuş bir telefon ve en sevdiğiniz radyo istasyonundan müziklerle uyanın! Bu Bluetooth özellikli ve saatli FM radyo, cep telefonunuzdan ses akışı gerçekleştirmenizi de sağlar. Eski cihazlar için USB şarj noktası ve kablosuz Qi şarj sunulur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.
Tamamen şarj olmuş bir telefon ve en sevdiğiniz radyo istasyonundan müziklerle uyanın! Bu Bluetooth özellikli ve saatli FM radyo, cep telefonunuzdan ses akışı gerçekleştirmenizi de sağlar. Eski cihazlar için USB şarj noktası ve kablosuz Qi şarj sunulur. Tüm faydaları görün
Saatli Radyo
Toplam:
recurring payment
Geniş ve net dijital saat göstergesi, Bluetooth özellikli saatli radyonun önünde parıldar. Temel kontroller üst panelde bulunur. Burada ayrıca telefonunuz için gizli bir kablosuz Qi şarj pedi de bulunur. Kablolu şarj gerektiren telefonlar için USB şarj bağlantı noktası bulunur.
Bu saatli radyo ile müzikten haberlere kadar daha iyi bir dinleme deneyimi sizi bekliyor! En sevdiğiniz 20 FM radyo istasyonunu hafızasına kaydedebilir, Bluetooth özellikli bir cihazdan müzik, podcast ve daha fazlasını dinleyebilirsiniz. Uyanırken ve uykuya dalarken sevdiğiniz sesleri dinleyin.
Arka planda favori müziğiniz, podcast'iniz veya radyo programınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Saatinizin Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz kaynağı iki saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde ses otomatik olarak kapanır.
Çift alarm işlevi, ayrı ayrı alarm tonu, radyo veya çalma listelerinizi kullanmak üzere ayarlanabilen iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa veya partnerinizin sizden önce uyanması gerekiyorsa idealdir.
Nazik Uyandırma işleviyle güne rahatça hazırlanın. İster alarm tonunu, ister çalma listelerinizi veya radyoyu seçin, ses seviyesi düşük olarak başlar ve kademeli olarak yükselir. Artık korkarak uyanmak yok!
Saati asla yeniden ayarlamayacaksınız. Bu çalar saat, otomatik zaman senkronizasyonu ve pil yedekleme özelliğine sahiptir. Elektrik kesintisi olduğunda saati yeniden ayarlamanız gerekmez ve alarm ayarlarınız kaydedilir.
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Güç
Ambalaj boyutları
Ürün boyutları
Aksesuarlar
Alarm
Şarj
Saat
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.