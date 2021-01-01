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    Taşınabilir Radyo

    TAR5505/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mutfak radyosu Mutfak radyosu Mutfak radyosu
      -{discount-value}

      Taşınabilir Radyo

      TAR5505/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Mutfak radyosu

      Omlet hazırlarken sabah çalma listenizi, akşam yemeği pişirirken de podcast dinleyebilirsiniz. DAB+, FM ve Bluetooth özelliklerine sahip bu taşınabilir radyo, mutfağınıza enerji katacak. Mutfak zamanlayıcı fonksiyonu ise yemek tariflerini tam olarak tutturmanıza yardımcı olacak. Tüm faydaları görün

      Taşınabilir Radyo

      Mutfak radyosu

      Omlet hazırlarken sabah çalma listenizi, akşam yemeği pişirirken de podcast dinleyebilirsiniz. DAB+, FM ve Bluetooth özelliklerine sahip bu taşınabilir radyo, mutfağınıza enerji katacak. Mutfak zamanlayıcı fonksiyonu ise yemek tariflerini tam olarak tutturmanıza yardımcı olacak. Tüm faydaları görün

      Mutfak radyosu

      Omlet hazırlarken sabah çalma listenizi, akşam yemeği pişirirken de podcast dinleyebilirsiniz. DAB+, FM ve Bluetooth özelliklerine sahip bu taşınabilir radyo, mutfağınıza enerji katacak. Mutfak zamanlayıcı fonksiyonu ise yemek tariflerini tam olarak tutturmanıza yardımcı olacak. Tüm faydaları görün

      Taşınabilir Radyo

      Mutfak radyosu

      Omlet hazırlarken sabah çalma listenizi, akşam yemeği pişirirken de podcast dinleyebilirsiniz. DAB+, FM ve Bluetooth özelliklerine sahip bu taşınabilir radyo, mutfağınıza enerji katacak. Mutfak zamanlayıcı fonksiyonu ise yemek tariflerini tam olarak tutturmanıza yardımcı olacak. Tüm faydaları görün

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        Taşınabilir Radyo

        Taşınabilir Radyo

        - {discount-value}

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        Mutfak radyosu

        • DAB+
        • Bluetooth®

        Mutfakta harika görünür

        Aralıksız müzikten en yeni haberlere kadar bu dijital radyo ile yemek yaparken daha iyi bir dinleme deneyimi sizi bekliyor. DAB+ istasyon ayarlayıcı son derece net bir sinyal alımı sunar, ayrıca en sevdiğiniz radyo istasyonları için 20 ön ayar belirleyebilirsiniz.

        Net ekran. Mutfak zamanlayıcısı

        Yemeğinizin pişmesine ne kadar kaldığını bir bakışta görün. Bu taşınabilir radyoda, radyo menüsü aracılığıyla kolayca ayarlanabilen bir mutfak zamanlayıcısı bulunur. Dijital ekranda saat, dakika ve saniye cinsinden zamanlayıcı sayacı görüntülenir.

        Her yere mükemmel uyum sağlayan güzel tasarım

        Açık renkli ahşap ünite, parlak siyah ekran panelini ve gri hoparlör kumaşıyla kaplı hoparlörü çevreler. Radyonun ön kısmında istasyon ayarı, kaynak seçimi ve daha fazlası için düğmeler bulunur. Ses düzeyi, şık bir döner kadranla kontrol edilir.

        Kompakt ve kolay

        Mutfak mikseriniz için priz mi kullanıyorsunuz? Bunun yerine pil kullanarak kesintisiz müzik dinleyin. Çırpma işlemini tamamladığınızda AC kablosunu kullanarak taşınabilir radyoyu ana güç kaynağına takın.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          5W
          Ses Sistemi
          Mono
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (dijital)

        • Hoparlörler

          Tam kapsamlı sürücü çapı
          3"
          Tam kapsamlı sürücü sayısı
          1

        • Bağlantı

          Bluetooth
          Evet
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          Bluetooth mesafesi
          10 M (boş alan)
          Ses girişi
          Hayır

        • Tuner/Alım/İletim

          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          Radyo bantları
          • FM
          • DAB/DAB+
          İstasyon hafızaları
          20
          DAB
          • bilgi ekranı
          • menü
          • akıllı arama
          RDS
          Evet.

        • Kullanılabilirlik

          Renkli arka ışık
          beyaz
          Ekran tipi
          LCD ekran

        • Güç

          Pil tipi
          C boyutu (LR14)
          Pil voltajı
          1.5  volt
          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz
          Pil sayısı
          4

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          18.6  cm
          Ambalaj türü
          Kutu
          Raf yerleşimi tipi
          Sabit
          Genişlik
          29.6  cm
          Derinlik
          14.4  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          48 95229 10822 6
          Brüt ağırlık
          1.31  kg
          Net ağırlık
          1  kg
          Dara ağırlığı
          0.31  kg

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          14.06  cm
          Genişlik
          20.66  cm
          Derinlik
          10.6  cm
          Ağırlık
          0.86  kg

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC-DC Adaptörü
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Garanti belgesi

        • Alarm

          Alarm sayısı
          Hayır
          Erteleme (alarm tekrarı)
          Hayır
          Mutfak zamanlayıcısı
          Evet

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC-DC Adaptörü
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Garanti belgesi

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