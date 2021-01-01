Kutudaki diğer öğeler
- AC-DC Adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti belgesi
Mutfak radyosu
Omlet hazırlarken sabah çalma listenizi, akşam yemeği pişirirken de podcast dinleyebilirsiniz. DAB+, FM ve Bluetooth özelliklerine sahip bu taşınabilir radyo, mutfağınıza enerji katacak. Mutfak zamanlayıcı fonksiyonu ise yemek tariflerini tam olarak tutturmanıza yardımcı olacak. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mutfak radyosu
Omlet hazırlarken sabah çalma listenizi, akşam yemeği pişirirken de podcast dinleyebilirsiniz. DAB+, FM ve Bluetooth özelliklerine sahip bu taşınabilir radyo, mutfağınıza enerji katacak. Mutfak zamanlayıcı fonksiyonu ise yemek tariflerini tam olarak tutturmanıza yardımcı olacak. Tüm faydaları görün
Mutfak radyosu
Omlet hazırlarken sabah çalma listenizi, akşam yemeği pişirirken de podcast dinleyebilirsiniz. DAB+, FM ve Bluetooth özelliklerine sahip bu taşınabilir radyo, mutfağınıza enerji katacak. Mutfak zamanlayıcı fonksiyonu ise yemek tariflerini tam olarak tutturmanıza yardımcı olacak. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mutfak radyosu
Omlet hazırlarken sabah çalma listenizi, akşam yemeği pişirirken de podcast dinleyebilirsiniz. DAB+, FM ve Bluetooth özelliklerine sahip bu taşınabilir radyo, mutfağınıza enerji katacak. Mutfak zamanlayıcı fonksiyonu ise yemek tariflerini tam olarak tutturmanıza yardımcı olacak. Tüm faydaları görün
Taşınabilir Radyo
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Aralıksız müzikten en yeni haberlere kadar bu dijital radyo ile yemek yaparken daha iyi bir dinleme deneyimi sizi bekliyor. DAB+ istasyon ayarlayıcı son derece net bir sinyal alımı sunar, ayrıca en sevdiğiniz radyo istasyonları için 20 ön ayar belirleyebilirsiniz.
Yemeğinizin pişmesine ne kadar kaldığını bir bakışta görün. Bu taşınabilir radyoda, radyo menüsü aracılığıyla kolayca ayarlanabilen bir mutfak zamanlayıcısı bulunur. Dijital ekranda saat, dakika ve saniye cinsinden zamanlayıcı sayacı görüntülenir.
Açık renkli ahşap ünite, parlak siyah ekran panelini ve gri hoparlör kumaşıyla kaplı hoparlörü çevreler. Radyonun ön kısmında istasyon ayarı, kaynak seçimi ve daha fazlası için düğmeler bulunur. Ses düzeyi, şık bir döner kadranla kontrol edilir.
Mutfak mikseriniz için priz mi kullanıyorsunuz? Bunun yerine pil kullanarak kesintisiz müzik dinleyin. Çırpma işlemini tamamladığınızda AC kablosunu kullanarak taşınabilir radyoyu ana güç kaynağına takın.
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Güç
Ambalaj boyutları
Ürün boyutları
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