Kutudaki diğer öğeler
- AC-DC Adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti belgesi
Çok yönlü ev radyosu
Bu küçük DAB+/FM radyo her yerde güzel görünür. Ahşap kasa ve kumaş kaplamalı hoparlör, odalara minimalist tarzda bir sıcaklık katar. Çok net sinyal alır ve Nazik Uyandırma alarm özelliğiyse misafirler için mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çok yönlü ev radyosu
Bu küçük DAB+/FM radyo her yerde güzel görünür. Ahşap kasa ve kumaş kaplamalı hoparlör, odalara minimalist tarzda bir sıcaklık katar. Çok net sinyal alır ve Nazik Uyandırma alarm özelliğiyse misafirler için mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Çok yönlü ev radyosu
Bu küçük DAB+/FM radyo her yerde güzel görünür. Ahşap kasa ve kumaş kaplamalı hoparlör, odalara minimalist tarzda bir sıcaklık katar. Çok net sinyal alır ve Nazik Uyandırma alarm özelliğiyse misafirler için mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çok yönlü ev radyosu
Bu küçük DAB+/FM radyo her yerde güzel görünür. Ahşap kasa ve kumaş kaplamalı hoparlör, odalara minimalist tarzda bir sıcaklık katar. Çok net sinyal alır ve Nazik Uyandırma alarm özelliğiyse misafirler için mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Saatli Radyo
Toplam:
Sabah şarkılarından akşam saatlerinde dinlediğiniz müziklere, bu radyo küçük masalara, dar tezgahlara veya kitaplık raflarına mükemmel uyum sağlar. DAB+ istasyon ayarlayıcı son derece net bir sinyal alımı sunar ve en sevdiğiniz radyo istasyonları için 20 ön ayar belirleyebilirsiniz.
Açık renkli ahşap ünite, gri hoparlör kumaşıyla kaplı hoparlörü çevreler. Parlak siyah ekran panelinde istasyonu bilgileri ve saat gösterilir. Radyonun üst kısmında istasyon ayarı, kaynak seçimi ve daha fazlası için düğmeler bulunur.
Nazik Uyandırma işlevini ayarlayarak misafirlerinizi yavaş yavaş artan bir radyo sesiyle uyandırın. Ayrıca, ikili alarm işlevini kullanarak iki farklı alarm kurabilirsiniz. Misafirleriniz ilk alarmı ertelemek isterlerse bu özellik mükemmeldir.
Tuner/Alım/İletim
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Alarm
Kullanılabilirlik
Güç
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