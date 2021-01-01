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    Saatli Radyo

    TAR5005/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Çok yönlü ev radyosu Çok yönlü ev radyosu Çok yönlü ev radyosu
      -{discount-value}

      Saatli Radyo

      TAR5005/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Çok yönlü ev radyosu

      Bu küçük DAB+/FM radyo her yerde güzel görünür. Ahşap kasa ve kumaş kaplamalı hoparlör, odalara minimalist tarzda bir sıcaklık katar. Çok net sinyal alır ve Nazik Uyandırma alarm özelliğiyse misafirler için mükemmeldir. Tüm faydaları görün

      Saatli Radyo

      Çok yönlü ev radyosu

      Bu küçük DAB+/FM radyo her yerde güzel görünür. Ahşap kasa ve kumaş kaplamalı hoparlör, odalara minimalist tarzda bir sıcaklık katar. Çok net sinyal alır ve Nazik Uyandırma alarm özelliğiyse misafirler için mükemmeldir. Tüm faydaları görün

      Çok yönlü ev radyosu

      Bu küçük DAB+/FM radyo her yerde güzel görünür. Ahşap kasa ve kumaş kaplamalı hoparlör, odalara minimalist tarzda bir sıcaklık katar. Çok net sinyal alır ve Nazik Uyandırma alarm özelliğiyse misafirler için mükemmeldir. Tüm faydaları görün

      Saatli Radyo

      Çok yönlü ev radyosu

      Bu küçük DAB+/FM radyo her yerde güzel görünür. Ahşap kasa ve kumaş kaplamalı hoparlör, odalara minimalist tarzda bir sıcaklık katar. Çok net sinyal alır ve Nazik Uyandırma alarm özelliğiyse misafirler için mükemmeldir. Tüm faydaları görün

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        Saatli Radyo

        Saatli Radyo

        - {discount-value}

        Toplam:

        Çok yönlü ev radyosu

        • DAB+

        Her odada mükemmel görünür

        Sabah şarkılarından akşam saatlerinde dinlediğiniz müziklere, bu radyo küçük masalara, dar tezgahlara veya kitaplık raflarına mükemmel uyum sağlar. DAB+ istasyon ayarlayıcı son derece net bir sinyal alımı sunar ve en sevdiğiniz radyo istasyonları için 20 ön ayar belirleyebilirsiniz.

        Her yere mükemmel uyum sağlayan güzel tasarım

        Açık renkli ahşap ünite, gri hoparlör kumaşıyla kaplı hoparlörü çevreler. Parlak siyah ekran panelinde istasyonu bilgileri ve saat gösterilir. Radyonun üst kısmında istasyon ayarı, kaynak seçimi ve daha fazlası için düğmeler bulunur.

        Yatılı misafirleriniz için alarm işlevleri

        Nazik Uyandırma işlevini ayarlayarak misafirlerinizi yavaş yavaş artan bir radyo sesiyle uyandırın. Ayrıca, ikili alarm işlevini kullanarak iki farklı alarm kurabilirsiniz. Misafirleriniz ilk alarmı ertelemek isterlerse bu özellik mükemmeldir.

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          Radyo bantları
          • FM
          • DAB/DAB+
          DAB
          • bilgi ekranı
          • menü
          • akıllı arama
          İstasyon hafızaları
          20
          RDS
          Evet.

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          1W
          Ses Sistemi
          Mono
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı

        • Hoparlörler

          Tam kapsamlı sürücü sayısı
          1
          Tam kapsamlı sürücü çapı
          2,5"

        • Bağlantı

          Ses girişi
          Hayır
          Bluetooth
          Hayır

        • Alarm

          Alarm sayısı
          2
          Alarm kaynağı
          • DAB radyo
          • FM tuner
          • Zil Sesi
          Erteleme (alarm tekrarı)
          Evet, 9 dk
          Uyku zamanlayıcısı
          15/30/60/90/120 dk

        • Kullanılabilirlik

          Renkli arka ışık
          beyaz
          Ekran tipi
          LCD ekran

        • Güç

          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC-DC Adaptörü
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Garanti belgesi

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          10,9  cm
          Yükseklik
          15,45  cm
          Ağırlık
          0,52  kg
          Genişlik
          9,5  cm

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          48 95229 10821 9
          Derinlik
          14  cm
          Brüt ağırlık
          0,88  kg
          Yükseklik
          15  cm
          Net ağırlık
          0,64  kg
          Dara ağırlığı
          0,24  kg
          Genişlik
          23,6  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Kutu
          Raf yerleşimi tipi
          Sabit

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC-DC Adaptörü
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Garanti belgesi

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