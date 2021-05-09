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Tamamen şarj olmuş halde uyanın
Güne enerjiyle başlayın. Bu FM saatli radyo, siz uyurken mobil cihazınızı şarj eder ve sizi yavaşça yükselen bir alarm tonu veya radyo istasyonuyla uyandırır. Ayrıca bir Uyku Zamanlayıcısı da bulunur. Böylece radyo dinlerken de uykuya dalabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tamamen şarj olmuş halde uyanın
Güne enerjiyle başlayın. Bu FM saatli radyo, siz uyurken mobil cihazınızı şarj eder ve sizi yavaşça yükselen bir alarm tonu veya radyo istasyonuyla uyandırır. Ayrıca bir Uyku Zamanlayıcısı da bulunur. Böylece radyo dinlerken de uykuya dalabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Saatli Radyo
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Bu saatli ve alarmlı FM radyo ile saati tek bakışta rahatlıkla görebilirsiniz. Büyük rakamları sayesinde ayna görünümlü ekranını kolaylıkla görebilir ve parlaklığı odanıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Basit kontrolleri alarm, ses seviyesi ve istasyon ayarlarını yapmanızı sağlar.
Kullanışlı USB bağlantı noktası, saatli radyonun güç kaynağını kullanarak telefonunuzu uyurken şarj etmenizi sağlar. Alarmın ayrıca pil yedekleme özelliği vardır. Elektrik kesintisi olduğunda saati yeniden ayarlamanız gerekmez ve alarmınız doğru zamanda çalar.
Çift alarm işlevi, ayrı ayrı alarm tonu veya radyoyu kullanmak üzere ayarlanabilen iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa veya partnerinizin sizden önce uyanması gerekiyorsa idealdir.
Arka planda favori radyo kanalınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Saatinizin Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz radyo kanalı iki saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde radyo otomatik olarak kapanır.
Nazik Uyandırma işleviyle güne rahatça hazırlanın. Alarm türleri arasından ister alarm tonunu, ister radyoyu seçin, ses seviyesi düşük olarak başlar ve kademeli olarak yükselir. Artık korkarak uyanmak yok!
Pil yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar
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