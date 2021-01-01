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Kristal netliğinde radyo sesiyle uyanın
Güne en sevdiğiniz radyo istasyonlarıyla başlayın! Bu saatli radyo, DAB+ ve FM ile parazitsiz olarak dinleyebileceğiniz yüzlerce radyo istasyonunu evinize getirir. Uyku zamanlayıcısı işlevi ise radyonun gece boyu açık kalmasını önler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kristal netliğinde radyo sesiyle uyanın
Güne en sevdiğiniz radyo istasyonlarıyla başlayın! Bu saatli radyo, DAB+ ve FM ile parazitsiz olarak dinleyebileceğiniz yüzlerce radyo istasyonunu evinize getirir. Uyku zamanlayıcısı işlevi ise radyonun gece boyu açık kalmasını önler. Tüm faydaları görün
Kristal netliğinde radyo sesiyle uyanın
Güne en sevdiğiniz radyo istasyonlarıyla başlayın! Bu saatli radyo, DAB+ ve FM ile parazitsiz olarak dinleyebileceğiniz yüzlerce radyo istasyonunu evinize getirir. Uyku zamanlayıcısı işlevi ise radyonun gece boyu açık kalmasını önler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kristal netliğinde radyo sesiyle uyanın
Güne en sevdiğiniz radyo istasyonlarıyla başlayın! Bu saatli radyo, DAB+ ve FM ile parazitsiz olarak dinleyebileceğiniz yüzlerce radyo istasyonunu evinize getirir. Uyku zamanlayıcısı işlevi ise radyonun gece boyu açık kalmasını önler. Tüm faydaları görün
Saatli Radyo
Toplam:
Aralıksız müzikten en yeni haberlere kadar bu dijital radyo ile daha iyi bir dinleme deneyimi sizi bekliyor. DAB+ istasyon ayarlayıcı son derece net bir sinyal alımı sunar. Ayrıca en sevdiğiniz radyo istasyonları için 20 ön ayar belirleyebilirsiniz. Ekran ise zamanı net bir şekilde gösterir.
Arka planda favori radyo kanalınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Saatinizin Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz radyo kanalı 2 saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde radyo kapanır.
Çift alarm işlevi iki farklı alarm kurmanıza olanak sağlarken Nazik Uyandırma işlevi, sizi güne hazırlamak için yavaş yavaş artan bir alarm sesine sahiptir. Alarm tonu ya da radyo sesiyle çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Bu çalar saat, otomatik zaman senkronizasyonu ve pil yedekleme özelliğine sahiptir. Elektrik kesintisi olduğunda saati yeniden ayarlamanız gerekmez ve alarm ayarlarınız kaydedilir.
Nazik Uyandırma işlevi, sizi güne daha nazik hazırlamak için yavaş yavaş artan bir alarm sesine sahiptir. Alarm tonu ya da radyo sesiyle çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Tuner/Alım/İletim
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Saat
Alarm
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