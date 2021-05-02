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    Saatli Radyo

    TAR3306/12
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    • Her zaman net, her zaman vaktinde. Her zaman net, her zaman vaktinde. Her zaman net, her zaman vaktinde.
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      Saatli Radyo

      TAR3306/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Her zaman net, her zaman vaktinde.

      Bu ince hatlı FM saatli radyo ile en sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya bir alarm tonuyla uyanın. Yavaşça yükselen ses seviyesi sizi güne sakince başlatır. Uyku Zamanlayıcısı sayesinde geceleri radyo dinlerken uykuya dalabilirsiniz. Büyük ekran, saati görmeyi kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Saatli Radyo

      Her zaman net, her zaman vaktinde.

      Bu ince hatlı FM saatli radyo ile en sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya bir alarm tonuyla uyanın. Yavaşça yükselen ses seviyesi sizi güne sakince başlatır. Uyku Zamanlayıcısı sayesinde geceleri radyo dinlerken uykuya dalabilirsiniz. Büyük ekran, saati görmeyi kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

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        Saatli Radyo

        Saatli Radyo

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        • Geniş ve net ekran
        • FM dijital istasyon ayarı
        • Çift alarm
        Geniş saat rakamlarıyla net ve sade ekran

        Geniş saat rakamlarıyla net ve sade ekran

        Bu saatli ve alarmlı FM radyo ile saati tek bakışta rahatlıkla görebilirsiniz. Büyük rakamları sayesinde ekranı her açıdan kolaylıkla görebilir ve parlaklığı odanıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Basit kontrolleri alarm, ses seviyesi ve istasyon ayarlarını yapmanızı sağlar.

        Çift alarm işlevi. İki alarm ayarlayın

        Çift alarm işlevi. İki alarm ayarlayın

        Çift alarm işlevi, ayrı ayrı alarm tonu veya radyoyu kullanmak üzere ayarlanabilen iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa veya partnerinizin sizden önce uyanması gerekiyorsa idealdir.

        Uyku Zamanlayıcısı. Favori istasyonunuzu dinlerken uykuya dalın

        Uyku Zamanlayıcısı. Favori istasyonunuzu dinlerken uykuya dalın

        Arka planda favori radyo kanalınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Saatinizin Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz radyo kanalı iki saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde radyo otomatik olarak kapanır.

        Nazik Uyandırma. Alarm tonu ya da radyo sesi hafifçe yükselir

        Nazik Uyandırma. Alarm tonu ya da radyo sesi hafifçe yükselir

        Nazik Uyandırma işleviyle güne rahatça hazırlanın. Alarm türleri arasından ister alarm tonunu, ister radyoyu seçin, ses seviyesi düşük olarak başlar ve kademeli olarak yükselir. Artık korkarak uyanmak yok!

        Elektrik kesintisi durumunda pil yedekleme

        Pil yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          400 mW
          Ses Sistemi
          Mono

        • Hoparlörler

          Tam kapsamlı sürücü çapı
          2,25 inç
          Tam kapsamlı sürücü sayısı
          1

        • Bağlantı

          Bluetooth
          Hayır
          Ses girişi
          Hayır

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM anteni
          Radyo bantları
          FM
          Hafızadaki istasyon sayısı
          20
          RDS
          Hayır
          FM frekans aralığı
          87,5 - 108  MHz

        • Güç

          Bekleme modunda güç tüketimi
          <1W
          Güç tipi
          AC Girişi
          Yedek pil
          AAA x 2 (dahil değildir)
          AC güç girişi
          100-240 V, 50/60 Hz
          Çalışır durumda güç tüketimi
          < 3W

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          10.1  cm
          Ambalaj türü
          Kutu
          Raf yerleşimi tipi
          Döşeme
          Genişlik
          24.4  cm
          Derinlik
          7.6  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          48 95229 11664 1
          Brüt ağırlık
          0.436  kg
          Net ağırlık
          0.373  kg
          Dara ağırlığı
          0.063  kg

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          9.6  cm
          Genişlik
          18.6  cm
          Derinlik
          6.53  cm
          Ağırlık
          0.3  kg

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Garanti belgesi

        • Alarm

          Alarm kaynağı
          • FM tuner
          • Zil Sesi
          Alarm sayısı
          2
          Uyku zamanlayıcısı
          15/30/60/90/120 dk
          Erteleme (alarm tekrarı)
          Evet, 9 dk

        • Saat

          Ekran
          LED
          Tip
          Dijital

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Garanti belgesi

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