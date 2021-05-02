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Her zaman net, her zaman vaktinde.
Bu ince hatlı FM saatli radyo ile en sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya bir alarm tonuyla uyanın. Yavaşça yükselen ses seviyesi sizi güne sakince başlatır. Uyku Zamanlayıcısı sayesinde geceleri radyo dinlerken uykuya dalabilirsiniz. Büyük ekran, saati görmeyi kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her zaman net, her zaman vaktinde.
Bu ince hatlı FM saatli radyo ile en sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya bir alarm tonuyla uyanın. Yavaşça yükselen ses seviyesi sizi güne sakince başlatır. Uyku Zamanlayıcısı sayesinde geceleri radyo dinlerken uykuya dalabilirsiniz. Büyük ekran, saati görmeyi kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Saatli Radyo
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Bu saatli ve alarmlı FM radyo ile saati tek bakışta rahatlıkla görebilirsiniz. Büyük rakamları sayesinde ekranı her açıdan kolaylıkla görebilir ve parlaklığı odanıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Basit kontrolleri alarm, ses seviyesi ve istasyon ayarlarını yapmanızı sağlar.
Çift alarm işlevi, ayrı ayrı alarm tonu veya radyoyu kullanmak üzere ayarlanabilen iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa veya partnerinizin sizden önce uyanması gerekiyorsa idealdir.
Arka planda favori radyo kanalınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Saatinizin Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz radyo kanalı iki saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde radyo otomatik olarak kapanır.
Nazik Uyandırma işleviyle güne rahatça hazırlanın. Alarm türleri arasından ister alarm tonunu, ister radyoyu seçin, ses seviyesi düşük olarak başlar ve kademeli olarak yükselir. Artık korkarak uyanmak yok!
Pil yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Tuner/Alım/İletim
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