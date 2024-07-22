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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAR2509/10
Klasik yol arkadaşı
Radyoyu seviyor musunuz? Mutfaktan garaja, bahçeye kadar bu taşınabilir analog FM/AM radyo, favori istasyonlarınızı dinlemeye devam etmenizi sağlar. Harika ses verir, AC veya pil gücüyle çalışır ve kullanışlı bir LED göstergesine sahiptir; böylece istasyonun tam olarak ayarlandığını bilirsiniz.
FM/AM
Analog ayar
AC veya pil gücü
Analog ayar, bu taşınabilir FM/AM radyoda sevdiğiniz istasyonları bulmanızı kolaylaştırır. Radyonun yan tarafındaki ayar düğmesini çevirmeniz yeterlidir; geniş ve net pencere, ayarlı olduğunuz frekansı gösterir. Sinyal güçlü olduğunda bir LED gösterge yanar.
Müzik modu ile müziğinizden en iyi şekilde yararlanın. Haberleri, en sevdiğiniz radyo dizisini veya panel programını dinlerken Haber moduna geçin. Dinlemeyi sevdiğiniz içerik ne olursa olsun, 3.5" hoparlör iyi ve net ses sağlar.
Bu radyoda ses kontrolünü asla aramanız gerekmeyecek! Büyük ses düğmesine ek olarak radyo, FM/AM sinyalleri ve ses modları arasında geçiş yapmak için üst kısımda bulunan anahtarlara sahiptir. Ayrıca kişisel dinleme için bir kulaklık girişi de bulunur.
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