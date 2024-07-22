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  • Klasik yol arkadaşı
  • Klasik yol arkadaşı
  • Klasik yol arkadaşı
  • Klasik yol arkadaşı
  • Klasik yol arkadaşı
  • Klasik yol arkadaşı
  • Klasik yol arkadaşı
  • Klasik yol arkadaşı
  • Klasik yol arkadaşı
  • Klasik yol arkadaşı
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  • Klasik yol arkadaşı
  • Klasik yol arkadaşı
  • Klasik yol arkadaşı
  • Klasik yol arkadaşı
  • Klasik yol arkadaşı
  • Klasik yol arkadaşı
  • Klasik yol arkadaşı
  • Klasik yol arkadaşı
  • Klasik yol arkadaşı

Taşınabilir FM/AM radyo

TAR2509/10

Klasik yol arkadaşı

Radyoyu seviyor musunuz? Mutfaktan garaja, bahçeye kadar bu taşınabilir analog FM/AM radyo, favori istasyonlarınızı dinlemeye devam etmenizi sağlar. Harika ses verir, AC veya pil gücüyle çalışır ve kullanışlı bir LED göstergesine sahiptir; böylece istasyonun tam olarak ayarlandığını bilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Klasik yol arkadaşı

  • FM/AM

  • Analog ayar

  • AC veya pil gücü

Klasik tasarım, net çekim, kolay ayar

Klasik tasarım, net çekim, kolay ayar

Analog ayar, bu taşınabilir FM/AM radyoda sevdiğiniz istasyonları bulmanızı kolaylaştırır. Radyonun yan tarafındaki ayar düğmesini çevirmeniz yeterlidir; geniş ve net pencere, ayarlı olduğunuz frekansı gösterir. Sinyal güçlü olduğunda bir LED gösterge yanar.

Haber ve Müzik modları arasında geçiş yapın. Ton kontrolü

Haber ve Müzik modları arasında geçiş yapın. Ton kontrolü

Müzik modu ile müziğinizden en iyi şekilde yararlanın. Haberleri, en sevdiğiniz radyo dizisini veya panel programını dinlerken Haber moduna geçin. Dinlemeyi sevdiğiniz içerik ne olursa olsun, 3.5" hoparlör iyi ve net ses sağlar.

Basit kontroller. Büyük ses düğmesi

Basit kontroller. Büyük ses düğmesi

Bu radyoda ses kontrolünü asla aramanız gerekmeyecek! Büyük ses düğmesine ek olarak radyo, FM/AM sinyalleri ve ses modları arasında geçiş yapmak için üst kısımda bulunan anahtarlara sahiptir. Ayrıca kişisel dinleme için bir kulaklık girişi de bulunur.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları