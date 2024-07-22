Basit kontroller. Büyük ses düğmesi

Bu radyoda ses kontrolünü asla aramanız gerekmeyecek! Büyük ses düğmesine ek olarak radyo, FM/AM sinyalleri ve ses modları arasında geçiş yapmak için üst kısımda bulunan anahtarlara sahiptir. Ayrıca kişisel dinleme için bir kulaklık girişi de bulunur.