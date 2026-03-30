2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAR1609/00
Kompakt, taşınabilir radyo
FM/AM analog ayar
Dahili Lityum iyon pil
SOS feneri
Bu kullanışlı taşınabilir radyo, dışarıda uzun zaman geçirenler için mükemmel bir yardımcıdır. Radyo sinyallerini net olarak alın, diğer cihazları şarj edin ve güçlü fener ile yolunuzu aydınlatın. Acil durumlarda yanıp sönen bir ışıkla birlikte yüksek sesli bir SOS alarmı bile çalabilirsiniz.
Bu kullanışlı radyo sizi yarı yolda bırakmaz. Radyoyu birlikte verilen USB-C kablosuyla şarj ederek 32 saate kadar makul bir ses düzeyinde radyo çalma süresi elde edin.
Asla güç kaybetmeyin! Radyonun üst kısmındaki güneş panelleri veya takılı döndürme kolu aracılığıyla her zaman yedek şarjınız olur. Radyo aynı zamanda 3 adet AAA pille çalışır (dahil değildir). USB-A bağlantı noktası, acil durumlarda diğer cihazlarınızı şarj etmek için radyoyu kullanmanızı sağlar.
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