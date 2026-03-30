Kompakt, taşınabilir, fenerli radyo

Bu kullanışlı taşınabilir radyo, dışarıda uzun zaman geçirenler için mükemmel bir yardımcıdır. Radyo sinyallerini net olarak alın, diğer cihazları şarj edin ve güçlü fener ile yolunuzu aydınlatın. Acil durumlarda yanıp sönen bir ışıkla birlikte yüksek sesli bir SOS alarmı bile çalabilirsiniz.