Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı

Bu harika küçük el fenerli radyoyla her şeye hazırsınız. Uzatılabilir anten AM ve FM radyo yayınlarını alırken güçlü el feneri yolunuzu aydınlatır. Acil durumlar için bir SOS alarmı bile bulunur. Kablo, güneş enerjisi veya el krankıyla şarj edin.