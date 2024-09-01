2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAR1609/00
Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
Bu harika küçük el fenerli radyoyla her şeye hazırsınız. Uzatılabilir anten AM ve FM radyo yayınlarını alırken güçlü el feneri yolunuzu aydınlatır. Acil durumlar için bir SOS alarmı bile bulunur. Kablo, güneş enerjisi veya el krankıyla şarj edin.
Kompakt, taşınabilir radyo
FM/AM analog ayar
Dahili Li-ion pil
SOS el feneri
Bu kullanışlı taşınabilir radyo, dışarıda geçirilen uzun günler için mükemmel bir yol arkadaşıdır. Net radyo sinyalleri alın, diğer cihazları şarj edin ve güçlü el feneriyle yolunuzu aydınlatın. Acil durumlarda yanıp sönen ışık eşliğinde yüksek sesli bir SOS alarmı bile verebilirsiniz.
Bu kullanışlı radyo sizi yarı yolda bırakmaz. Makul bir ses seviyesinde 32 saate kadar radyo çalma süresi için radyoyu birlikte verilen USB-C kablosuyla şarj edin.
Asla enerjisiz kalmayın! Radyonun üst kısmındaki güneş panelleriyle veya radyoya bağlı el krankını çevirerek her zaman yedek şarj olanağına sahip olursunuz. Radyo ayrıca 3 AAA pille çalışır (dahil değildir). USB-A bağlantı noktası, acil durumlarda diğer cihazlarınızı radyo üzerinden şarj etmenizi sağlar.
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