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  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
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  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
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  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı
  • Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı

El fenerli taşınabilir radyo

TAR1609/00

Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı

Bu harika küçük el fenerli radyoyla her şeye hazırsınız. Uzatılabilir anten AM ve FM radyo yayınlarını alırken güçlü el feneri yolunuzu aydınlatır. Acil durumlar için bir SOS alarmı bile bulunur. Kablo, güneş enerjisi veya el krankıyla şarj edin.

Tüm avantajları görüntüleyin

Güvenilir radyo, el feneri ve yedek güç kaynağı

  • Kompakt, taşınabilir radyo

  • FM/AM analog ayar

  • Dahili Li-ion pil

  • SOS el feneri

Kompakt, taşınabilir, el fenerli radyo

Kompakt, taşınabilir, el fenerli radyo

Bu kullanışlı taşınabilir radyo, dışarıda geçirilen uzun günler için mükemmel bir yol arkadaşıdır. Net radyo sinyalleri alın, diğer cihazları şarj edin ve güçlü el feneriyle yolunuzu aydınlatın. Acil durumlarda yanıp sönen ışık eşliğinde yüksek sesli bir SOS alarmı bile verebilirsiniz.

Dahili Li-ion pil. USB-C kullanarak şarj edin

Dahili Li-ion pil. USB-C kullanarak şarj edin

Bu kullanışlı radyo sizi yarı yolda bırakmaz. Makul bir ses seviyesinde 32 saate kadar radyo çalma süresi için radyoyu birlikte verilen USB-C kablosuyla şarj edin.

Güneş enerjisi veya el krankıyla yedek güç

Güneş enerjisi veya el krankıyla yedek güç

Asla enerjisiz kalmayın! Radyonun üst kısmındaki güneş panelleriyle veya radyoya bağlı el krankını çevirerek her zaman yedek şarj olanağına sahip olursunuz. Radyo ayrıca 3 AAA pille çalışır (dahil değildir). USB-A bağlantı noktası, acil durumlarda diğer cihazlarınızı radyo üzerinden şarj etmenizi sağlar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları