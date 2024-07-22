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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAR1509/00
Cep klasiği
Radyonuzu yanınızda taşıyın! Cebinize sığacak kadar küçük olan taşınabilir FM/AM radyoyla mükemmel sinyal alımının ve net, berrak sesin keyfini çıkarın. Müzikten spora ve haberlere kadar basit kontroller sayesinde hareket hâlindeyken favori istasyonlarınızı kolayca bulabilirsiniz.
FM/AM
Analog ayar
Pille çalışır
Bu son derece taşınabilir FM/AM radyo ile tüm favorilerinizi berrak ve net bir sesle dinleyebilirsiniz. Analog frekans ayarı aradığınızı bulmanızı kolaylaştırırken uzun teleskopik anten, nerede olursanız olun mümkün olan en iyi sinyal alımını sağlar.
İki ayar düğmesiyle radyoda istasyon ve ses ayarı yapabilir, kullanışlı yan düğmeyle FM ve AM frekans bantları arasında geçiş yapabilirsiniz. Büyük ve net ayar penceresi, hangi frekansa ayarlı olduğunuzu görmenizi sağlar; sinyal güçlü olduğunda ise LED gösterge yanar.
Bu analog radyo, cebinize kolayca sığacak kadar küçüktür; ayrıca ürünle birlikte verilen askı ipini kullanarak bileğinize de asabilirsiniz. Ses için 2x AAA pil yeterlidir ve kişisel dinleme için bir kulaklık girişi bulunur: alışverişteyken en güncel spor sonuçlarını duymak istiyorsanız mükemmeldir!
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