Son derece taşınabilir ve kişisel dinleme için kulaklık girişine sahip

Bu analog radyo, cebinize kolayca sığacak kadar küçüktür; ayrıca ürünle birlikte verilen askı ipini kullanarak bileğinize de asabilirsiniz. Ses için 2x AAA pil yeterlidir ve kişisel dinleme için bir kulaklık girişi bulunur: alışverişteyken en güncel spor sonuçlarını duymak istiyorsanız mükemmeldir!