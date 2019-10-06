Sevmek için daha fazla neden
İlginizi çeken müzik türü ne olursa olsun, bu Philips internet radyosu sayesinde en sevdiğiniz müzikleri daha fazla dinleyin. İnternet, DAB ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve mobil cihazınızdan akış olanağı da sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sevmek için daha fazla neden
İlginizi çeken müzik türü ne olursa olsun, bu Philips internet radyosu sayesinde en sevdiğiniz müzikleri daha fazla dinleyin. İnternet, DAB ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve mobil cihazınızdan akış olanağı da sunar. Tüm faydaları görün
Sevmek için daha fazla neden
İlginizi çeken müzik türü ne olursa olsun, bu Philips internet radyosu sayesinde en sevdiğiniz müzikleri daha fazla dinleyin. İnternet, DAB ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve mobil cihazınızdan akış olanağı da sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sevmek için daha fazla neden
İlginizi çeken müzik türü ne olursa olsun, bu Philips internet radyosu sayesinde en sevdiğiniz müzikleri daha fazla dinleyin. İnternet, DAB ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve mobil cihazınızdan akış olanağı da sunar. Tüm faydaları görün
İnternet Radyosu
Toplam:
Müzik. Söyleşiler. Gerçek suç hikayeleri. Bu internet radyosu, aklınıza gelen her türlü radyo programını yayınlayan binlerce global radyo istasyonuna giriş biletiniz. Dijital radyo tuneri kristal netliğinde sinyal alır ve 20'ye kadar favori internet, DAB+ ya da FM istasyonu hafızası sunar.
Mat siyah renkteki ahşap ünite, yüksek parlaklığa sahip büyük renkli ekran ve siyah metal hoparlör ızgarası. Ekranda Spotify Connect'ten albüm kapakları ve şarkı bilgileri görüntülenir. İnternet Radyosu veya DAB kullanılırken istasyon logoları görüntülenir.
3 inç tam kapsamlı hoparlör net bir ses sunar. Bas refleks portu, bas sesleri doldurarak yumuşak, güçlü bir bas tepkisi elde etmenizi sağlar. Kablosuz menzili 10 metredir.
Spotify'dan mı müzik dinliyorsunuz? Bu Bluetooth internet radyosunda Spotify Connect özelliği vardır. Doğrudan Spotify sunucularından gelen en kaliteli sinyallerle radyodan Spotify dinlerken cep telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanın. Üstelik mobil cihazınız aracılığıyla diğer müzik servislerinden de müzik akışı sağlayabilirsiniz.
Uyku Zamanlayıcısı, arka planda favori radyo istasyonunuz çalarken dinlendirici bir uykuya dalmanızı sağlar. İkili Alarm işlevi, iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa veya partnerinizin sizden önce uyanması gerekiyorsa mükemmeldir.
Bas refleks portu. Kapsamlı, güçlü bas tonlar
Tuner/Alım/İletim
Ses
Bluetooth® kablosuz teknoloji
Kullanılabilirlik
Ekran
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar