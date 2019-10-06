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    İnternet Radyosu

    TAPR802/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sevmek için daha fazla neden Sevmek için daha fazla neden Sevmek için daha fazla neden
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      İnternet Radyosu

      TAPR802/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Sevmek için daha fazla neden

      İlginizi çeken müzik türü ne olursa olsun, bu Philips internet radyosu sayesinde en sevdiğiniz müzikleri daha fazla dinleyin. İnternet, DAB ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve mobil cihazınızdan akış olanağı da sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      İnternet Radyosu

      Sevmek için daha fazla neden

      İlginizi çeken müzik türü ne olursa olsun, bu Philips internet radyosu sayesinde en sevdiğiniz müzikleri daha fazla dinleyin. İnternet, DAB ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve mobil cihazınızdan akış olanağı da sunar. Tüm faydaları görün

      Sevmek için daha fazla neden

      İlginizi çeken müzik türü ne olursa olsun, bu Philips internet radyosu sayesinde en sevdiğiniz müzikleri daha fazla dinleyin. İnternet, DAB ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve mobil cihazınızdan akış olanağı da sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      İnternet Radyosu

      Sevmek için daha fazla neden

      İlginizi çeken müzik türü ne olursa olsun, bu Philips internet radyosu sayesinde en sevdiğiniz müzikleri daha fazla dinleyin. İnternet, DAB ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve mobil cihazınızdan akış olanağı da sunar. Tüm faydaları görün

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        İnternet Radyosu

        İnternet Radyosu

        Toplam:

        Sevmek için daha fazla neden

        • DAB+
        • Spotify Connect
        • Bluetooth®

        İnternet Radyosu. Binlerce istasyon parmaklarınızın ucunda

        Müzik. Söyleşiler. Gerçek suç hikayeleri. Bu internet radyosu, aklınıza gelen her türlü radyo programını yayınlayan binlerce global radyo istasyonuna giriş biletiniz. Dijital radyo tuneri kristal netliğinde sinyal alır ve 20'ye kadar favori internet, DAB+ ya da FM istasyonu hafızası sunar.

        Rahat izleme için 2,4 inç büyük renkli ekran

        Mat siyah renkteki ahşap ünite, yüksek parlaklığa sahip büyük renkli ekran ve siyah metal hoparlör ızgarası. Ekranda Spotify Connect'ten albüm kapakları ve şarkı bilgileri görüntülenir. İnternet Radyosu veya DAB kullanılırken istasyon logoları görüntülenir.

        1x 3 inç tam kapsamlı sürücü. Net ve ayrıntılı ses

        3 inç tam kapsamlı hoparlör net bir ses sunar. Bas refleks portu, bas sesleri doldurarak yumuşak, güçlü bir bas tepkisi elde etmenizi sağlar. Kablosuz menzili 10 metredir.

        Spotify Connect. Mobil cihazınızı Spotify kumandası olarak kullanın

        Spotify'dan mı müzik dinliyorsunuz? Bu Bluetooth internet radyosunda Spotify Connect özelliği vardır. Doğrudan Spotify sunucularından gelen en kaliteli sinyallerle radyodan Spotify dinlerken cep telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanın. Üstelik mobil cihazınız aracılığıyla diğer müzik servislerinden de müzik akışı sağlayabilirsiniz.

        İkili alarm ve Uyku Zamanlayıcısıyla dahili saat işlevi

        Uyku Zamanlayıcısı, arka planda favori radyo istasyonunuz çalarken dinlendirici bir uykuya dalmanızı sağlar. İkili Alarm işlevi, iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa veya partnerinizin sizden önce uyanması gerekiyorsa mükemmeldir.

        Bas refleks portu. Kapsamlı, güçlü bas tonlar

        Bas refleks portu. Kapsamlı, güçlü bas tonlar

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          Radyo bantları
          • İnternet Radyosu
          • DAB/DAB+
          • FM
          DAB
          • bilgi ekranı
          • menü
          • akıllı arama
          İstasyon hafızaları
          20

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          3 W
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (dijital)

        • Bluetooth® kablosuz teknoloji

          Profiller
          • A2DP
          • AVRCP
          Aralık
          10 M (boş alan)
          Sürüm
          V4.2

        • Kullanılabilirlik

          Saat güncellemesi
          DAB / İnternet radyosu
          Alarmlar
          • DAB
          • FM
          • İnternet Radyosu
          • sesli alarm
          Alarm sayısı
          2

        • Ekran

          Tip
          2,4 inç TFT renkli ekran

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 5 V, 2 A
          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          Kablolar/Bağlantı
          AC-DC adaptörü

        • Boyutlar

          Ürün genişliği
          185  mm
          Ürün derinliği
          102  mm
          Ürün yüksekliği
          106  mm
          Ürün ağırlığı
          0,74  kg
          Ambalaj Genişliği
          272  mm
          Ambalaj Derinliği
          134  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          151  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          0,98  kg

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