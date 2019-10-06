Sevmek için daha fazla neden

İlginizi çeken müzik türü ne olursa olsun, bu Philips internet radyosu sayesinde en sevdiğiniz müzikleri daha fazla dinleyin. İnternet, DAB ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve mobil cihazınızdan akış olanağı da sunar.