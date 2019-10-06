2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAPR802/12
Sevmek için daha fazla neden
İlginizi çeken müzik türü ne olursa olsun, bu Philips internet radyosu sayesinde en sevdiğiniz müzikleri daha fazla dinleyin. İnternet, DAB ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve mobil cihazınızdan akış olanağı da sunar.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Müzik. Söyleşiler. Gerçek suç hikayeleri. Bu internet radyosu, aklınıza gelen her türlü radyo programını yayınlayan binlerce global radyo istasyonuna giriş biletiniz. Dijital radyo tuneri kristal netliğinde sinyal alır ve 20'ye kadar favori internet, DAB+ ya da FM istasyonu hafızası sunar.
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