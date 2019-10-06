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Üretimden kaldırıldı

İnternet Radyosu

TAPR802/12

Sevmek için daha fazla neden

İlginizi çeken müzik türü ne olursa olsun, bu Philips internet radyosu sayesinde en sevdiğiniz müzikleri daha fazla dinleyin. İnternet, DAB ve FM ayarına ek olarak Spotify Connect uyumluluğu ve mobil cihazınızdan akış olanağı da sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sevmek için daha fazla neden

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

İnternet Radyosu. Binlerce istasyon parmaklarınızın ucunda

Müzik. Söyleşiler. Gerçek suç hikayeleri. Bu internet radyosu, aklınıza gelen her türlü radyo programını yayınlayan binlerce global radyo istasyonuna giriş biletiniz. Dijital radyo tuneri kristal netliğinde sinyal alır ve 20'ye kadar favori internet, DAB+ ya da FM istasyonu hafızası sunar.

Bluetooth kablosuz müzik akışı

DAB+/FM dijital radyo

Teknik Özellikler

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