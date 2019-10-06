Kompakt ve akıllı
En sevdiğiniz podcast'inizle uyuyun. Uyandığınızda sabah çalma listenizi dinleyin. Bu Bluetooth özellikli çalar saat, mobil cihazlarınızdan ses akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca kablosuz Qi şarj cihazı ve USB şarj girişine sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kompakt ve akıllı
En sevdiğiniz podcast'inizle uyuyun. Uyandığınızda sabah çalma listenizi dinleyin. Bu Bluetooth özellikli çalar saat, mobil cihazlarınızdan ses akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca kablosuz Qi şarj cihazı ve USB şarj girişine sahiptir. Tüm faydaları görün
Kompakt ve akıllı
En sevdiğiniz podcast'inizle uyuyun. Uyandığınızda sabah çalma listenizi dinleyin. Bu Bluetooth özellikli çalar saat, mobil cihazlarınızdan ses akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca kablosuz Qi şarj cihazı ve USB şarj girişine sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kompakt ve akıllı
En sevdiğiniz podcast'inizle uyuyun. Uyandığınızda sabah çalma listenizi dinleyin. Bu Bluetooth özellikli çalar saat, mobil cihazlarınızdan ses akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca kablosuz Qi şarj cihazı ve USB şarj girişine sahiptir. Tüm faydaları görün
Çalar saat
Toplam:
Bu Bluetooth çalar saatin kumaş kaplaması altında parlayan büyük bir dijital saat ekranı bulunur.
Temel kontroller parlak üst panelde bulunur. Burada ayrıca telefonunuz için gizli bir kablosuz Qi şarj pedi de bulunur.
Eşleştirme, erteleme/parlaklık, ses düzeyi, çalma/duraklatma için basın. Daha eski stilde telefonlar için USB şarj bağlantısı bulunur.
Arka planda favori podcast'iniz veya çalma listeniz çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Saatin Uyku Zamanlayıcısını, cihazınızdan 2 saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde hoparlör kapanır. Gecenin ortasında uyanıp neden müziğinizin hala çaldığına şaşırmaya son!
İkili alarm işlevi, iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa veya partnerinizin sizden önce uyanması gerekiyorsa mükemmeldir.
Bluetooth® kablosuz teknoloji
Şarj
Saat
Alarm
Kullanılabilirlik
Ses
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar