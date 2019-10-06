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    Çalar saat

    TAPR702/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kompakt ve akıllı Kompakt ve akıllı Kompakt ve akıllı
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      Çalar saat

      TAPR702/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Kompakt ve akıllı

      En sevdiğiniz podcast'inizle uyuyun. Uyandığınızda sabah çalma listenizi dinleyin. Bu Bluetooth özellikli çalar saat, mobil cihazlarınızdan ses akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca kablosuz Qi şarj cihazı ve USB şarj girişine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Çalar saat

      Kompakt ve akıllı

      En sevdiğiniz podcast'inizle uyuyun. Uyandığınızda sabah çalma listenizi dinleyin. Bu Bluetooth özellikli çalar saat, mobil cihazlarınızdan ses akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca kablosuz Qi şarj cihazı ve USB şarj girişine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Kompakt ve akıllı

      En sevdiğiniz podcast'inizle uyuyun. Uyandığınızda sabah çalma listenizi dinleyin. Bu Bluetooth özellikli çalar saat, mobil cihazlarınızdan ses akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca kablosuz Qi şarj cihazı ve USB şarj girişine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Çalar saat

      Kompakt ve akıllı

      En sevdiğiniz podcast'inizle uyuyun. Uyandığınızda sabah çalma listenizi dinleyin. Bu Bluetooth özellikli çalar saat, mobil cihazlarınızdan ses akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca kablosuz Qi şarj cihazı ve USB şarj girişine sahiptir. Tüm faydaları görün

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        Çalar saat

        Çalar saat

        Toplam:

        Kompakt ve akıllı

        • Bluetooth®
        • kablosuz telefon şarj cihazlı

        Net, basit ekran

        Bu Bluetooth çalar saatin kumaş kaplaması altında parlayan büyük bir dijital saat ekranı bulunur.

        Parlak üst panelde temel kontroller

        Temel kontroller parlak üst panelde bulunur. Burada ayrıca telefonunuz için gizli bir kablosuz Qi şarj pedi de bulunur.

        Eşleştirme, erteleme/parlaklık, ses düzeyi, çalma/duraklatma için basın

        Eşleştirme, erteleme/parlaklık, ses düzeyi, çalma/duraklatma için basın. Daha eski stilde telefonlar için USB şarj bağlantısı bulunur.

        Uyku Zamanlayıcısı. Favori şarkılarınızı dinlerken uykuya dalın

        Arka planda favori podcast'iniz veya çalma listeniz çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Saatin Uyku Zamanlayıcısını, cihazınızdan 2 saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde hoparlör kapanır. Gecenin ortasında uyanıp neden müziğinizin hala çaldığına şaşırmaya son!

        İkili alarm işlevi. İki alarm ayarlayın

        İkili alarm işlevi, iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa veya partnerinizin sizden önce uyanması gerekiyorsa mükemmeldir.

        Teknik Özellikler

        • Bluetooth® kablosuz teknoloji

          Profiller
          • A2DP
          • AVRCP
          Aralık
          10 M (boş alan)
          Sürüm
          V4.2

        • Şarj

          Kablosuz güç çıkışı
          Kablosuz güç çıkışı
          10 W
          USB cihazları
          5 V, 1 A

        • Saat

          Tip
          Dijital
          Zaman formatı
          • 12 saat
          • 24 saat
          Ekran
          LED

        • Alarm

          Alarm kaynağı
          • Zil Sesi
          • Bluetooth
          Alarm sayısı
          2
          Erteleme (alarm tekrarı)
          Evet, 9 dk
          Uyku zamanlayıcısı
          15/30/60/90/120 dk

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Yukarı/Aşağı
          Alarmlar
          • Çift alarmlı saat
          • Nazik Uyandırma
          • Alarm tekrarı (erteleme)
          • Bluetooth veya Zil sesi alarmı
          Ekran parlaklığı
          Yüksek/Orta/Düşük
          Uyku Zamanlayıcısı
          Evet

        • Ses

          Ses Sistemi
          Stereo
          Çıkış gücü (RMS)
          2 Wx2
          Ses Seviyesi Kontrolü
          dijital

        • Güç

          Güç tipi
          AC Girişi
          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <1 W
          Yedek pil
          AAA x 2 (dahil değildir)

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          Garanti
          Garanti belgesi

        • Boyutlar

          Ambalaj türü
          D-box
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          225 x 85 x 167 mm
          Net ağırlık
          0,475  kg
          Brüt ağırlık
          0,625  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          135 x 135 x 61  mm
          Ürün ağırlığı
          0,3  kg

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