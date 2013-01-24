9 saat oynatma süresi (Aktif Gürültü Önleme ile 7 saat)

Gün içinde planınız ne olursa olsun bu kablosuz kulak içi kulaklık sizi yarı yolda bırakmaz. Yalnızca 2 saatte şarj olur ve 9 saat oynatma süresi sunar. Daha fazla güce ihtiyaç duyuyorsanız yalnızca 5 dakika şarj, size 2 saat daha oynatma süresi sunar.