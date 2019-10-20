2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAPN505BK/00
Dikkat dağıtmayan tasarımıyla her zaman yanınızda
14 saate kadar oynatma süresi sunan kablosuz ve gürültü önleme özellikli kulak içi kulaklıklarla odaklanın. Hafif boyun bandı, kulaklığı taşımayı kolaylaştırır. Güncel ve akıllı işlevler sayesinde yaşamınızı organize edin.
13 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
Siyah
Boyun bandı
Gün içinde planınız ne olursa olsun bu kablosuz kulak içi kulaklık sizi yarı yolda bırakmaz. Yalnızca 2 saatte şarj olur ve 14 saat oynatma süresi sunar. Daha fazla güce ihtiyaç duyuyorsanız yalnızca 5 dakika şarj, size 2 saat daha oynatma süresi sunar.
Aktif Gürültü Önleme özelliğiyle her şeyi ardınızda bırakın. Düğmeye tek bir dokunuşunuzla trenin gürültüsünü veya ofisteki kalabalığın uğultusunu engelleyebilirsiniz. Dışarıya çıktığınızda ise Farkındalık Modunu açarak hem müziğinizi dinleyebilir hem de sokaktaki sesleri duyabilirsiniz.
Arama yanıtlayın veya çalma listenizi duraklatın. Bu işlemleri akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Yankı engelleme özellikli dahili mikrofon, konuşma sırasında net ses sunar. Müzik veya podcast dinlerken mükemmel neodimyum akustik sürücüler sayesinde net ve ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın.
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