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Dikkat dağıtmayan tasarımıyla her zaman yanınızda
14 saate kadar oynatma süresi sunan kablosuz ve gürültü önleme özellikli kulak içi kulaklıklarla odaklanın. Hafif boyun bandı, kulaklığı taşımayı kolaylaştırır. Güncel ve akıllı işlevler sayesinde yaşamınızı organize edin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dikkat dağıtmayan tasarımıyla her zaman yanınızda
14 saate kadar oynatma süresi sunan kablosuz ve gürültü önleme özellikli kulak içi kulaklıklarla odaklanın. Hafif boyun bandı, kulaklığı taşımayı kolaylaştırır. Güncel ve akıllı işlevler sayesinde yaşamınızı organize edin. Tüm faydaları görün
Dikkat dağıtmayan tasarımıyla her zaman yanınızda
14 saate kadar oynatma süresi sunan kablosuz ve gürültü önleme özellikli kulak içi kulaklıklarla odaklanın. Hafif boyun bandı, kulaklığı taşımayı kolaylaştırır. Güncel ve akıllı işlevler sayesinde yaşamınızı organize edin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dikkat dağıtmayan tasarımıyla her zaman yanınızda
14 saate kadar oynatma süresi sunan kablosuz ve gürültü önleme özellikli kulak içi kulaklıklarla odaklanın. Hafif boyun bandı, kulaklığı taşımayı kolaylaştırır. Güncel ve akıllı işlevler sayesinde yaşamınızı organize edin. Tüm faydaları görün
Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak içi kulaklık,
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Gün içinde planınız ne olursa olsun bu kablosuz kulak içi kulaklık sizi yarı yolda bırakmaz. Yalnızca 2 saatte şarj olur ve 9 saat oynatma süresi sunar. Daha fazla güce ihtiyaç duyuyorsanız yalnızca 5 dakika şarj, size 2 saat daha oynatma süresi sunar.
Aktif Gürültü Önleme özelliğiyle her şeyi ardınızda bırakın. Düğmeye tek bir dokunuşunuzla trenin gürültüsünü veya ofisteki kalabalığın uğultusunu engelleyebilirsiniz. Dışarıya çıktığınızda ise Farkındalık Modunu açarak hem müziğinizi dinleyebilir hem de sokaktaki sesleri duyabilirsiniz.
Arama yanıtlayın veya çalma listenizi duraklatın. Bu işlemleri akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Yankı engelleme özellikli dahili mikrofon, konuşma sırasında net ses sunar. Müzik veya podcast dinlerken mükemmel neodimyum akustik sürücüler sayesinde net ve ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın.
Yüksek çözünürlüklü akış hizmetinizi çok mu seviyorsunuz? Bir de bu Yüksek Çözünürlüklü kulaklıkları deneyin. 40 kHz'ye varan yüksek frekanslar üretebilme özelliğiyle hareket halindeyken hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacaksınız.
Bu kablosuz kulaklıklar, Bluetooth işlevini etkinleştirdiğiniz anda eşleştirilmeye hazırdır. Kulaklık eşleştirildikten sonra, en son eşleştirildiği cihazı hatırlar.
İnce boyun bandı, boynunuza rahat bir şekilde oturur. Titreşim Modu, müziğe kendinizi kaptırdığınızda veya kulaklıkları boynunuza indirdiğinizde bile hiçbir aramayı kaçırmamanızı sağlar.
Üç farklı boyutta sunulan değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel uyum sunar. Esnek uçlar kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturur. Ne kadar sert hareket ederseniz edin, bu spor kulaklıkları durmaları gereken yerde durur.
Telefonunuzu çıkarmadan hayatınızı yönetin. Google Asistan'a sormanız yeterlidir. Boyun bandındaki düğmeye bir kez dokunduğunuzda Asistan etkinleşir. Asistan'dan takviminizi açmasını, telefonunuzdaki bildirimleri okumasını, arkadaşlarınızı aramasını veya onlara mesaj göndermesini, çalma listelerini yönetmesini ve çok daha fazlasını isteyebilirsiniz.
Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.
Daha fazla güce ihtiyaç duyuyorsanız yalnızca 5 dakika şarj, size 2 saat daha oynatma süresi sunar.
Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler, derin bas ve net orta aralık frekansları sunar
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