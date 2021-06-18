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Üretimden kaldırıldı

Bluetooth parti hoparlörü

TANX200/10

4.5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Basları öne çıkarın

Güçlü bas sunan ikili bas sürücüsüne sahip Bluetooth parti hoparlörü ile odayı coşturun! Kendi ritimlerinizi sergilemek için gitar ve mikrofon takabilirsiniz. Parti ışığı efektleri, eğlenceli karaoke işlevleri ve 14 saat oynatma süresi sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Basları öne çıkarın

  • Bluetooth®

14 saat çalma süresi. Güçlü bas ve yüksek ses

Partiyi anında başlatmak için ihtiyacınız olan her şey bu güçlü hoparlörde! İddialı sesi ve güçlü basıyla bulunduğunuz ortamı ritimle doldurun. Tek seferlik şarj ile 14 saat oynatma süresi sunarken siz de gece boyu müziğin keyfini çıkarın.

Parti ışığı efektleri. Müziğe ayak uydur

Parti ışığı efektleriyle herkesi dansa kaldırın. Hoparlörlerdeki renkli ışıklar müziğin ritmine uyum sağlar, farklı sıralarda yanıp söner veya sürekli yanmaya devam eder.

2x mikrofon girişi ve 1x gitar girişi (6,3 mm)

Mikrofon ve gitar girişleri (6,3 mm) ile partiyi bir üst seviyeye taşıyın. Çalma listesindeki şarkılara eşlik edin veya kendi ritminizi oluşturun. Eşlik ettiğiniz şarkının vokalini sessizleştirerek yalnızca kendi sesinizi duyurun. Eğlenceli karaoke efektleriyle seslere yankı katın veya kadın sesini erkek sesiyle, erkek sesini de kadın sesiyle değiştirin!

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.5

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

18/06/2021

Türkiye

Türkiye

Mukemmel performans

Süper tasarim mukemmel bas doya doya müzik Kesinlikle tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TANX200 Bluetooth parti hoparlörü için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-05-18

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TANX200 Bluetooth parti hoparlörü için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-05-18

27/07/2022

Türkiye

Türkiye

Biraz Tiz e ihtiyacı var.

Ürün çok güzel ama tizleri bassların yanında zayıf kalmış.

Avantajlar

Basslar, ışıklar, uzun pil ömrü

Dezavantajlar

Tizler az kalmış.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TANX200 Bluetooth parti hoparlörü için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2022-06-27

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TANX200 Bluetooth parti hoparlörü için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2022-06-27

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