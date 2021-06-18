2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Basları öne çıkarın
Güçlü bas sunan ikili bas sürücüsüne sahip Bluetooth parti hoparlörü ile odayı coşturun! Kendi ritimlerinizi sergilemek için gitar ve mikrofon takabilirsiniz. Parti ışığı efektleri, eğlenceli karaoke işlevleri ve 14 saat oynatma süresi sunar.
Bluetooth®
Partiyi anında başlatmak için ihtiyacınız olan her şey bu güçlü hoparlörde! İddialı sesi ve güçlü basıyla bulunduğunuz ortamı ritimle doldurun. Tek seferlik şarj ile 14 saat oynatma süresi sunarken siz de gece boyu müziğin keyfini çıkarın.
Parti ışığı efektleriyle herkesi dansa kaldırın. Hoparlörlerdeki renkli ışıklar müziğin ritmine uyum sağlar, farklı sıralarda yanıp söner veya sürekli yanmaya devam eder.
Mikrofon ve gitar girişleri (6,3 mm) ile partiyi bir üst seviyeye taşıyın. Çalma listesindeki şarkılara eşlik edin veya kendi ritminizi oluşturun. Eşlik ettiğiniz şarkının vokalini sessizleştirerek yalnızca kendi sesinizi duyurun. Eğlenceli karaoke efektleriyle seslere yankı katın veya kadın sesini erkek sesiyle, erkek sesini de kadın sesiyle değiştirin!
4.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Eat27
18/06/2021
Türkiye
Mukemmel performans
Süper tasarim mukemmel bas doya doya müzik Kesinlikle tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TANX200 Bluetooth parti hoparlörü için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-05-18
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TANX200 Bluetooth parti hoparlörü için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-05-18
MertB
27/07/2022
Türkiye
Biraz Tiz e ihtiyacı var.
Ürün çok güzel ama tizleri bassların yanında zayıf kalmış.
Avantajlar
Basslar, ışıklar, uzun pil ömrü
Dezavantajlar
Tizler az kalmış.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TANX200 Bluetooth parti hoparlörü için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2022-06-27
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TANX200 Bluetooth parti hoparlörü için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2022-06-27