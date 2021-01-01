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Mikro Müzik Sistemi

TAM6805/10

Hepsi bir arada

İnternet radyosu, Spotify Connect, Bluetooth ve CD çalar içeren bu kompakt, hepsi bir arada mikro sistem, dilediğiniz her şeyi çalabilir. USB veya ses girişi üzerinden diğer kaynakları da bağlayabilirsiniz. Neredeyse her odaya uygun bu sistemle daha zengin sesin keyfini çıkarın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Hepsi bir arada

  • İnternet radyosu, DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB, MP3-CD

  • 50 W

Tüm müzikleriniz, podcast'leriniz ve daha fazlası

Tüm müzikleriniz, podcast'leriniz ve daha fazlası

Klasik şarkılardan en yeni podcast'lere kadar Spotify Connect ile Spotify'ın en kaliteli sinyali aracılığıyla Wi-Fi üzerinden akış gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, Bluetooth üzerinden çalma listeleri ve daha fazlasını dinleyebilir, CD çalabilir veya USB ya da ses girişi aracılığıyla diğer kaynaklara bağlanabilirsiniz.

İnternet radyosu. DAB+/FM radyo

İnternet radyosu. DAB+/FM radyo

İnternet radyosu, aklınıza gelen her türlü programı yayınlayan binlerce global radyo istasyonuna giriş biletinizdir. Dijital tuner kristal netliğinde sinyal alır ve favori internet, DAB+ ya da FM istasyonlarınızı hafızaya alabilmenizi sağlar.

Entegre bas refleksli hoparlör sistemi

Entegre bas refleksli hoparlör sistemi

İki hoparlör, bu hepsi bir arada mikro sistemin kabininin tam içine yerleştirilmiştir. Tam kapsamlı sürücüler ve bas refleksli bağlantı noktaları net ses ve iyi bas sunar. 50 W maksimum çıkış mutfaklar, ofisler ve küçük yaşam alanları için idealdir.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları