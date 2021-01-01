2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAM6805/10
Hepsi bir arada
İnternet radyosu, Spotify Connect, Bluetooth ve CD çalar içeren bu kompakt, hepsi bir arada mikro sistem, dilediğiniz her şeyi çalabilir. USB veya ses girişi üzerinden diğer kaynakları da bağlayabilirsiniz. Neredeyse her odaya uygun bu sistemle daha zengin sesin keyfini çıkarın.
İnternet radyosu, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W
Klasik şarkılardan en yeni podcast'lere kadar Spotify Connect ile Spotify'ın en kaliteli sinyali aracılığıyla Wi-Fi üzerinden akış gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, Bluetooth üzerinden çalma listeleri ve daha fazlasını dinleyebilir, CD çalabilir veya USB ya da ses girişi aracılığıyla diğer kaynaklara bağlanabilirsiniz.
İnternet radyosu, aklınıza gelen her türlü programı yayınlayan binlerce global radyo istasyonuna giriş biletinizdir. Dijital tuner kristal netliğinde sinyal alır ve favori internet, DAB+ ya da FM istasyonlarınızı hafızaya alabilmenizi sağlar.
İki hoparlör, bu hepsi bir arada mikro sistemin kabininin tam içine yerleştirilmiştir. Tam kapsamlı sürücüler ve bas refleksli bağlantı noktaları net ses ve iyi bas sunar. 50 W maksimum çıkış mutfaklar, ofisler ve küçük yaşam alanları için idealdir.
Yorumlar