Hepsi bir arada

İnternet radyosu, Spotify Connect, Bluetooth ve CD çalar içeren bu kompakt, hepsi bir arada mikro sistem, dilediğiniz her şeyi çalabilir. USB veya ses girişi üzerinden diğer kaynakları da bağlayabilirsiniz. Neredeyse her odaya uygun bu sistemle daha zengin sesin keyfini çıkarın.