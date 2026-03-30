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Üretimden kaldırıldı

Mikro Müzik Sistemi

TAM3205/12

Sevdiğiniz sesleri oynatmaya hazır
Dinlediğiniz her podcast ve çalma listesinden daha fazla verim alın. CD koleksiyonunuzu yeniden keşfedin veya radyo dinleyin. Bu klasik görünümlü mikro sistem, küçük odalarda harika bir ses kalitesi sunar ve USB veya ses girişi aracılığıyla diğer kaynaklara bağlanabilir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Sevdiğiniz sesleri oynatmaya hazır

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Şarj için USB portlu

  • 18 W

Müziğin tadını çıkarın

Bu şık mikro sistem, Bluetooth üzerinden çalma listeleri ve daha fazlasını oynatmanıza, CD çalmanıza ve FM radyo dinlemenize olanak tanır. 10 ön ayarlı dijital radyo istasyonu ayarlayıcı, net sinyal alımı sunarken CD oynatıcı, MP3 CD'ler ve kaydedilmiş CD'leri okuyabilir.

Bas refleksli hoparlörler. Daha zengin kalın tonlar

Kitaplık tarzındaki hoparlörler, 3 inç woofer'lar ve bas refleksli bağlantı noktalarıyla net sesler ve güçlü baslar sunar. 18 W maksimum çıkış ile küçük alanlarda kaliteli ses deneyimine sahip olabilirsiniz. Ev-ofisler veya yatak odaları için idealdir.

Klasik tasarım

İki renkli merkezi ünite ve hoparlör kabinleri, hi-fi sistemlerinin tasarımını andırır. Dokulu ses kontrol kadranı, hoparlörleri kullanırken hoş bir analog hissi uyandırır. Ünitenin ön kısmında oynatma ve kaynak seçimi için düğmeler bulunur.

Teknik Özellikler

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