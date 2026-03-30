Sevdiğiniz sesleri oynatmaya hazır

Dinlediğiniz her podcast ve çalma listesinden daha fazla verim alın. CD koleksiyonunuzu yeniden keşfedin veya radyo dinleyin. Bu klasik görünümlü mikro sistem, küçük odalarda harika bir ses kalitesi sunar ve USB veya ses girişi aracılığıyla diğer kaynaklara bağlanabilir.