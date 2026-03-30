2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAM3205/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Şarj için USB portlu
18 W
Bu şık mikro sistem, Bluetooth üzerinden çalma listeleri ve daha fazlasını oynatmanıza, CD çalmanıza ve FM radyo dinlemenize olanak tanır. 10 ön ayarlı dijital radyo istasyonu ayarlayıcı, net sinyal alımı sunarken CD oynatıcı, MP3 CD'ler ve kaydedilmiş CD'leri okuyabilir.
Kitaplık tarzındaki hoparlörler, 3 inç woofer'lar ve bas refleksli bağlantı noktalarıyla net sesler ve güçlü baslar sunar. 18 W maksimum çıkış ile küçük alanlarda kaliteli ses deneyimine sahip olabilirsiniz. Ev-ofisler veya yatak odaları için idealdir.
İki renkli merkezi ünite ve hoparlör kabinleri, hi-fi sistemlerinin tasarımını andırır. Dokulu ses kontrol kadranı, hoparlörleri kullanırken hoş bir analog hissi uyandırır. Ünitenin ön kısmında oynatma ve kaynak seçimi için düğmeler bulunur.
Yorumlar