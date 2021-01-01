Kutudaki diğer öğeler
- AC güç adaptörü
- FM anteni
- Uzaktan Kumanda
- 2 x AAA Pil
- Duvara montaj aparatı
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti Belgesi
Süper ince. Çok özellikli.
Alanınız mı az? Eğlencenin keyfini çıkarın. Bu ince, duvara monte edilebilir mikro sistem, internet radyosu ve DAB+'ın yanı sıra Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. CD çalarınızı veya plak çalarınızı bile bağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süper ince. Çok özellikli.
Alanınız mı az? Eğlencenin keyfini çıkarın. Bu ince, duvara monte edilebilir mikro sistem, internet radyosu ve DAB+'ın yanı sıra Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. CD çalarınızı veya plak çalarınızı bile bağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Süper ince. Çok özellikli.
Alanınız mı az? Eğlencenin keyfini çıkarın. Bu ince, duvara monte edilebilir mikro sistem, internet radyosu ve DAB+'ın yanı sıra Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. CD çalarınızı veya plak çalarınızı bile bağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süper ince. Çok özellikli.
Alanınız mı az? Eğlencenin keyfini çıkarın. Bu ince, duvara monte edilebilir mikro sistem, internet radyosu ve DAB+'ın yanı sıra Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. CD çalarınızı veya plak çalarınızı bile bağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
İnternet Radyosu
Toplam:
Dinleyecek bir şey mi arıyorsunuz? Bu mikro sistem, dünyanın dört bir yanındaki binlerce istasyondan parazitsiz dijital veya internet radyosu dinlemenizi sağlar. Bluetooth üzerinden müzik, podcast ve daha fazlasını dinleyebilir, kablolu kaynaklar için ise ses girişini kullanabilirsiniz.
Bu küçük mikro sistem, verilen ayak kullanılarak zemin üzerinde kullanılabilir veya doğrudan duvara monte etmek için ayağı çıkarabilirsiniz. İki tam kapsamlı sürücü, net stereo ses sağlar.
Spotify'dan mı müzik dinliyorsunuz? Bu Bluetooth internet radyosunda Spotify Connect özelliği bulunur. Doğrudan Spotify sunucularından gelen en kaliteli sinyallerle radyodan Spotify dinlerken cep telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanın. İki tam kapsamlı sürücü, net stereo ses sağlar.
Kullanımı kolay uzaktan kumanda, temel sistem işlevlerini parmaklarınızın ucuna getirir. Renkli ekran paneli, Spotify Connect'ten albüm resmini ve şarkı bilgilerini gösterirken internet radyosu veya DAB+ kullandığınızda istasyon logolarını gösterir.
Kullanışlı alarm fonksiyonu, bu ince mikro sistemi yatak odaları için ideal kılar. En sevdiğiniz radyo istasyonunun sesiyle gülümseyerek uyanın veya basit bir alarm tonu seçin.
Ses
Hoparlörler
Tuner/Alım/İletim
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Tasarım
Uyumluluk
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
Ambalaj boyutları
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