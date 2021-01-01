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    İnternet Radyosu

    TAM2805/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Süper ince. Çok özellikli. Süper ince. Çok özellikli. Süper ince. Çok özellikli.
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      İnternet Radyosu

      TAM2805/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Süper ince. Çok özellikli.

      Alanınız mı az? Eğlencenin keyfini çıkarın. Bu ince, duvara monte edilebilir mikro sistem, internet radyosu ve DAB+'ın yanı sıra Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. CD çalarınızı veya plak çalarınızı bile bağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      İnternet Radyosu

      Süper ince. Çok özellikli.

      Alanınız mı az? Eğlencenin keyfini çıkarın. Bu ince, duvara monte edilebilir mikro sistem, internet radyosu ve DAB+'ın yanı sıra Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. CD çalarınızı veya plak çalarınızı bile bağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Süper ince. Çok özellikli.

      Alanınız mı az? Eğlencenin keyfini çıkarın. Bu ince, duvara monte edilebilir mikro sistem, internet radyosu ve DAB+'ın yanı sıra Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. CD çalarınızı veya plak çalarınızı bile bağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      İnternet Radyosu

      Süper ince. Çok özellikli.

      Alanınız mı az? Eğlencenin keyfini çıkarın. Bu ince, duvara monte edilebilir mikro sistem, internet radyosu ve DAB+'ın yanı sıra Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. CD çalarınızı veya plak çalarınızı bile bağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        İnternet Radyosu

        İnternet Radyosu

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        Toplam:

        Süper ince. Çok özellikli.

        • DAB+
        • Spotify Connect
        • Bluetooth®

        Tüm müzikleriniz için tek küçük sistem

        Dinleyecek bir şey mi arıyorsunuz? Bu mikro sistem, dünyanın dört bir yanındaki binlerce istasyondan parazitsiz dijital veya internet radyosu dinlemenizi sağlar. Bluetooth üzerinden müzik, podcast ve daha fazlasını dinleyebilir, kablolu kaynaklar için ise ses girişini kullanabilirsiniz.

        Daha küçük alanlar için ideal

        Bu küçük mikro sistem, verilen ayak kullanılarak zemin üzerinde kullanılabilir veya doğrudan duvara monte etmek için ayağı çıkarabilirsiniz. İki tam kapsamlı sürücü, net stereo ses sağlar.

        Kolay müzik akışı. Olağanüstü dinleme deneyimi

        Spotify'dan mı müzik dinliyorsunuz? Bu Bluetooth internet radyosunda Spotify Connect özelliği bulunur. Doğrudan Spotify sunucularından gelen en kaliteli sinyallerle radyodan Spotify dinlerken cep telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanın. İki tam kapsamlı sürücü, net stereo ses sağlar.

        Kolaylık ve kontrol

        Kullanımı kolay uzaktan kumanda, temel sistem işlevlerini parmaklarınızın ucuna getirir. Renkli ekran paneli, Spotify Connect'ten albüm resmini ve şarkı bilgilerini gösterirken internet radyosu veya DAB+ kullandığınızda istasyon logolarını gösterir.

        Alarm. En sevdiğiniz radyo istasyonu veya alarm tonu ile uyanın

        Kullanışlı alarm fonksiyonu, bu ince mikro sistemi yatak odaları için ideal kılar. En sevdiğiniz radyo istasyonunun sesiyle gülümseyerek uyanın veya basit bir alarm tonu seçin.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Maksimum çıkış gücü (RMS)
          10 W
          Ses geliştirme
          • dijital ses kontrolü
          • Bas Refleks hoparlör sistemi
          • Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Ses modu
          • Pop
          • Jazz
          • Rock
          • Classic
          • Flat
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Dijital yukarı/aşağı
          Frekans tepkisi
          63-20000 Hz
          Hoparlör empedansı
          6 ohm

        • Hoparlörler

          Ses kanalı sayısı
          2,0
          Sürücü yapılandırması
          Tüm seri
          Tam kapsamlı sürücü sayısı
          2
          Tam kapsamlı sürücü çapı
          2,75"

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo tipi
          Dijital
          Radyo bantları
          • FM
          • DAB/DAB+
          • İnternet Radyosu
          Anten
          FM anteni (75 ohm)
          İstasyon hafızaları
          20 FM, 20 DAB
          RDS
          Evet.

        • Bağlantı

          WiFi
          802.11 a/b/g/n
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          Bluetooth mesafesi
          10 M (boş alan)
          Bluetooth sürümü
          4,2
          Ses girişi
          3,5 mm
          Kulaklık jakı
          1x 3,5 mm
          Akıllı Ev
          Spotify Connect
          DLNA Standardı
          geçersiz

        • Kullanılabilirlik

          Saat güncellemesi
          DAB / İnternet radyosu
          Ekran tipi
          2,4 inç TFT
          Ekran Geliştirmeleri
          Parlaklık Kontrolü
          Alarmlar
          Evet, Sesli Alarm, İnternet radyosu, DAB, FM
          Alarm sayısı
          2
          Uyku zamanlayıcısı
          Evet
          Uzaktan Kumanda
          Evet

        • Tasarım

          Sistem bileşenleri
          Ana ünite
          Duvara monte edilebilir
          Evet

        • Uyumluluk

          Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü
          Hayır

        • Güç

          Adaptör tipi
          AC harici
          Güç kaynağı
          110-240 V, 50/60 Hz

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC güç adaptörü
          • FM anteni
          • Uzaktan Kumanda
          • 2 x AAA Pil
          • Duvara montaj aparatı
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Garanti Belgesi

        • Boyutlar

          Ana Ünite (G x Y x D)
          400 x 220 x 110  mm
          Ana Ünite Ağırlığı
          1,71  kg

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          15,6  cm
          EAN
          48 95229 10777 9
          Brüt ağırlık
          2,807  kg
          Yükseklik
          31,5  cm
          Net ağırlık
          1,707  kg
          Dara ağırlığı
          1,1  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Kutu
          Raf yerleşimi tipi
          Döşeme
          Genişlik
          45,5  cm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC güç adaptörü
        • FM anteni
        • Uzaktan Kumanda
        • 2 x AAA Pil
        • Duvara montaj aparatı
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Garanti Belgesi

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