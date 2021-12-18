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Üretimden kaldırıldı

İnternet Radyosu

TAM2805/10

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Süper ince. Çok özellikli.

Alanınız mı az? Eğlencenin keyfini çıkarın. Bu ince, duvara monte edilebilir mikro sistem, internet radyosu ve DAB+'ın yanı sıra Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. CD çalarınızı veya plak çalarınızı bile bağlayabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Süper ince. Çok özellikli.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Tüm müzikleriniz için tek küçük sistem

Dinleyecek bir şey mi arıyorsunuz? Bu mikro sistem, dünyanın dört bir yanındaki binlerce istasyondan parazitsiz dijital veya internet radyosu dinlemenizi sağlar. Bluetooth üzerinden müzik, podcast ve daha fazlasını dinleyebilir, kablolu kaynaklar için ise ses girişini kullanabilirsiniz.

Daha küçük alanlar için ideal

Bu küçük mikro sistem, verilen ayak kullanılarak zemin üzerinde kullanılabilir veya doğrudan duvara monte etmek için ayağı çıkarabilirsiniz. İki tam kapsamlı sürücü, net stereo ses sağlar.

Kolay müzik akışı. Olağanüstü dinleme deneyimi

Spotify'dan mı müzik dinliyorsunuz? Bu Bluetooth internet radyosunda Spotify Connect özelliği bulunur. Doğrudan Spotify sunucularından gelen en kaliteli sinyallerle radyodan Spotify dinlerken cep telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanın. İki tam kapsamlı sürücü, net stereo ses sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

18/12/2021

Türkiye

Türkiye

Muhteşem

Benim gibi radyo tiryakileri için inanılmaz özellikler sunuyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAM2805 İnternet Radyosu için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-08-18

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAM2805 İnternet Radyosu için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-08-18

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