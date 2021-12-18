2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Süper ince. Çok özellikli.
Alanınız mı az? Eğlencenin keyfini çıkarın. Bu ince, duvara monte edilebilir mikro sistem, internet radyosu ve DAB+'ın yanı sıra Spotify Connect uyumluluğu ve Bluetooth akışı sağlar. CD çalarınızı veya plak çalarınızı bile bağlayabilirsiniz.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Dinleyecek bir şey mi arıyorsunuz? Bu mikro sistem, dünyanın dört bir yanındaki binlerce istasyondan parazitsiz dijital veya internet radyosu dinlemenizi sağlar. Bluetooth üzerinden müzik, podcast ve daha fazlasını dinleyebilir, kablolu kaynaklar için ise ses girişini kullanabilirsiniz.
Bu küçük mikro sistem, verilen ayak kullanılarak zemin üzerinde kullanılabilir veya doğrudan duvara monte etmek için ayağı çıkarabilirsiniz. İki tam kapsamlı sürücü, net stereo ses sağlar.
Spotify'dan mı müzik dinliyorsunuz? Bu Bluetooth internet radyosunda Spotify Connect özelliği bulunur. Doğrudan Spotify sunucularından gelen en kaliteli sinyallerle radyodan Spotify dinlerken cep telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanın. İki tam kapsamlı sürücü, net stereo ses sağlar.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Mg59
18/12/2021
Türkiye
Muhteşem
Benim gibi radyo tiryakileri için inanılmaz özellikler sunuyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAM2805 İnternet Radyosu için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-08-18
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAM2805 İnternet Radyosu için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-08-18