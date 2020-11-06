Kutudaki diğer öğeler
- AC güç adaptörü
- FM anteni
- Uzaktan Kumanda
- 2 x AAA Pil
- Duvara montaj aparatı
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti Belgesi
Süper ince. Her şeyi oynatır.
Alanınız mı az? Duvara monte edilebilen bu ince mikro sistem; Bluetooth üzerinden podcast yayınlamanızı, müzik dinlemenizi ve daha fazlasını yapabilmenizi sağlar. Parazitsiz DAB+ dijital radyo yayınlarına da erişebilir, ayrıca CD çalarınızı ya da plak çalarınızı ses girişi aracılığıyla bağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süper ince. Her şeyi oynatır.
Alanınız mı az? Duvara monte edilebilen bu ince mikro sistem; Bluetooth üzerinden podcast yayınlamanızı, müzik dinlemenizi ve daha fazlasını yapabilmenizi sağlar. Parazitsiz DAB+ dijital radyo yayınlarına da erişebilir, ayrıca CD çalarınızı ya da plak çalarınızı ses girişi aracılığıyla bağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Süper ince. Her şeyi oynatır.
Alanınız mı az? Duvara monte edilebilen bu ince mikro sistem; Bluetooth üzerinden podcast yayınlamanızı, müzik dinlemenizi ve daha fazlasını yapabilmenizi sağlar. Parazitsiz DAB+ dijital radyo yayınlarına da erişebilir, ayrıca CD çalarınızı ya da plak çalarınızı ses girişi aracılığıyla bağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süper ince. Her şeyi oynatır.
Alanınız mı az? Duvara monte edilebilen bu ince mikro sistem; Bluetooth üzerinden podcast yayınlamanızı, müzik dinlemenizi ve daha fazlasını yapabilmenizi sağlar. Parazitsiz DAB+ dijital radyo yayınlarına da erişebilir, ayrıca CD çalarınızı ya da plak çalarınızı ses girişi aracılığıyla bağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
DAB+ Radyo
Toplam:
Müzik dinleyip kayıt mı çalıyorsunuz yoksa radyo dinlemeyi mi tercih ediyorsunuz? Çoklu Bluetooth eşleştirme özelliği sayesinde kablosuz cihazlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Kablolu kaynaklar için ses girişi de sağlanmıştır. Dijital radyo tuner, kristal netliğinde sinyal alımı sağlar.
Bu ince mikro sistem, küçük alanlar için mükemmeldir. Verilen ayağı kullanarak zemin üzerinde bırakabilir veya doğrudan duvara monte etmek için ayağı çıkarabilirsiniz. İki tam kapsamlı sürücü, net stereo ses sağlar.
Kullanımı kolay uzaktan kumanda, temel sistem özelliklerini parmaklarınızın ucuna taşır, böylece atmosferi bozmadan ortamı kontrol edebilirsiniz. Net gösterge panelinde DAB istasyonu bilgileri ve şarkı adları gösterilir.
Ses
Hoparlörler
Tuner/Alım/İletim
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Tasarım
Uyumluluk
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
Ambalaj boyutları
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