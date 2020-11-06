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    DAB+ Radyo

    TAM2505/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Süper ince. Her şeyi oynatır. Süper ince. Her şeyi oynatır. Süper ince. Her şeyi oynatır.
      -{discount-value}

      DAB+ Radyo

      TAM2505/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Süper ince. Her şeyi oynatır.

      Alanınız mı az? Duvara monte edilebilen bu ince mikro sistem; Bluetooth üzerinden podcast yayınlamanızı, müzik dinlemenizi ve daha fazlasını yapabilmenizi sağlar. Parazitsiz DAB+ dijital radyo yayınlarına da erişebilir, ayrıca CD çalarınızı ya da plak çalarınızı ses girişi aracılığıyla bağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      DAB+ Radyo

      Süper ince. Her şeyi oynatır.

      Alanınız mı az? Duvara monte edilebilen bu ince mikro sistem; Bluetooth üzerinden podcast yayınlamanızı, müzik dinlemenizi ve daha fazlasını yapabilmenizi sağlar. Parazitsiz DAB+ dijital radyo yayınlarına da erişebilir, ayrıca CD çalarınızı ya da plak çalarınızı ses girişi aracılığıyla bağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Süper ince. Her şeyi oynatır.

      Alanınız mı az? Duvara monte edilebilen bu ince mikro sistem; Bluetooth üzerinden podcast yayınlamanızı, müzik dinlemenizi ve daha fazlasını yapabilmenizi sağlar. Parazitsiz DAB+ dijital radyo yayınlarına da erişebilir, ayrıca CD çalarınızı ya da plak çalarınızı ses girişi aracılığıyla bağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      DAB+ Radyo

      Süper ince. Her şeyi oynatır.

      Alanınız mı az? Duvara monte edilebilen bu ince mikro sistem; Bluetooth üzerinden podcast yayınlamanızı, müzik dinlemenizi ve daha fazlasını yapabilmenizi sağlar. Parazitsiz DAB+ dijital radyo yayınlarına da erişebilir, ayrıca CD çalarınızı ya da plak çalarınızı ses girişi aracılığıyla bağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        DAB+ Radyo

        DAB+ Radyo

        - {discount-value}

        Toplam:

        Süper ince. Her şeyi oynatır.

        • Bluetooth®

        Tüm müzikleriniz için tek küçük sistem

        Müzik dinleyip kayıt mı çalıyorsunuz yoksa radyo dinlemeyi mi tercih ediyorsunuz? Çoklu Bluetooth eşleştirme özelliği sayesinde kablosuz cihazlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Kablolu kaynaklar için ses girişi de sağlanmıştır. Dijital radyo tuner, kristal netliğinde sinyal alımı sağlar.

        Evinize canlılık katın

        Bu ince mikro sistem, küçük alanlar için mükemmeldir. Verilen ayağı kullanarak zemin üzerinde bırakabilir veya doğrudan duvara monte etmek için ayağı çıkarabilirsiniz. İki tam kapsamlı sürücü, net stereo ses sağlar.

        Kolaylık ve kontrol

        Kullanımı kolay uzaktan kumanda, temel sistem özelliklerini parmaklarınızın ucuna taşır, böylece atmosferi bozmadan ortamı kontrol edebilirsiniz. Net gösterge panelinde DAB istasyonu bilgileri ve şarkı adları gösterilir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Maksimum çıkış gücü (RMS)
          10 W
          Ses geliştirme
          • dijital ses kontrolü
          • Bas Refleks hoparlör sistemi
          • Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Ses modu
          • Pop
          • Jazz
          • Rock
          • Classic
          • Flat
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Dijital yukarı/aşağı
          Frekans tepkisi
          63-20000 Hz
          Hoparlör empedansı
          6 ohm

        • Hoparlörler

          Ses kanalı sayısı
          2,0
          Sürücü yapılandırması
          Tüm seri
          Tam kapsamlı sürücü sayısı
          2
          Tam kapsamlı sürücü çapı
          2,75"

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo tipi
          Dijital
          Radyo bantları
          • FM
          • DAB/DAB+
          Anten
          FM anteni (75 ohm)
          İstasyon hafızaları
          20 FM, 20 DAB
          RDS
          Evet.

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          Bluetooth mesafesi
          10 M (boş alan)
          Bluetooth sürümü
          4,2
          Ses girişi
          3,5 mm
          Kulaklık jakı
          1x 3,5 mm
          Akıllı Ev
          geçersiz
          DLNA Standardı
          geçersiz

        • Kullanılabilirlik

          Saat güncellemesi
          DAB
          Ekran tipi
          LCD
          Ekran Geliştirmeleri
          Parlaklık Kontrolü
          Alarmlar
          Evet, Sesli Alarm, DAB, FM, Bluetooth
          Alarm sayısı
          2
          Uyku zamanlayıcısı
          Evet
          Uzaktan Kumanda
          Evet

        • Tasarım

          Sistem bileşenleri
          Ana ünite
          Duvara monte edilebilir
          Evet

        • Uyumluluk

          Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü
          Hayır

        • Güç

          Adaptör tipi
          AC harici
          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC güç adaptörü
          • FM anteni
          • Uzaktan Kumanda
          • 2 x AAA Pil
          • Duvara montaj aparatı
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Garanti Belgesi

        • Boyutlar

          Ana Ünite (G x Y x D)
          400 x 220 x 110  mm
          Ana Ünite Ağırlığı
          1,71  kg

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          15,6  cm
          EAN
          48 95229 10316 0
          Brüt ağırlık
          2,807  kg
          Yükseklik
          31,5  cm
          Net ağırlık
          1,707  kg
          Dara ağırlığı
          1,1  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Kutu
          Raf yerleşimi tipi
          Döşeme
          Genişlik
          45,5  cm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC güç adaptörü
        • FM anteni
        • Uzaktan Kumanda
        • 2 x AAA Pil
        • Duvara montaj aparatı
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Garanti Belgesi

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