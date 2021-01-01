Ev, müziğinizin olduğu yerdir

Kendinizi evinizde gibi hissetmenizi sağlayan Bluetooth hoparlör ile dinlenin. En sevdiğiniz şarkılar için 20 saat oynatma süresi ve power-bank işlevi sunar. Yün karışımlı kumaşı ve parlak çelik üst plakasıyla en minimalist iç mekanlara bile uyum sağlar.