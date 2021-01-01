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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAJS50/00
Ev, müziğinizin olduğu yerdir
Kendinizi evinizde gibi hissetmenizi sağlayan Bluetooth hoparlör ile dinlenin. En sevdiğiniz şarkılar için 20 saat oynatma süresi ve power-bank işlevi sunar. Yün karışımlı kumaşı ve parlak çelik üst plakasıyla en minimalist iç mekanlara bile uyum sağlar.
Bluetooth®
30 W Çıkış Gücü
20 saatlik oynatma süresi
Dahili power-bank işlevi
Georg Jensen ile birlikte tasarlanan bu kompakt Bluetooth hoparlör, sade olduğu kadar çarpıcıdır da. Parlak çelikten üst plaka, dokulu Kvadrat hoparlör kumaşıyla muhteşem bir kontrast oluşturur. Sade tasarımla uyum içindeki marka imzaları, Philips ve Georg Jensen iş birliğine bir saygı duruşu niteliği taşır.
Bu hoparlör, üstün kaliteli ürünler üreten Kvadrat tarafından tasarlanmış birinci sınıf hoparlör kumaşıyla kaplanmıştır. Yün karışımlı bu mükemmel materyal akustik olarak şeffaftır, bu sayede hoparlörden odanıza serbestçe ses akışı sağlanır.
Tam şarjda 20 saat oynatma süresi sunan pile ve 20 metreye kadar kablosuz kapsama alanına sahiptir. Stereo müzik keyfi için aynı model Philips Georg Jensen hoparlörle eşleştirebilirsiniz. Hoparlör eşleştirme düğmesine basmanız yeterlidir.
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