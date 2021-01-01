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Üretimden kaldırıldı

Philips Georg Jensen hoparlör

TAJS50/00

Ev, müziğinizin olduğu yerdir

Kendinizi evinizde gibi hissetmenizi sağlayan Bluetooth hoparlör ile dinlenin. En sevdiğiniz şarkılar için 20 saat oynatma süresi ve power-bank işlevi sunar. Yün karışımlı kumaşı ve parlak çelik üst plakasıyla en minimalist iç mekanlara bile uyum sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Ev, müziğinizin olduğu yerdir

  • Bluetooth®

  • 30 W Çıkış Gücü

  • 20 saatlik oynatma süresi

  • Dahili power-bank işlevi

Philips ve Georg Jensen Koleksiyonu

Philips ve Georg Jensen Koleksiyonu

Georg Jensen ile birlikte tasarlanan bu kompakt Bluetooth hoparlör, sade olduğu kadar çarpıcıdır da. Parlak çelikten üst plaka, dokulu Kvadrat hoparlör kumaşıyla muhteşem bir kontrast oluşturur. Sade tasarımla uyum içindeki marka imzaları, Philips ve Georg Jensen iş birliğine bir saygı duruşu niteliği taşır.

Kvadrat hoparlör kumaşı. Sesi ulaştırmak için tasarlandı

Kvadrat hoparlör kumaşı. Sesi ulaştırmak için tasarlandı

Bu hoparlör, üstün kaliteli ürünler üreten Kvadrat tarafından tasarlanmış birinci sınıf hoparlör kumaşıyla kaplanmıştır. Yün karışımlı bu mükemmel materyal akustik olarak şeffaftır, bu sayede hoparlörden odanıza serbestçe ses akışı sağlanır.

20 saatlik oynatma süresi. Stereo ses için eşleştirme

20 saatlik oynatma süresi. Stereo ses için eşleştirme

Tam şarjda 20 saat oynatma süresi sunan pile ve 20 metreye kadar kablosuz kapsama alanına sahiptir. Stereo müzik keyfi için aynı model Philips Georg Jensen hoparlörle eşleştirebilirsiniz. Hoparlör eşleştirme düğmesine basmanız yeterlidir.

Teknik Özellikler

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