Müziğinizi yanınızda taşıyın ve stilinizi yansıtın.

Hoş kıvrımlara ve dokulara sahiptir. Yün karışımlı kumaşı ve parlak çelik üst plakasıyla bu küçük Bluetooth hoparlör, gittiğiniz her yerde tüm dikkatleri üzerine çeker. Net bir ses ve 6 saate kadar oynatma süresi sunar.