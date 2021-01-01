2 yıl garanti
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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAJS30/00
Müziğinizi yanınızda taşıyın ve stilinizi yansıtın.
Hoş kıvrımlara ve dokulara sahiptir. Yün karışımlı kumaşı ve parlak çelik üst plakasıyla bu küçük Bluetooth hoparlör, gittiğiniz her yerde tüm dikkatleri üzerine çeker. Net bir ses ve 6 saate kadar oynatma süresi sunar.
Bluetooth®
4 W Çıkış Gücü
6 saat oynatma süresi
IPX7 su geçirmez
Georg Jensen'le birlikte tasarlanan bu küçük ve kıvrımlı Bluetooth hoparlör, sade olduğu kadar çarpıcıdır da. Parlak çelikten üst plaka, dokulu Kvadrat hoparlör kumaşıyla muhteşem bir kontrast oluşturur. Sade tasarımla uyum içindeki marka imzaları, Philips ve Georg Jensen iş birliğine bir saygı duruşu niteliği taşır.
Bu hoparlör, üstün kaliteli ürünler üreten Kvadrat tarafından tasarlanmış birinci sınıf hoparlör kumaşıyla kaplanmıştır. Yün karışımlı bu mükemmel materyal akustik olarak şeffaftır, bu sayede hoparlörden odanıza serbestçe ses akışı sağlanır.
Pil, tam şarjda 6 saat oynatma süresi sunar ve hoparlörün üzerinde ses düzeyi kontrolü için düğmeler bulunur. Stereo müzik keyfi için aynı model Philips Georg Jensen hoparlörle eşleştirebilirsiniz. 2 saniye boyunca güç düğmesini basılı tutmanız yeterlidir.
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