Özgürce deneyimleyin

Bu gürültü önleme özellikli kablosuz kulaklıklarla çalışırken veya oyun oynarken kendinizi akışa kaptırın! Uyarlanabilir gürültü önleme özelliği ve konforlu kulaklık başlıklarıyla kendinizi akışa bırakırsınız. Zengin ve ayrıntılı ses elde edersiniz, ayrıca oyunlar ve filmler için düşük gecikme ayarı mevcuttur.