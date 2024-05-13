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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAH6509BK/00
Özgürce deneyimleyin
Bu gürültü önleme özellikli kablosuz kulaklıklarla çalışırken veya oyun oynarken kendinizi akışa kaptırın! Uyarlanabilir gürültü önleme özelliği ve konforlu kulaklık başlıklarıyla kendinizi akışa bırakırsınız. Zengin ve ayrıntılı ses elde edersiniz, ayrıca oyunlar ve filmler için düşük gecikme ayarı mevcuttur.
Gürültü Engelleyici Pro
Kulak üstü uyum
Doğal ses. Dinamik Bas
70 saate kadar oynatma süresi
Uyarlanabilir gürültü önleme özelliği,rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüyü gerçek zamanlı olarak önlemek için çevrenize hızla tepki verir. Etrafınızda neler olduğunu duymak istiyorsanız Farkındalık Modu dışarıdan gelen seslerin duyulmasını sağlar. Hızlı Farkındalık sesleri geliştirir,böylece kulaklığınızı çıkarmadan sohbet edebilirsiniz.
Yuvarlak kulaklık başlıkları ve şık çerçevesi,bu kulak üstü kulaklıklara farklı bir tarz hissi verir. Hafızalı köpükten kulak başlığı yastıkları uzun süre dinleme sırasında rahat etmenizi sağlar ve kulaklık başları,cebinizde veya çantanızda kolayca saklamak için düz olarak katlanıp içe doğru döner.
40 mm sürücülerden gelen zengin sesin ve kulak üstü yerleşiminden gelen güzel pasif gürültü yalıtımının keyfini çıkarın. Sesi açmadan en sevdiğiniz bas seslerinin tam gücünün keyfini çıkarmak için çok işlevli düğme veya Philips Headphones uygulaması üzerinden Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmeniz yeterlidir.
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