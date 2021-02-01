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    • TV'den konferans aramalarına kadar mükemmel ses. TV'den konferans aramalarına kadar mükemmel ses. TV'den konferans aramalarına kadar mükemmel ses.
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      Kablosuz TV kulaklığı

      TAH6206BK/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      TV'den konferans aramalarına kadar mükemmel ses.

      Gizli fısıltılar, araba kovalamacaları veya kristal netliğinde konferans aramaları; ister en sevdiğiniz diziyi izleyip dinlenirken ister evden çalışırken bu kablosuz kulak üstü TV kulaklıkları ile net ve gecikmesiz bir şekilde mükemmel ses kalitesini deneyimleyebilirsiniz.

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      Kablosuz TV kulaklığı

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      Bu ürün
      Kablosuz TV kulaklığı
      - {discount-value}

      Kablosuz TV kulaklığı

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      TV'den konferans aramalarına kadar mükemmel ses.

      • Kablosuz TV kulaklığı
      • Bluetooth dongle
      • Düşük gecikme süresi
      • 18 saat oynatma süresi
      Tüm filmler, tüm programlar. Başkalarını rahatsız etmeden dinleyin

      Tüm filmler, tüm programlar. Başkalarını rahatsız etmeden dinleyin

      Mükemmel ayarlanmış 40 mm sürücüler, izlemek istediğiniz her şey için mükemmel bas ve net, zengin ses sunar. Tam boy kulaklık başlıkları, mükemmel pasif gürültü yalıtımı için kulak üstü uyum sunar. Bu sayede hiçbir diyaloğu kaçırmazsınız ve diğerlerini rahatsız etmezsiniz.

      Mükemmel diyalog senkronizasyonu. Düşük gecikme süresi Bluetooth dongle

      Mükemmel diyalog senkronizasyonu. Düşük gecikme süresi Bluetooth dongle

      Son derece kesintisiz, düşük gecikme süreli Bluetooth bağlantısı, kablosuz kulaklıklarla TV izlerken oluşabilecek senkronizasyon sorunlarını yaşamamanızı sağlar. Ses efektlerini ve diyalogları, ekrandaki görüntüler ile mükemmel senkronize bir şekilde duyarsınız. İlk kullanımda eşleştirmek için dongle'a basmanız yeterlidir.

      Hafif ve rahat

      Hafif ve rahat

      Hafif tasarımı son derece rahattır. Geceleri art arda dizi izlerken komşuları rahatsız etmek istemiyorsanız mükemmel bir seçimdir! Kafa bandı ve yumuşak, yastıklamalı kulaklık başlıkları ayarlanabilirdir. Böylece size en uygun yerleşim şeklini kolayca bulabilirsiniz.

      Saniyeler içinde kurun

      Saniyeler içinde kurun

      Birlikte verilen 3,5 mm kabloyu TV'nizin kulaklık çıkış soketine takın ve dongle'ı kablonun diğer ucuna bağlayın. Ardından dongle'ı televizyonun USB soketine takın. PC'nize bağlamak için dongle'ı USB soketine takın ve ses yapılandırmasını buna göre ayarlayın.

      Tam şarjla 18 saat oynatma süresi*

      18 saat oynatma süresiyle aksiyonun hiçbir anını kaçırmayacaksınız. Birlikte verilen USB-C kablosu ile tam şarj 2 saat sürer. Şarjınızın azaldığını fark ederseniz 15 dakikalık hızlı şarj ile bir saat daha kullanabilirsiniz. Bir bölüm daha izlemek için mükemmel bir seçenek!

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Frekans aralığı
        20 - 20.000 Hz
        Hoparlör çapı
        40 mm
        Empedans
        24 Ohm
        Maksimum güç girişi
        30 mW
        Hassasiyet
        118 dB (1K Hz)
        Sürücü tipi
        Dinamik

      • Bağlantı

        Bluetooth sürümü
        5,1
        Kablosuz
        Evet
        Bluetooth profilleri
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Çıkarılabilir kablo
        Evet
        Maksimum menzil
        En fazla 10  m
        Çok noktalı bağlantı
        Evet
        Desteklenen codec
        SBC
        Kablosuz iletim türü
        Bluetooth

      • Dış Karton

        Uzunluk
        32.5  cm
        Ambalaj sayısı
        3
        Genişlik
        26  cm
        Brüt ağırlık
        2.271  kg
        Yükseklik
        32.5  cm
        GTIN
        1 48 95229 11774 4
        Net ağırlık
        0.819  kg
        Dara ağırlığı
        1.452  kg

      • Kullanılabilirlik

        Otomatik kapatma
        Evet
        Ses seviyesi kontrolü
        Evet
        Kontrol türü
        Düğme

      • Güç

        Şarj edilebilir
        Evet
        Pil sayısı
        1 adet
        Müzik çalma süresi
        18  saat
        Konuşma süresi
        20 sa *
        Şarj süresi
        2  saat
        Hızlı şarj süresi
        15 mins for 1 hr
        Pil ağırlığı (Toplam)
        13.5  g
        Pil kapasitesi (Kulaklık)
        750  mAh
        Pil ömrü bekleme süresi
        150 hr
        Pil tipi (Kulaklık)
        Lityum iyon (dahili)

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        31.3  cm
        Ambalaj türü
        Kutu
        Raf yerleşimi tipi
        Asılabilir
        Genişlik
        24  cm
        Derinlik
        10  cm
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        EAN
        48 95229 11774 7
        Brüt ağırlık
        0.607  kg
        Net ağırlık
        0.273  kg
        Dara ağırlığı
        0.334  kg

      • Ürün boyutları

        Yükseklik
        20  cm
        Genişlik
        19  cm
        Derinlik
        8  cm
        Ağırlık
        0.205  kg

      • Aksesuarlar

        Diğerleri
        2 adet ekstra yastık
        Ses kablosu
        3,5 mm stereo kablo, U=1,5 m
        Hızlı Başlangıç Kılavuzu
        Evet
        Şarj kablosu
        USB-C kablosu, 500 mm
        Birlikte verilen adaptörler
        USB dongle

      • Tasarım

        Renk
        Siyah
        Kullanım şıklığı
        Kafa bandı
        Kulak bağlantısı malzemesi
        Sentetik deri
        Kulağa uyan tasarım
        Kulak üstü
        Kulaklık başlığı tipi
        Arkası kapalı

      • Telekomünikasyon

        Arama mikrofonu
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20196 5

      • Sesli asistan

        Sesli asistan uyumlu
        • Apple Siri
        • Google Asistan
        Sesli asistan etkinleştirme
        Manuel
        Sesli asistan desteği
        Evet

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