Gizli fısıltılar, araba kovalamacaları veya kristal netliğinde konferans aramaları; ister en sevdiğiniz diziyi izleyip dinlenirken ister evden çalışırken bu kablosuz kulak üstü TV kulaklıkları ile net ve gecikmesiz bir şekilde mükemmel ses kalitesini deneyimleyebilirsiniz.
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Kablosuz TV kulaklığı
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TV'den konferans aramalarına kadar mükemmel ses.
Kablosuz TV kulaklığı
Bluetooth dongle
Düşük gecikme süresi
18 saat oynatma süresi
Tüm filmler, tüm programlar. Başkalarını rahatsız etmeden dinleyin
Mükemmel ayarlanmış 40 mm sürücüler, izlemek istediğiniz her şey için mükemmel bas ve net, zengin ses sunar. Tam boy kulaklık başlıkları, mükemmel pasif gürültü yalıtımı için kulak üstü uyum sunar. Bu sayede hiçbir diyaloğu kaçırmazsınız ve diğerlerini rahatsız etmezsiniz.
Mükemmel diyalog senkronizasyonu. Düşük gecikme süresi Bluetooth dongle
Son derece kesintisiz, düşük gecikme süreli Bluetooth bağlantısı, kablosuz kulaklıklarla TV izlerken oluşabilecek senkronizasyon sorunlarını yaşamamanızı sağlar. Ses efektlerini ve diyalogları, ekrandaki görüntüler ile mükemmel senkronize bir şekilde duyarsınız. İlk kullanımda eşleştirmek için dongle'a basmanız yeterlidir.
Hafif ve rahat
Hafif tasarımı son derece rahattır. Geceleri art arda dizi izlerken komşuları rahatsız etmek istemiyorsanız mükemmel bir seçimdir! Kafa bandı ve yumuşak, yastıklamalı kulaklık başlıkları ayarlanabilirdir. Böylece size en uygun yerleşim şeklini kolayca bulabilirsiniz.
Saniyeler içinde kurun
Birlikte verilen 3,5 mm kabloyu TV'nizin kulaklık çıkış soketine takın ve dongle'ı kablonun diğer ucuna bağlayın. Ardından dongle'ı televizyonun USB soketine takın. PC'nize bağlamak için dongle'ı USB soketine takın ve ses yapılandırmasını buna göre ayarlayın.
Tam şarjla 18 saat oynatma süresi*
18 saat oynatma süresiyle aksiyonun hiçbir anını kaçırmayacaksınız. Birlikte verilen USB-C kablosu ile tam şarj 2 saat sürer. Şarjınızın azaldığını fark ederseniz 15 dakikalık hızlı şarj ile bir saat daha kullanabilirsiniz. Bir bölüm daha izlemek için mükemmel bir seçenek!
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