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    Kablosuz TV kulaklığı

    TAH6005BK/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Programlar, filmler ve daha fazlası için mükemmel ses Programlar, filmler ve daha fazlası için mükemmel ses Programlar, filmler ve daha fazlası için mükemmel ses
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      Kablosuz TV kulaklığı

      TAH6005BK/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Programlar, filmler ve daha fazlası için mükemmel ses

      En sevdiğiniz programları ve filmleri kimseyi rahatsız etmeden izleyin! Bu kablosuz kulak üstü TV kulaklıkları, net ve gecikmesiz sesle birlikte mükemmel bir bas sunar. 100 metrelik etkileyici bir kablosuz kapsama alanına sahiptir. Tüm faydaları görün

      Kablosuz TV kulaklığı

      Programlar, filmler ve daha fazlası için mükemmel ses

      En sevdiğiniz programları ve filmleri kimseyi rahatsız etmeden izleyin! Bu kablosuz kulak üstü TV kulaklıkları, net ve gecikmesiz sesle birlikte mükemmel bir bas sunar. 100 metrelik etkileyici bir kablosuz kapsama alanına sahiptir. Tüm faydaları görün

      Programlar, filmler ve daha fazlası için mükemmel ses

      En sevdiğiniz programları ve filmleri kimseyi rahatsız etmeden izleyin! Bu kablosuz kulak üstü TV kulaklıkları, net ve gecikmesiz sesle birlikte mükemmel bir bas sunar. 100 metrelik etkileyici bir kablosuz kapsama alanına sahiptir. Tüm faydaları görün

      Kablosuz TV kulaklığı

      Programlar, filmler ve daha fazlası için mükemmel ses

      En sevdiğiniz programları ve filmleri kimseyi rahatsız etmeden izleyin! Bu kablosuz kulak üstü TV kulaklıkları, net ve gecikmesiz sesle birlikte mükemmel bir bas sunar. 100 metrelik etkileyici bir kablosuz kapsama alanına sahiptir. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz TV kulaklığı

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Programlar, filmler ve daha fazlası için mükemmel ses

        • 30 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Siyah

        Tüm filmler, tüm programlar. Başkalarını rahatsız etmeden dinleyin

        Mükemmel ayarlanmış 30 mm sürücüler, izlemek istediğiniz her şey için mükemmel bas ve net, zengin ses sunar. Tam boy kulaklık başlıkları, mükemmel pasif gürültü yalıtımı için kulak üstü uyum sunar. Bu sayede hiçbir diyaloğu kaçırmazsınız ve diğerlerini rahatsız etmezsiniz.

        Otomatik ayarlı FM kablosuz bağlantı

        Bu kablosuz TV kulaklıkları, otomatik olarak mevcut en iyi FM bağlantısını seçer, gecikme olmadan kristal netliğinde ses sunar. Hiçbir şeyi ayarlamanıza gerek kalmaz. 100 m kapsama alanıyla evinizin her yerinde kolayca müzik dinleyebilirsiniz.

        Hafif ve rahat

        Hafif tasarımı oldukça rahattır. Geceleri art arda dizi izlerken bebeğinizi uyandırmak istemiyorsanız mükemmel bir seçimdir! Yastıklı kafa bandı ve kulaklık başlıkları ayarlanabilirdir. Böylece size en uygun uyumu kolayca bulabilirsiniz.

        Tek şarjla 18 saat oynatma süresi

        Birlikte verilen, şarj edilebilir AAA pil, tek bir şarjla 18 saate kadar oynatma süresi sunar. Şarj işlemi 6 saat sürer.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Frekans tepkisi
          20 - 20000  Hz
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Hoparlör çapı
          30 mm
          Bozulma
          1 KHz'de < %1 THD
          S/N Oranı
          > 60 dB
          Empedans
          24  ohm
          Maksimum güç girişi
          20  mW
          Hassasiyet
          1000 Hz'de 115  dB

        • Güç

          Pil tipi
          AAA
          Şarj süresi
          6  saat
          Pilin çalıştırma süresi
          18 saat
          Güç kaynağı
          Kablo

        • Tuner/Alım/İletim

          Otomatik ayarlı
          Evet
          Anten konumu
          Dış
          Radyo Bantları
          FM
          Verici kapsama alanı
          100 m

        • Bağlantı

          Ses girişi (3,5 mm)
          verici üzerinde

        • Aksesuarlar

          AC/DC adaptörü
          Evet
          3,5 mm ses kablosu
          Evet
          Anten tüpü
          Evet
          Dahili
          İngiliz prizi
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          48 95229 11122 6
          Derinlik
          10  cm
          Brüt ağırlık
          0,926  kg
          Yükseklik
          31,3  cm
          Net ağırlık
          0,598  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Kutu
          Dara ağırlığı
          0,328  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Genişlik
          24  cm

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          GTIN
          1 48 95229 11122 3
          Brüt ağırlık
          3,314  kg
          Yükseklik
          32,5  cm
          Uzunluk
          32,5  cm
          Net ağırlık
          1,794  kg
          Dara ağırlığı
          1,52  kg
          Genişlik
          26  cm

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          19*8*20 cm
          Ağırlık
          0,207  kg

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