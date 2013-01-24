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Programlar, filmler ve daha fazlası için mükemmel ses
En sevdiğiniz programları ve filmleri kimseyi rahatsız etmeden izleyin! Bu kablosuz kulak üstü TV kulaklıkları, net ve gecikmesiz sesle birlikte mükemmel bir bas sunar. 100 metrelik etkileyici bir kablosuz kapsama alanına sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Programlar, filmler ve daha fazlası için mükemmel ses
En sevdiğiniz programları ve filmleri kimseyi rahatsız etmeden izleyin! Bu kablosuz kulak üstü TV kulaklıkları, net ve gecikmesiz sesle birlikte mükemmel bir bas sunar. 100 metrelik etkileyici bir kablosuz kapsama alanına sahiptir. Tüm faydaları görün
Programlar, filmler ve daha fazlası için mükemmel ses
En sevdiğiniz programları ve filmleri kimseyi rahatsız etmeden izleyin! Bu kablosuz kulak üstü TV kulaklıkları, net ve gecikmesiz sesle birlikte mükemmel bir bas sunar. 100 metrelik etkileyici bir kablosuz kapsama alanına sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Programlar, filmler ve daha fazlası için mükemmel ses
En sevdiğiniz programları ve filmleri kimseyi rahatsız etmeden izleyin! Bu kablosuz kulak üstü TV kulaklıkları, net ve gecikmesiz sesle birlikte mükemmel bir bas sunar. 100 metrelik etkileyici bir kablosuz kapsama alanına sahiptir. Tüm faydaları görün
Kablosuz TV kulaklığı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Mükemmel ayarlanmış 30 mm sürücüler, izlemek istediğiniz her şey için mükemmel bas ve net, zengin ses sunar. Tam boy kulaklık başlıkları, mükemmel pasif gürültü yalıtımı için kulak üstü uyum sunar. Bu sayede hiçbir diyaloğu kaçırmazsınız ve diğerlerini rahatsız etmezsiniz.
Bu kablosuz TV kulaklıkları, otomatik olarak mevcut en iyi FM bağlantısını seçer, gecikme olmadan kristal netliğinde ses sunar. Hiçbir şeyi ayarlamanıza gerek kalmaz. 100 m kapsama alanıyla evinizin her yerinde kolayca müzik dinleyebilirsiniz.
Hafif tasarımı oldukça rahattır. Geceleri art arda dizi izlerken bebeğinizi uyandırmak istemiyorsanız mükemmel bir seçimdir! Yastıklı kafa bandı ve kulaklık başlıkları ayarlanabilirdir. Böylece size en uygun uyumu kolayca bulabilirsiniz.
Birlikte verilen, şarj edilebilir AAA pil, tek bir şarjla 18 saate kadar oynatma süresi sunar. Şarj işlemi 6 saat sürer.
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Güç
Tuner/Alım/İletim
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