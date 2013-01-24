Programlar, filmler ve daha fazlası için mükemmel ses

En sevdiğiniz programları ve filmleri kimseyi rahatsız etmeden izleyin! Bu kablosuz kulak üstü TV kulaklıkları, net ve gecikmesiz sesle birlikte mükemmel bir bas sunar. 100 metrelik etkileyici bir kablosuz kapsama alanına sahiptir. Tüm faydaları görün